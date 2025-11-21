BİM'e hurç ve düzenleyici çeşitleri geliyor! 28 Kasım 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM markete gelen ürünler arasında Altın rimli ayaklı kase ve kurabiyelik setleri, Borcam dikdörtgen fırın tepsisi ve çeşitli saklama kabları yer alıyor. Ayrıca Polosmart 5in1 saç şekillendirici, led ışıklı cımbız ve yüz bakım cihazları gibi kişisel bakım ürünleri, Dagi tek ve çift kişilik sıvı geçirmez alezler, havlular ve penye çarşaflar ile eviniz için tamamlayıcı ürünler raflarda sizleri bekliyor. Oyuncak bölümünde ise eğitici telefon, pelüş minderli uyuyan hayvanlar ve mini figür setleri gibi çocukların ilgisini çekecek seçenekler mevcut. Detaylı liste için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi 749 TL

Polosmart 5in1 hava üflemeli saç şekillendirici 1,490 TL

Polosmart oje kurutucu 199 TL

Polosmart manikür pedikür seti 249 TL

Polosmart şarjlı topuk törpüsü 279 TL

Polosmart kaş düzeltme cihazı 179 TL

Polosmart siyah nokta temizleyici 249 TL

Polosmartmanikür pedikür seti 249 TL

Polosmart makyaj fırçası temizleme cihazı 349 TL

Polosmart led ışıklı cımbız 99 TL

Polosmart led ışıklı ayna 225 TL

Polosmart ağız duşu 549 TL

Polosmart 4in1 lady shaver vücut bakım cihazı 499 TL

Polosmart saç düzleştirici 399 TL

Polosmart saç şekillendirici 399 TL

Polosmart saç düzleştirici 899 TL

Polosmart hava üflemeli saç düzleştirici 2,750 TL

Polosmart diş fırçası 349 TL

Polosmart yüz ve boyun bakım cihazı 549 TL

Polosmart vücut bakım seti 399 TL

Polosmart mini düzleştirici tarak 449 TL

Polosmart erkek kişisel bakım seti 149 TL

Polosmart saç sakal düzeltme makinesi 299 TL

Polosmart şarjlı diş fırçası 349 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Casper VIA M40 cep telefonu 6,490 TL

Thomson 55' 4k ultra hd google tv 19,990 TL

Casper via m40 cep telefonu 6,490 TL

Kumtel mikrodalga fırın 2,490 TL

Arnica tesla plus toz torbasız süpürge 5,490 TL

Keysmart semaver 1,950 TL

Keysmart halı yıkama makinesi 3,790 TL

Kumtel inox grill tost makinesi 1,990 TL

Keysmart peronal blender 999 TL

Altus mini ütü 790 TL

Prolone figürlü bluetooth kulaklık 549 TL

Keysmart dikey süpürge 1,090 TL

Arnica solara şarjlı dikey süpürge 5,990 TL

Imex lcd yazı tahtası 199 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Oyuncak araçlar 350 TL

Maket ve araç oyun seti 399 TL

Oyuncak iş araçları 139 TL

Büyük teker renkli araba 219 TL

Think link eşleştirme oyunu 209 TL

Oyuncak ocak seti 375 TL

Pelüş minderde uyuyan hayvanlar 249 TL

Sürpriz paket 55 TL

Eğitici ahizeli telefon sesli pilli, sesli, İngilizce eğitici 299 TL

Mini figürler farklı çeşitlerde 69 TL

Hot Wheels akrobasi pisti yarış seti 349 TL

Oyuncak güzellik çantası 159 TL

Oyuncak araçlar 119 TL

Gokidy sürtmeli ambulans arabası 399 TL

Gokidy parmak ısıran hipo oyunu 249 TL

Gokidy aksesuarlı pet bakım seti 99 TL

Gokidy oyuncak bebek 239 TL

Gokidy blok hayvanlar 199 TL

Gokidy Boru blok oyuncak 175 TL

Articolo renkli ambalaj lastiği 35 TL

Fisher Price yumuşak küpler 199 TL

Fisher-price bebeğimin ilk yumuşak kitapları 99 TL

Fisher Price sulu oyun mati 279 TL

Sevimli helikopter 109 TL

Piccolo mondi bez bebek 379 TL

Akıllı şekiller 229 TL

Ahşap bultak-yapboz 59 TL

Geometrik şekiller 199 TL

Tırtıl top çıngırak 179 TL

Eğitici ilk kumandam 329 TL

Cırt cırtlı mahremiyet eğitimi kitabı 249 TL

100 Kanatçıkta öğren serisi kitaplar 159 TL

Noktadan çizgiye aktivite kitapları 45 TL

İnkılap aktivite kitapları 45 TL

Oyuncaklarda indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dagi Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 389 TL

Dagi çift kişilik sıvı geçirmez alez 389 TL

Dagi yüz havlusu 139 TL

Dagi el havlusu 85 TL

Dagi tek kişilik sıvı geçirmez alez 319 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 299 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 219 TL

Dagi ayaklı havlusu 149 TL

4 bölmeli dolap düzenleyici 79 TL

4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 TL

12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 35 TL

Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 TL

Mega hurç 85 TL

Maxi hurç 69 TL

Mini hurç 49 TL

Akordiyon maxi 35 TL

Akordiyon midi 29 TL

Akordiyon mini 25 TL

Mega kutulu hurç 119 TL

Baza kutulu hurç 99 TL

Raf organizer 79 TL

Kulplu pencereli maxi hurç 59 TL

Kulplu pencereli mega hurç 65 TL

Kulplu midi hurç 49 TL

Sizin için indirimli Dagi ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Wexta çocuk valiz 799 TL

Wexta çocuk valiz 799 TL

Casilli kadın termal tayt 199 TL

Kadın soft oduncu gömlek 329 TL

Erkek oduncu gömlek 289 TL

Kadın bluz 239 TL

Kadın eşofman altı 129 TL

Kadın / erkek pijama alt 189 TL

Şal 159 TL

Kadın panço 229 TL

Kadın kedi desenli terlik 169 TL

Ev içi örme patik 69 TL

Polar şal 109 TL

Polar boyunluklu bere 69 TL

Polar bere 69 TL

Polar balaklava 79 TL

Polar eldiven 89 TL

Polar kesik parmak eldiven 89 TL

Pijamalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Altın rimli ayaklı tabak 199

Altın rimli ayaklı tabak 199 TL

Altın rimli ayaklı kase 139 TL

Altın rimli 2 katlı kurabiyelik 199 TL

Altın rimli çay tabağı 6'lı 139 TL

Altın rimli kase 3'lü 89 TL

Altın rimli 6+1 pasta servis seti 299 TL

Borcam dikdörtgen fırın tepsisi 249 TL

Glass in love bambu kapaklı renkli cam kupa 149 TL

Glass in love akasya kapaklı cam baharatlık 55 TL

Desenli tepsi çeşitleri 75 TL

Benante gravürlü bambu kase 429 TL

Benante standlı bambu tuzluk seti 269 TL

Benante bambu sunumluk çeşitleri 169 TL

Benante desenli kahve fincan seti 2'li 349 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 59 TL

Rakle renkli meşrubat bardağı 3'lü 189 TL

Lav eda çay bardağı 6'lı 179 TL

Lav vega saklama kabı 149 TL

Lav vega saklama kabı 99 TL

Cam kase 109 TL

Alpina bıçak seti 3'lü 329 TL

Cook love gold mutfak gereçleri 99 TL

Cook love gold mutfak ekipmanları 129 TL

Okyanus makyaj organizeri 125 TL

Okyanus çok amaçlı makyaj organizeri 229 TL

Okyanus standlı fırçalı cam sıvı sabunluk seti 500 cc 399 TL

Saklama kabı çeşitleri 55 TL

Mutfak gereçleri 59 TL

Telefon tutucu 15 TL

Sizin için sunum ürünlerinden seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.