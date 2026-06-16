ŞOK'a klima geliyor! 17 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şokta bu hafta peynir çeşitleri, zeytinyağı, aşurelik kuruyemişler ve deterjan gibi temel ihtiyaçlar geliyor. Ayrıca Paşabahçe züccaciye ürünleri, Barbie ve Hot Wheels oyuncaklar, Rookie scooter, çocuk tekstili ve evcil hayvan malzemeleri de yer alıyor. Altus beyaz eşyalar ve Korkmaz tencere setleri de şok ta bu hafta öne çıkan fırsatlar arasında.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe Bouquet kase 4'lü 455 cc 299 TL

Paşabahçe Bouquet kase 4'lü 455 cc 299 TL

Paşabahçe Ramekin kase 6'lı 8 cm 135 cc 149 TL

Paşabahçe Aurora oval kase 32 cm 349 TL

Porland desenli porselen kase 4'lü 10 cm 399 TL

Paşabahçe Petite Patisserie ayaklı servis tabağı 27 cm 249 TL

Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 275 cc 129 TL

Paşabahçe City sürahi 2000 cc 199 TL

Porland desenli porselen pasta tabağı 4'lü 20 cm 499 TL

Kumsal tava 32 cm 399 TL

Tezgah üstü bulaşıklık 349 TL

Kumsal derin tencere 22 cm 499 TL

Kumsal sahan+tava seti 2'li 599 TL

2'li renkli salata kepçe seti 50 TL

4'lü renkli kaşık 50 TL

Cam kase&tabak seti 2'li 129 TL

Silikon uçlu kalpli metal maşa 100 TL

Çift renkli süzgeç 2500 ml 100 TL

Meyve bıçak seti 3'lü 129 TL

Mutfak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL

Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL

Toy Story 5 mini figürler 7,5 cm 100 TL

Minecraft mini figürler 3 cm 100 TL

Nba 52 sürpriz paket 799 TL

Mini Brands sürpriz paket 599 TL

Mega Gross S2 sürpriz paket 599 TL

Axolotls sürpriz paket 499 TL

MasterChef sürpriz paket 799 TL

Hot Wheels tekli araba 1:64 129 TL

Barbie eğlenceli havuz seti 30 cm Barbie bebek, havuz, kaydırak ve 3 adet aksesuar 899 TL

Duo kutu oyunu 55 kart 149 TL

Tac-Tic kutu oyunu 2-4 oyuncu 249 TL

Minions Suprise Adventure kutu oyunu puzzle hediyeli 2-4 oyuncu 249 TL

Minions hafıza oyunu+ 50 parça puzzle 169 TL

Minions xl puzzle 52 parça 169 TL

Disney Frozen prenses figürler 15 cm 179 TL

Woody / Buzz figür 18 cm 699 TL

Toy Story 5 mini figürler 7,5 cm 100 TL

Minecraft mini figürler 3 cm 100 TL

Nba 52 sürpriz paket 799 TL

Mini Brands sürpriz paket 599 TL

Mega Gross S2 sürpriz paket 599 TL

Axolotls sürpriz paket 499 TL

MasterChef sürpriz paket 799 TL

Hot Wheels tekli araba 1:64 129 TL

Barbie eğlenceli havuz seti 30 cm Barbie bebek, havuz, kaydırak ve 3 adet aksesuar 899 TL

Duo kutu oyunu 55 kart 149 TL

Tac-Tic kutu oyunu 2-4 oyuncu 249 TL

Minions Suprise Adventure kutu oyunu puzzle hediyeli 2-4 oyuncu 249 TL

Minions hafıza oyunu+ 50 parça puzzle 169 TL

Minions xl puzzle 52 parça 169 TL

Disney Frozen prenses figürler 15 cm 179 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Ponponlu tütü etek 5-6 yaş, 7-8 yaş 249 TL

Ponponlu tütü etek 5-6 yaş, 7-8 yaş 249 TL

Kız çocuk t-shirt pullu 5-6 yaş, 7-8 yaş 179 TL

Figürlü çocuk sandalet 27-28, 29-30 numara 149 TL

Çocuk terlik aksesuarlı 34, 35 numara 149 TL

Kadın şortlu pijama takımı yaka detaylı s-m, l-xl 379 TL

Kadın şortlu pijama takımı s-m, l-xl 379 TL

Figürlü çocuk odası matı 55x70 cm 199 TL

Kadın krinkıl kumaş desenli şort s-m, l-xl 179 TL

Kapaklı jüt organizer çanta büyük boy 12x16x20 cm 249 TL

Jüt organizer çanta 9x12x20 cm 249 TL

Slazenger kadın şort s-m, l-xl 349 TL

Lazer kesim yüksek bel korse s-m, l-xl 179 TL

Kadın 2'li lazer kesim slip s-m, l-xl 129 TL

Pvc kapaklı organizer çanta 7x12x16,2 cm 249 TL

Kadın dantel örme günlük ayakkabı 37, 38, 39 numara 199 TL

Dikiş seti pencereli metal kutulu 100 TL

Desenli pvc organizer çanta 12x13x16 cm 249 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tırnak makası korumalı ledli törpülü 229 TL

Tırnak makası korumalı ledli törpülü 229 TL

Pet şarjlı yuvarlanan top 179 TL

Kedi su çeşmesi 699 TL

Kiwi kpf-10370 kameralı evcil hayvan besleyici 2,499 TL

Vantuzlu tırtıl 69,90 TL

Fare şekilli pet oyuncağı 2'li 39,90 TL

Hamburger pet oyuncağı 59,90 TL

Kiwi kfl-10771 otomatik kendini temizleyen kedi tuvaleti 10,999 TL

Kedi taşıma kutusu 199 TL

Kedi taşıma çantası 399 TL

Kapalı kedi tuvaleti 349 TL

Kedi kum küreği 39,90 TL

Fularlı tasma 79,90 TL

Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 129 TL

Kedi zilli tasma 39,90 TL

Kedi tüy toplama tarağı 49,90 TL

Monte edilebilen tarama fırçası 13 cm 62,90 TL

Hazneli mama kabı 99,90 TL

İkili mama-su kabı 39,90 TL

Plastik mama kabı 0.6 l 29,90 TL

Plastik mama kabı 0.3 l 19,90 TL

Evcil hayvan ürünleri kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus alk 9060 9000 btu duvar tipi klima 23,999 TL

Altus alk 9060 9000 btu duvar tipi klima 23,999 TL

Altus al cm 71045r 7 kg çamaşır makinesi 15,999 TL

Altus al 355 be çift kapılı buzdolabı 22,999 TL

Altus al 434 p bulaşık makinesi 13,999 TL

Sizin için indirimli vantilatörlerden seçtiklerimiz burada.

Kiwi kcc-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL

Kiwi kcc-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL

Torima v22b halı ve koltuk yıkama cam temizleme leke çıkartma makinesi 3,399 TL

Grundig tcm 7065 indüksiyonlu Türk kahve makinesi 7,999 TL

Philips azur dst7510/80 7500 serisi buharlı ütü 4,299 TL

Korkmaz a029 Perla mega çaydanlık takımı 1,699 TL

Korkmaz a1609 Perla 9 parça tencere seti 5,999 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 16 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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