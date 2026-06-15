A101'e Seiko kol saati geliyor! 18 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101'de bu hafta özellikle Babalar Günü'ne özel On Running, Skechers ve Birkenstock gibi markaların erkek ayakkabı ve terlik modellerinin yanında Citizen, Seiko ve Casio erkek kol saatleri ile seçili parfümler ve cüzdanlar da geliyor. Ev için klima ve beyaz eşyalar, şık mobilyalar, en yeni iPhone ve Samsung telefonlar, Cybex bebek arabaları, premium Fissler tencereler, kahve makineleri ve Bisan bisikletler ile elektrikli scooterlar avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.

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Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL

Iffalcon 65" U65A UHD Qled Google TV 33,999 TL

Nordmende 65" Q65NM1105 4K Whale Qled TV 27,499 TL

Iffalcon 32" S55A FHD Qled TV 10,499 TL

Nordmende 55" Q55NM1105 4K Whale Qled TV 19,999 TL

Hi-level 43" HL43FMN4043 43" Frameless FHD Android 13 Smart TV 10,499 TL

Onvo 40" 40OV6000F 40" Frameless FHD Whale OS 13 Qled TV 9,599 TL

Onvo 32" 32OV6000H 32" Frameless HD Whale OS 13 Qled TV 7,999 TL

Toshiba 65QV1563DT UHD smart Qled TV 30,999 TL

Altus AL50 9825 UHD Google Android TV 17,999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB cep telefonu 172,499 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB cep telefonu 150,999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu 124,499 TL

iPhone 17 Pro 256 GB cep telefonu 111,999 TL

iPhone 17 256 GB cep telefonu 78,499 TL

iPhone 17E 256 GB cep telefonu 53,799 TL

iPhone 16 128 GB cep telefonu 59,799 TL

iPhone 14 256 GB cep telefonu 49,999 TL

iPhone 13 128 GB cep telefonu 38,999 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB/1 TB cep telefonu 124,999 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB cep telefonu 103,499 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 12/256 GB cep telefonu 70,199 TL

Samsung Galaxy S25 12/256 GB cep telefonu 48,999 TL

Redmi Note 14 Pro 8/256 GB cep telefonu 16,399 TL

Redmi Note 15 Pro 8/256 GB cep telefonu 19,499 TL

Wesdar S859 20.000 mAh powerbank 1,199 TL

Wesdar WX681 katlanabilir kablosuz şarj standı 1,499 TL

Wesdar K-283H bluetooth kulak üstü katlanabilir kulaklık 1,399 TL

Wesdar K-883S kablosuz hoparlör ve şarj standı 1,299 TL

Wesdar K-606S taşınabilir bluetooth hoparlör 1,499 TL

Wesdar CS116 kablolu hoparlör 699 TL

Wesdar TWS601 bluetooth kulaklık 699 TL

Wesdar TWS1002 bluetooth kulaklık 899 TL

Wesdar X523 gaming kablolu mouse 599 TL

Go Smart GS-TWS-35 bluetooth kulaklık 349 TL

Bood çocuk fotoğraf makinesi 699 TL

Noona NON-034 telefon tutucu 179 TL

Infinix Smart Xwatch 3 akıllı saat 749 TL

Noona ikili yaka mikrofonu 599 TL

Noona MTT-101 telefon tutucu 99,50 TL

SanDisk 64 GB USB bellek 439 TL

SanDisk 32 GB USB bellek 349 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL

Flavel beyaz turbo cam ankastre set (FLV 505 B davlumbaz, FLV 105 B ocak, FLV 305 B turbo cam fırın) 15,999 TL

Seg CM 911 INV SEG çamaşır makinesi 16,499 TL

Seg NF4831 No-Frost buzdolabı 24,999 TL

Altus ALK 2440 24000 BTU duvar tipi inverter klima 40,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU duvar tipi inverter klima 34,999 TL

Altus ALK 1270 12000 BTU duvar tipi inverter klima 24,999 TL

Altus ALK 9060 9000 BTU duvar tipi inverter klima 22,999 TL

Altus AL CM 91050 D çamaşır makinesi 20,499 TL

Altus AL CM 101254 D çamaşır makinesi 22,499 TL

Altus ALK 471 XE No-Frost kombi buzdolabı 35,499 TL

Altus AL 370 NE No-Frost buzdolabı 24,999 TL

Altus AL 434P bulaşık makinesi 13,999 TL

Altus AL KM 846 ısı pompalı kurutma makinesi 15,999 TL

Pierre Cardin erkek bakım seti 1,199 TL

Pierre Cardin kulak-burun tüy alma makinesi 149 TL

Pierre Cardin boyun masaj aleti 999 TL

Pierre Cardin 4 başlıklı masaj aleti 699 TL

Altus dijital baskül 349 TL

Kiwi KSI-6490 vakumlu buharlı kırışık giderici 3,799 TL

Kiwi KC-8219H rondo doğrayıcı 999 TL

Kiwi KK-3350 cam su ısıtıcı 899 TL

Kiwi KFAN-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL

Sinbo SF-6788 ayaklı vantilatör 1,299 TL

Elitled fanlı LED ampul 799 TL

Homend Mixfresh 7026H kişisel smoothie blender 1,499 TL

Homend Royaltea 1755H çay makinesi 1,599 TL

Fissler San Francisco 5 parça tencere seti 13,999 TL

Fissler Vitavit Premium düdüklü tencere 2,5 L 10,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 10 L 16,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 6 L 12,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 4,5 L 9,499 TL

Nehir Maxi Modern çelik çaydanlık takımı 1,799 TL

Nehir Sahra 72 parça sade çatal kaşık bıçak takımı 2,999 TL

Xiaomi taşınabilir blender 1,899 TL

Grundig SM 4406 G kişisel blender 1,799 TL

Korkmaz Nila A353-09 çay ve kahve makinesi 4,399 TL

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 vantilatör 4,499 TL

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite vantilatör 3,199 TL

Xiaomi Smart Tower Fan 5,999 TL

Philips 3000 serisi MG3940/15 8'i 1 arada erkek bakım seti 1,999 TL

Philips Azur 7000 serisi DST7022/40 buharlı ütü 2,899 TL

Tefal Pro Express Protect GV9230 buhar kazanlı ütü 10,999 TL

DeLonghi Magnifica Start ECAM12.121.B tam otomatik espresso makinesi 13,999 TL

Altus AL 799 türk kahvesi makinesi 5,299 TL

Dreame L10 Ultra CE çöp istasyonlu robot süpürge 33,499 TL

Karcher SC3 buharlı temizlik makinesi 9,999 TL

Philips Marathon Daily XB7151/07 toz torbasız süpürge 11,499 TL

Philips Aqua Plus 8000 serisi XC8057/01 kablosuz dikey süpürge 18,499 TL

LG A9X-ULTRA CordZero dikey süpürge 29,999 TL

Black+Decker BHFEV182C-QW kablosuz dikey süpürge 5,499 TL

Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

Volta EV1 elektrikli araç 239,990 TL

Revolt RS6 125 CC benzinli motosiklet 44,990 TL

Revolt RSX4 125 CC maxi scooter 59,990 TL

Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Yohe 852 motor kaskı 1,999 TL

Kask bölmeli motosiklet sırt çantası 999 TL

Kiwi KIM-4755 araç içi taşınabilir buzdolabı 14,999 TL

Kiwi KIM-4754 oto buzdolabı 8,999 TL

Kiwi KIM-4753 oto buzdolabı 8,499 TL

Kiwi Garden KGCC-590 basınçlı araba temizleme makinesi 8,999 TL

Piranha PCW-7918 şarjlı ve yüksek basınçlı yıkama makinesi 1,599 TL

HP F480U Plus oto araç içi kamera 2,229 TL

Oto kauçuk paspas 499 TL

Goodyear MF askılı bez 159 TL

Goodyear yıkama eldiveni 219 TL

Goodyear torpido temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear oto klima temizleme 125 ml 99,50 TL

Goodyear döşeme temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear lastik parlatıcı ve plastik aksam yenileyici 149 TL

Goodyear fren balata spreyi 500 ml 119 TL

Goodyear jant temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear şampuan 500 ml 119 TL

Goodyear hızlı cila 500 ml 149 TL

Goodyear cam suyu sabunu 100 ml 35 TL

Goodyear motor temizleme spreyi 500 ml 149 TL

Goodyear oto parfüm 150 ml 99,50 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL

Kiwi kendini temizleyen kedi tuvaleti 11,999 TL

Kiwi otomatik kadi tuvaleti 8,999 TL

Kiwi evcil hayvan arabası 2,499 TL

Kiwi kedi oyun matı ve çadırı 349 TL

Kiwi evcil hayvan tüy kesme makinesi ve bakım seti 699 TL

Kiwi kameralı akıllı evcil hayvan besleyici 1,999 TL

Kiwi akıllı takip cihazı 349 TL

Kiwi su çeşmesi 399 TL

Kiwi tüylü kedi oyun platformu 349 TL

Kiwi kedi tüneli 179 TL

Kiwi kedi tırmanma tahtası 349 TL

Kiwi tüy temizlik eldiveni 139 TL

Kiwi fareli kedi oyuncağı 299 TL

Kiwi gökkuşağı kuyruklu fare 75 TL

Kiwi şarjlı kuş oyuncak 399 TL

Kiwi kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 159 TL

Kiwi evcil hayvan lazeri 49,50 TL

Kiwi evcil hayvan oyuncağı balık 279 TL

Kiwi evcil hayvan tırnak makası 99,50 TL

Kiwi buharlı evcil hayvan tarağı 199 TL

Kiwi evcil hayvan tarama fırçası 149 TL

Kiwi şarjlı kuyruklu fare oyuncağı 299 TL

Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL

Yammes dondurularak kurutulmuş tavuklu ve balıklı kedi ödül maması 20 g 99,50 TL

Yammes ton balıklı ve morina balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve deniz taraklı sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve karidesli sıvı ödül maması 79,50 TL

Yammes ton balıklı ve somonlu sıvı ödül maması 79,50 TL

King biftekli yetişkin kedi maması 1,2 kg 149 TL

King konserve yetişkin kedi maması 400 g 49,50 TL

Petijo süper premium kuzulu kuru köpek maması 2 kg 599 TL

Petijo süper premium tavuklu kuru kedi maması 1,2 kg 125 TL

Petijo aktif karbonlu kokusuz kedi kumu 10 L 199 TL

Yammes ton balıklı/somonlu/ördekli ödül maması 79,50 TL

Evcil hayvan ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL

Escamp lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1,599 TL

Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 379 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL

Gölgelikli kamp sandalyesi 1,299 TL

Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 349 TL

Piknik sandalyesi 349 TL

Alüminyum tabureli masa seti 1,999 TL

Çok amaçlı kamp ışığı 299 TL

Asılabilir kamp lambası 249 TL

Minitrek dağcı çantası 65 L 399 TL

Katlanabilir yuvarlak kumaş kamp masası 799 TL

Katlanabilir kare kumaş kamp masası 549 TL

Katlanır taşıma arabası 1,499 TL

Kamp kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL

27,5 jant alüminyum bisiklet 8,999 TL

Dolu Grandex 12V kumandalı akülü araba 9,999 TL

Barbie oyuncak Barbie prenses bebekler 329 TL

Oyuncak Elly'nin mutfak seti 289 TL

Oyuncak bebek ve dondurma arabası 215 TL

Oyuncak bebek bizim çocuklar 199 TL

Sesli ışıklı bingit araba 2,299 TL

Uno Liars kutu oyunu 249 TL

Oyuncak ışıklı hayvanlı piyano 219 TL

Oyuncak helikopter asker seti 349 TL

Hot Wheels oyuncak arabalar 5'li 529 TL

Baloncuğu pastel-krom dekorasyon seti 329 TL

Oyuncak çantalı tamir seti 249 TL

Oyuncak 25 parça kesilebilen meyve sebze 489 TL

Sçar Oyuncak oyuncak tombul traktör 159 TL

Plastik okey takımı 599 TL

Ahşap tavla 399 TL

Hot Wheels oyuncak Hot Wheels taşıyıcı tırlar 429 TL

Oyuncak sürpriz yumurta 129 TL

Oyuncak sürtmeli itfaiye araçları 229 TL

Işıklı oyuncak spor arabalar 149 TL

Disney Stitch lisanslı çadır 499 TL

Etkinlik kitapları eşleştirme çalışmaları 37,50 TL

Çocuk Akademi yaz sil serisi 75 TL

Ben neyim? kutu oyunu 119 TL

İlk çizimler çıkartmalı boyama kitabı 129 TL

Kutu oyunu buz kırma 185 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz burada.

Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL

Tefal Selection serisi döküm ızgara tava 2,299 TL

Hascevher Aşure tenceresi 799 TL

Hascevher Octavia çelik cezve 199 TL

Hascevher Octavia orta boy çelik çaydanlık 999 TL

Hascevher Octavia çelik basık tencere 699 TL

Hascevher Octavia çelik derin tencere 599 TL

Cemile 6 parça sahan seti 1,449 TL

Paşabahçe Elysia çay bardağı 6'lı 299 TL

Paşabahçe Elysia tatlı tabağı 2'li 159 TL

Paşabahçe Patisserie Patita kapaklı servis tabağı 349 TL

Paşabahçe Amare su bardağı 3'lü 19,50 TL

LAV Vira kase 2'li 199 TL

LAV Vira kase 34,50 TL

LAV Bodega saklama kabı seti 3'lü 139 TL

Luminarc Arcopal Zelie yemek tabağı/kase 69,50 TL

Mini metal el aletleri 44,50 TL

Çıngıllı cam kavanoz 1 L 69,50 TL

Süzgeç 3'lü 199 TL

Bölmeli çekmeceli makyaj organizesi 79,50 TL

Çekmece içi organizer seti 5'li 169 TL

Bambu tabaklı borosilikat kupa 2'li 199 TL

Limon presi 49,50 TL

Çift cidarlı figürlü borosilikat kupa 199 TL

Kilitli vantuzlu banyo ürünleri 159 TL

Balkon kurutmalık 444 TL

Ahşap çubuklu dekoratif raf 109 TL

Çift taraflı ayarlı çekmece içi kaşıklık 169 TL

Aynalı peçetelik 129 TL

Aynalı sunum tepsisi 139 TL

Pompalı termos 389 TL

Vipahmet plastik ürünler adet 35 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Kanz bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL

Kanz bebek kapitoneli penye yelek 199 TL

Kanz bebek yarım kol çıtçıtlı body 2'li 249 TL

Little Plane bebek kısa tulum/romper 199 TL

Little Plane bebek atlet body 109 TL

Little Plane bebek kısa kol body 109 TL

Little Plane kız bebek tişört-şort takımı 199 TL

Little Plane erkek bebek tişört-şort takımı 199 TL

Kanz bebek paça ribanalı alt 2'li 249 TL

Kanz bebek kundak banyo havlusu 349 TL

Silk&Blue bebek patik çorap 3'lü 49,50 TL

Anne bebek keçe organizer 89,50 TL

Cybex Eezy S Twist+2 kabin boy bebek arabası (siyah) 29,999 TL

Cybex Eezy S Twist+2 kabin boy bebek arabası (mavi) 29,999 TL

Cybex Eezy S Twist+2 kabin boy bebek arabası (beyaz/krem) 29,999 TL

Cybex Eezy S Twist+2 kabin boy bebek arabası (pembe) 29,999 TL

Cybex Melio bebek arabası 26,999 TL

Cybex Sirona G i-Size oto koltuğu 14,999 TL

İndirimli bebek ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Kanz çocuk şort takım 249 TL

Koltuk örtüsü 199 TL

Kilim 399 TL

Jakarlı ipliği boyalı yüz havlusu 79,50 TL

Soft klozet takımı 399 TL

Su emici banyo paspası 99,50 TL

Jakarlı ipliği boyalı el havlusu 49,50 TL

Liberty kadın çanta 349 TL

Telefon bölmeli el portföyü 249 TL

Askılı el çantası 249 TL

Erkek kasket 149 TL

Meyve figürlü toka seti 49,50 TL

Elikam erkek takı çeşitleri 99,50 TL

Juno Comfy kadın çift bant terlik 199 TL

Juno Lisa kadın yüksek taban tek toka terlik 159 TL

Juno Lego kadın kalın taban geometri desenli terlik 199 TL

Juno Elza kadın kalın taban örgü desen terlik 199 TL

Juno Lego erkek kalın taban geometri desenli terlik 199 TL

Mini ütü masası 299 TL

4+1 merdiven 899 TL

Baza altı maxi hurç 69,50 TL

Mega XL hurç 79,50 TL

Büyük boy hurç 59,50 TL

İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

On Running Cloudtilt 3ME10104843 erkek ayakkabı 9,999 TL

On Running Cloudtilt 3ME10104843 erkek ayakkabı 9,999 TL

On Running Cloudtilt 3ME10104286 erkek ayakkabı 9,999 TL

On Running Cloudzone 3MF10081926 erkek ayakkabı 8,999 TL

On Running The Roger Advantage 3MF30640629 erkek ayakkabı 9,499 TL

Skechers Escape Plan 51591-BBK erkek ayakkabı 4,499 TL

Skechers Hillcrest 237265-OLV erkek ayakkabı 3,399 TL

Birkenstock Shinjuku 1024599 erkek sandalet 6,999 TL

Birkenstock Arizona 1024550 erkek terlik 3,399 TL

Birkenstock Arizona EVA 1027305 erkek terlik 2,299 TL

Birkenstock Arizona EVA 1027620 erkek terlik 2,299 TL

Crocs Crocband Clog 11016-0Z3 erkek terlik 2,499 TL

Crocs Crocband Clog 11016-3BX erkek terlik 2,499 TL

İndirimli spor ayakkabılardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Citizen NJ0152-51X erkek kol saati 19,999 TL

Citizen NJ0152-51X erkek kol saati 19,999 TL

Citizen NK0020-55E erkek kol saati 20,999 TL

Citizen NJ0151-88Z erkek kol saati 17,999 TL

Seiko SSB387P1 erkek kol saati 18,999 TL

Seiko SRPK85K1 erkek kol saati 20,999 TL

Seiko SRPK83K1 erkek kol saati 20,999 TL

Seiko SRPL79K1 erkek kol saati 16,999 TL

Orient RA-AC0J09L10B erkek kol saati 14,999 TL

Orient RA-AC0K03L10B erkek kol saati 21,499 TL

Swiss Military Hanowa SMWGI0006802 erkek kol saati 15,999 TL

Casio MTP-VD01D-4BVUDF erkek kol saati 1,999 TL

Casio MTP-VD01D-3BVUDF erkek kol saati 1,999 TL

Casio MTP-1302PD-2AVEF erkek kol saati 3,499 TL

Versace Eros EDT erkek parfüm 200 ml 4,999 TL

Burberry Classic EDT erkek parfüm 100 ml 2,499 TL

Davidoff Hot Water EDT erkek parfüm 110 ml 1,299 TL

Hermes Terre D'Hermes EDT erkek parfümü 100 ml 5,999 TL

Hugo Boss Bottled EDT erkek parfüm 100 ml 3,499 TL

Rochas Men EDT erkek parfüm 100 ml 2,499 TL

Calvin Klein 31CK130007 erkek cüzdan 1,899 TL

Calvin Klein 31CK110005 erkek cüzdan 1,899 TL

Tommy Hilfiger 31TL11X018 erkek cüzdan 1,799 TL

Calvin Klein 31CK130029 erkek cüzdan 1,899 TL

Calvin Klein 31KJ130001 erkek cüzdan 1,899 TL

Parfümlerde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Erles Home baba koltuğu 13,699 TL

Erles Home baba koltuğu 13,699 TL

Erles Home Riva tek kapaklı kiler dolabı 3,099 TL

Erles Home 2 kapaklı 3 raflı süpürge dolabı 3,199 TL

Erles Home kare puf 1,299 TL

Erles Home 2 kapaklı 3 raflı kombi dolabı 3,099 TL

Erles Home 4 kişilik masa sandalye takımı 7,699 TL

Erles Home kahve köşesi 6,699 TL

TG-2025-03 XXL katlanır kamp sandalyesi 1,349 TL

Escamp alüminyum kare masa 1,399 TL

Erles Home Zia oyuncu koltuğu 5,249 TL

Mobilya kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Belderia Steel 26 jant bisiklet 5,499 TL

Belderia Steel 26 jant bisiklet 5,499 TL

Belderia Tec Eros 26 jant bisiklet 4,999 TL

Bisan Rocky 26 jant bisiklet 8,499 TL

Bisan Paradise S 28 jant bisiklet 8,999 TL

Bisan TRX 8100 7000C bisiklet 11,999 TL

Bisan Discover 26 jant bisiklet 7,999 TL

Bisan Serenity 28 jant bisiklet 10,999 TL

Bisan Guida 700C jant bisiklet 9,999 TL

Onvo MX-02 1600 W elektrikli scooter 37,499 TL

Navee N65I 1000W elektrikli scooter 24,999 TL

Xiaomi 4 Pro elektrikli scooter 23,499 TL

Segway Ninebot C2 Lite çocuk scooter 10,899 TL

Segway Ninebot Max G2 scooter 32,299 TL

Sizin için indirimli bisikletler ve bisiklet ekipmanlarından seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 18 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.