ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şokta bu hafta peynir çeşitleri, zeytinyağı, aşurelik kuruyemişler ve deterjan gibi temel ihtiyaçlar geliyor. Ayrıca Paşabahçe züccaciye ürünleri, Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar, Rookie scooter, çocuk tekstili ve evcil hayvan malzemeleri de yer alıyor. Altus beyaz eşyalar ve Korkmaz tencere setleri de şok ta bu hafta öne çıkan fırsatlar arasında.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Haftanın gıda fırsatları
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Paşabahçe Bouquet kase 4'lü 455 cc 299 TL
- Paşabahçe Bouquet kase 4'lü 455 cc 299 TL
- Paşabahçe Ramekin kase 6'lı 8 cm 135 cc 149 TL
- Paşabahçe Aurora oval kase 32 cm 349 TL
- Porland desenli porselen kase 4'lü 10 cm 399 TL
- Paşabahçe Petite Patisserie ayaklı servis tabağı 27 cm 249 TL
- Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 275 cc 129 TL
- Paşabahçe City sürahi 2000 cc 199 TL
- Porland desenli porselen pasta tabağı 4'lü 20 cm 499 TL
- Kumsal tava 32 cm 399 TL
- Tezgah üstü bulaşıklık 349 TL
- Kumsal derin tencere 22 cm 499 TL
- Kumsal sahan+tava seti 2'li 599 TL
- 2'li renkli salata kepçe seti 50 TL
- 4'lü renkli kaşık 50 TL
- Cam kase&tabak seti 2'li 129 TL
- Silikon uçlu kalpli metal maşa 100 TL
- Çift renkli süzgeç 2500 ml 100 TL
- Meyve bıçak seti 3'lü 129 TL
Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL
- Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL
- Toy Story 5 mini figürler 7,5 cm 100 TL
- Minecraft mini figürler 3 cm 100 TL
- Nba 52 sürpriz paket 799 TL
- Mini Brands sürpriz paket 599 TL
- Mega Gross S2 sürpriz paket 599 TL
- Axolotls sürpriz paket 499 TL
- MasterChef sürpriz paket 799 TL
- Hot Wheels tekli araba 1:64 129 TL
- Barbie eğlenceli havuz seti 30 cm Barbie bebek, havuz, kaydırak ve 3 adet aksesuar 899 TL
- Duo kutu oyunu 55 kart 149 TL
- Tac-Tic kutu oyunu 2-4 oyuncu 249 TL
- Minions Suprise Adventure kutu oyunu puzzle hediyeli 2-4 oyuncu 249 TL
- Minions hafıza oyunu+ 50 parça puzzle 169 TL
- Minions xl puzzle 52 parça 169 TL
- Disney Frozen prenses figürler 15 cm 179 TL
- Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL
- Toy Story 5 mini figürler 7,5 cm 100 TL
- Minecraft mini figürler 3 cm 100 TL
- Nba 52 sürpriz paket 799 TL
- Mini Brands sürpriz paket 599 TL
- Mega Gross S2 sürpriz paket 599 TL
- Axolotls sürpriz paket 499 TL
- MasterChef sürpriz paket 799 TL
- Hot Wheels tekli araba 1:64 129 TL
- Barbie eğlenceli havuz seti 30 cm Barbie bebek, havuz, kaydırak ve 3 adet aksesuar 899 TL
- Duo kutu oyunu 55 kart 149 TL
- Tac-Tic kutu oyunu 2-4 oyuncu 249 TL
- Minions Suprise Adventure kutu oyunu puzzle hediyeli 2-4 oyuncu 249 TL
- Minions hafıza oyunu+ 50 parça puzzle 169 TL
- Minions xl puzzle 52 parça 169 TL
- Disney Frozen prenses figürler 15 cm 179 TL
Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Ponponlu tütü etek 5-6 yaş, 7-8 yaş 249 TL
- Ponponlu tütü etek 5-6 yaş, 7-8 yaş 249 TL
- Kız çocuk t-shirt pullu 5-6 yaş, 7-8 yaş 179 TL
- Figürlü çocuk sandalet 27-28, 29-30 numara 149 TL
- Çocuk terlik aksesuarlı 34, 35 numara 149 TL
- Kadın şortlu pijama takımı yaka detaylı s-m, l-xl 379 TL
- Kadın şortlu pijama takımı s-m, l-xl 379 TL
- Figürlü çocuk odası matı 55x70 cm 199 TL
- Kadın krinkıl kumaş desenli şort s-m, l-xl 179 TL
- Kapaklı jüt organizer çanta büyük boy 12x16x20 cm 249 TL
- Jüt organizer çanta 9x12x20 cm 249 TL
- Slazenger kadın şort s-m, l-xl 349 TL
- Lazer kesim yüksek bel korse s-m, l-xl 179 TL
- Kadın 2'li lazer kesim slip s-m, l-xl 129 TL
- Pvc kapaklı organizer çanta 7x12x16,2 cm 249 TL
- Kadın dantel örme günlük ayakkabı 37, 38, 39 numara 199 TL
- Dikiş seti pencereli metal kutulu 100 TL
- Desenli pvc organizer çanta 12x13x16 cm 249 TL
Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Tırnak makası korumalı ledli törpülü 229 TL
- Tırnak makası korumalı ledli törpülü 229 TL
- Pet şarjlı yuvarlanan top 179 TL
- Kedi su çeşmesi 699 TL
- Kiwi kpf-10370 kameralı evcil hayvan besleyici 2,499 TL
- Vantuzlu tırtıl 69,90 TL
- Fare şekilli pet oyuncağı 2'li 39,90 TL
- Hamburger pet oyuncağı 59,90 TL
- Kiwi kfl-10771 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 10,999 TL
- Kedi taşıma kutusu 199 TL
- Kedi taşıma çantası 399 TL
- Kapalı kedi tuvaleti 349 TL
- Kedi kum küreği 39,90 TL
- Fularlı tasma 79,90 TL
- Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 129 TL
- Kedi zilli tasma 39,90 TL
- Kedi tüy toplama tarağı 49,90 TL
- Monte edilebilen tarama fırçası 13 cm 62,90 TL
- Hazneli mama kabı 99,90 TL
- İkili mama-su kabı 39,90 TL
- Plastik mama kabı 0.6 l 29,90 TL
- Plastik mama kabı 0.3 l 19,90 TL
Evcil hayvan ürünleri kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Altus alk 9060 9000 btu duvar tipi klima 23,999 TL
- Altus alk 9060 9000 btu duvar tipi klima 23,999 TL
- Altus al cm 71045r 7 kg çamaşır makinesi 15,999 TL
- Altus al 355 be çift kapılı buzdolabı 22,999 TL
- Altus al 434 p bulaşık makinesi 13,999 TL
Sizin için indirimli vantilatörlerden seçtiklerimiz burada.
Kiwi kcc-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
- Kiwi kcc-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
- Torima v22b halı ve koltuk yıkama cam temizleme leke çıkartma makinesi 3,399 TL
- Grundig tcm 7065 indüksiyonlu Türk kahve makinesi 7,999 TL
- Philips azur dst7510/80 7500 serisi buharlı ütü 4,299 TL
- Korkmaz a029 Perla mega çaydanlık takımı 1,699 TL
- Korkmaz a1609 Perla 9 parça tencere seti 5,999 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Bu içerik 16 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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