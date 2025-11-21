BİM'e hurç ve düzenleyici çeşitleri geliyor! 28 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM markete gelen ürünler arasında Altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ve çeşitli saklama kabları yer alıyor. Ayrıca Polosmart 5in1 saç şekillendirici, led ışıklı cımbız ve yüz bakım cihazları gibi kişisel bakım ürünleri, Dagi tek ve çift kişilik sıvı geçirmez alezler, havlular ve penye çarşaflar ile eviniz için tamamlayıcı ürünler raflarda sizleri bekliyor. Oyuncak bölümünde ise eğitici telefon, pelüş minderli uyuyan hayvanlar ve mini figür setleri gibi çocukların ilgisini çekecek seçenekler mevcut. Detaylı liste için hadi, içeriğe geçelim!
Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 749 TL
- Polosmart 5in1 hava üflemeli saç şekillendirici 1,490 TL
- Polosmart oje kurutucu 199 TL
- Polosmart manikür pedikür seti 249 TL
- Polosmart şarjlı topuk törpüsü 279 TL
- Polosmart kaş düzeltme cihazı 179 TL
- Polosmart siyah nokta temizleyici 249 TL
- Polosmartmanikür pedikür seti 249 TL
- Polosmart makyaj fırçası temizleme cihazı 349 TL
- Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL
- Polosmart led ışıklı ayna 225 TL
- Polosmart ağız duşu 549 TL
- Polosmart 4in1 lady shaver vücut bakım cihazı 499 TL
- Polosmart saç düzleştirici 399 TL
- Polosmart saç şekillendirici 399 TL
- Polosmart saç düzleştirici 899 TL
- Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,750 TL
- Polosmart diş fırçası 349 TL
- Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 549 TL
- Polosmart vücut bakım seti 399 TL
- Polosmart mini düzleştirici tarak 449 TL
- Polosmart erkek kişisel bakım seti 149 TL
- Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 299 TL
- Polosmart şarjlı diş fırçası 349 TL
Casper VIA M40 cep telefonu 6,490 TL
- Thomson 55' 4k ultra hd google tv 19,990 TL
- Casper via m40 cep telefonu 6,490 TL
- Kumtel mikrodalga fırın 2,490 TL
- Arnica tesla plus toz torbasız süpürge 5,490 TL
- Keysmart semaver 1,950 TL
- Keysmart halı yıkama makinesi 3,790 TL
- Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL
- Keysmart peronal blender 999 TL
- Altus mini ütü 790 TL
- Prolone figürlü bluetooth kulaklık 549 TL
- Keysmart dikey süpürge 1,090 TL
- Arnica solara şarjlı dikey süpürge 5,990 TL
- Imex lcd yazı tahtası 199 TL
Oyuncak araçlar 350 TL
- Maket ve araç oyun seti 399 TL
- Oyuncak iş araçları 139 TL
- Büyük teker renkli araba 219 TL
- Think link eşleştirme oyunu 209 TL
- Oyuncak ocak seti 375 TL
- Pelüş minderde uyuyan hayvanlar 249 TL
- Sürpriz paket 55 TL
- Eğitici ahizeli telefon sesli pilli, sesli, İngilizce eğitici 299 TL
- Mini figürler farklı çeşitlerde 69 TL
- Hot Wheels akrobasi pisti yarış seti 349 TL
- Oyuncak güzellik çantası 159 TL
- Oyuncak araçlar 119 TL
- Gokidy sürtmeli ambulans arabası 399 TL
- Gokidy parmak ısıran hipo oyunu 249 TL
- Gokidy aksesuarlı pet bakım seti 99 TL
- Gokidy oyuncak bebek 239 TL
- Gokidy blok hayvanlar 199 TL
- Gokidy Boru blok oyuncak 175 TL
- Articolo renkli ambalaj lastiği 35 TL
- Fisher Price yumuşak küpler 199 TL
- Fisher-price bebeğimin ilk yumuşak kitapları 99 TL
- Fisher Price sulu oyun mati 279 TL
- Sevimli helikopter 109 TL
- Piccolo mondi bez bebek 379 TL
- Akıllı şekiller 229 TL
- Ahşap bultak-yapboz 59 TL
- Geometrik şekiller 199 TL
- Tırtıl top çıngırak 179 TL
- Eğitici ilk kumandam 329 TL
- Cırt cırtlı mahremiyet eğitimi kitabı 249 TL
- 100 Kanatçıkta öğren serisi kitaplar 159 TL
- Noktadan çizgiye aktivite kitapları 45 TL
- İnkılap aktivite kitapları 45 TL
Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL
- Dagi çift kişilik sıvı geçirmez alez 389 TL
- Dagi yüz havlusu 139 TL
- Dagi el havlusu 85 TL
- Dagi tek kişilik sıvı geçirmez alez 319 TL
- Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 299 TL
- Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 219 TL
- Dagi ayaklı havlusu 149 TL
- 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 TL
- 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 TL
- 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 35 TL
- Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 TL
- Mega hurç 85 TL
- Maxi hurç 69 TL
- Mini hurç 49 TL
- Akordiyon maxi 35 TL
- Akordiyon midi 29 TL
- Akordiyon mini 25 TL
- Mega kutulu hurç 119 TL
- Baza kutulu hurç 99 TL
- Raf organizer 79 TL
- Kulplu pencereli maxi hurç 59 TL
- Kulplu pencereli mega hurç 65 TL
- Kulplu midi hurç 49 TL
Wexta çocuk valiz 799 TL
- Wexta çocuk valiz 799 TL
- Casilli kadın termal tayt 199 TL
- Kadın soft oduncu gömlek 329 TL
- Erkek oduncu gömlek 289 TL
- Kadın bluz 239 TL
- Kadın eşofman altı 129 TL
- Kadın / erkek pijama alt 189 TL
- Şal 159 TL
- Kadın panço 229 TL
- Kadın kedi desenli terlik 169 TL
- Ev içi örme patik 69 TL
- Polar şal 109 TL
- Polar boyunluklu bere 69 TL
- Polar bere 69 TL
- Polar balaklava 79 TL
- Polar eldiven 89 TL
- Polar kesik parmak eldiven 89 TL
Altın rimli ayaklı tabak 199
- Altın rimli ayaklı tabak 199 TL
- Altın rimli ayaklı kase 139 TL
- Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 199 TL
- Altın rimli çay tabağı 6'lı 139 TL
- Altın rimli kase 3'lü 89 TL
- Altın rimli 6+1 pasta servis seti 299 TL
- Borcam dikdörtgen fırın tepsisi 249 TL
- Glass in love bambu kapaklı renkli cam kupa 149 TL
- Glass in love akasya kapaklı cam baharatlık 55 TL
- Desenli tepsi çeşitleri 75 TL
- Benante gravürlü bambu kase 429 TL
- Benante standlı bambu tuzluk seti 269 TL
- Benante bambu sunumluk çeşitleri 169 TL
- Benante desenli kahve fincan seti 2'li 349 TL
- Rakle desenli meşrubat bardağı 59 TL
- Rakle renkli meşrubat bardağı 3'lü 189 TL
- Lav eda çay bardağı 6'lı 179 TL
- Lav vega saklama kabı 149 TL
- Lav vega saklama kabı 99 TL
- Cam kase 109 TL
- Alpina bıçak seti 3'lü 329 TL
- Cook love gold mutfak gereçleri 99 TL
- Cook love gold mutfak ekipmanları 129 TL
- Okyanus makyaj organizeri 125 TL
- Okyanus çok amaçlı makyaj organizeri 229 TL
- Okyanus standlı fırçalı cam sıvı sabunluk seti 500 cc 399 TL
- Saklama kabı çeşitleri 55 TL
- Mutfak gereçleri 59 TL
- Telefon tutucu 15 TL
