ŞOK'a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
Hafta sonu ŞOK market fırsatları geldi! Bu haftanın Şok aktüel kampanyalarıyla hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Yeni şok katalog yayınlanmışken şokta bu hafta bizi içerisinde neler olduğunu sizin için listeledik. Kaçırılmayacak indirimler için şok aktüel ürünler listesini inceleyebilir, böylelikle avantajlı fiyatlar sayesinde şok ta hafta sonu indirimleri ile alışverişinizi hesaplı hale getirebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu hafta sonu ŞOK markette özellikle çocuklar ve ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Raflarda Matchbox tekli arabalar, Barbie balerin bebekler, oyuncak setleri ve polis/itfaiye merkezleri gibi eğlenceli oyuncaklar yer alıyor. Mutfak gereçlerinden Paşabahçe çift cidarlı bardaklar, borosilikat kupalar ve saklama kapları uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca Altus ve Samsung beyaz eşyalarında fırsatlar devam ediyor; fırın, çamaşır makinesi ve kurutma makineleri indirimli fiyatlar bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Matchbox tekli araba 100 TL

ŞOK a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Matchbox tekli araba 100 TL
  • Barbie balerin bebek 299 TL
  • Toysup dev sürpriz yumurta 59,95 TL
  • Formula taşıyıcı tır 299 TL
  • Batman figür 199 TL
  • Gokidy zeka küpü 59,95 TL
  • Gokidy Metal araba serisi 129 TL
  • Gokidy bowling seti 199 TL
  • Gokidy 3'lü uçak 100 TL
  • Gokidy oyuncak dikey süpürge 399 TL
  • Gokidy polis/itfaiye merkezi 299 TL
  • Gokidy sürtmeli ekskavatör 199 TL
  • Gokidy iş araçları 75 TL
  • Gokidy Hayvan yüzlü doktor/güzellik çantası 199 TL
  • Gokidy hamur kesme seti 179 TL
  • Dinozorlu ve helikopterli oyun seti 75 TL
  • Sai Faik hikaye kitap çeşitleri 34,95 TL

Kasa arkası indirimleri:

  • Ülker çokoprens 65 TL
  • Tchibo gold selection çözünebilir kahve ekonomik paket 190 TL
  • Sofia şakayık&gül kokulu tuvalet kağıdı 90 TL
  • Clear 3in1 şampuan&duş jeli 110 TL
  • Blade/Emotion deodorant 110 TL

Paşabahçe 2'li çift cidarlı bardak 100 TL

ŞOK a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Paşabahçe 2'li çift cidarlı bardak 100 TL
  • Paşabahçe çift cidarlı kupa 100 TL
  • Paşabahçe borosilikat kupa 50 TL
  • Borcam kapaklı tencere 119,95 TL
  • Irmak çay bardağı 100 TL
  • Frezya kapaklı saklama kabı 25 TL
  • Emaye tencere 399 TL
  • Su bardağı 3'lü 119,95 TL
  • Meşrubat bardağı 3'lü 119,95 TL
  • Cambu borosilikat cappuccino bardağı 39,95 TL
  • Borosilikat cam cezve 39,95 TL
  • Porsiyonluk güveç sırlı 6'lı 50 TL
  • Yağlık 50 TL
  • Şeffaf dream kase 14,95 TL
  • Şeffaf dream kase 25 TL
  • Bambu papatya çerezlik 75 TL
  • Sızdırmaz saklama kabı 75 TL
  • Cam saklama kabı çeşitleri 50 TL
  • Papatya meyvelik 1,99
  • Rooc mutfak makası 50 TL
  • Yan soyacak 9,99 TL
  • Soso tavası 100 TL
  • Yumurta organizeri 100 TL

Samsung 9 kg çamaşır makinesi 20,449 TL

ŞOK a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • 69 l altus al 565 gs gri ocaklı fırın 15,799 TL
  • 69 l altus al 565 g beyaz ocaklı fırın 15., TL
  • Altus ala 159 dw ankastre cam beyaz ocak doğalgazlı 6,299 TL
  • Samsung 10 kg çamaşır kurutma makinesi 25,999 TL
  • Altus al 1127 sıcak soğuk su sebili 5,499 TL
  • Altus al cm 91254 d 1200 devir 9 kg çamaşır makinesi 18,699 TL
  • Samsung 9 kg çamaşır makinesi 20,449 TL

ŞOK a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
