ŞOK'a Borcam kapaklı tencere geliyor! 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta sonu ŞOK markette özellikle çocuklar ve ev ihtiyaçları ön plana çıkıyor. Raflarda Matchbox tekli arabalar, Barbie balerin bebekler, oyuncak setleri ve polis/itfaiye merkezleri gibi eğlenceli oyuncaklar yer alıyor. Mutfak gereçlerinden Paşabahçe çift cidarlı bardaklar, borosilikat kupalar ve saklama kapları uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca Altus ve Samsung beyaz eşyalarında fırsatlar devam ediyor; fırın, çamaşır makinesi ve kurutma makineleri indirimli fiyatlar bulunuyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Matchbox tekli araba 100 TL

Barbie balerin bebek 299 TL

Toysup dev sürpriz yumurta 59,95 TL

Formula taşıyıcı tır 299 TL

Batman figür 199 TL

Gokidy zeka küpü 59,95 TL

Gokidy Metal araba serisi 129 TL

Gokidy bowling seti 199 TL

Gokidy 3'lü uçak 100 TL

Gokidy oyuncak dikey süpürge 399 TL

Gokidy polis/itfaiye merkezi 299 TL

Gokidy sürtmeli ekskavatör 199 TL

Gokidy iş araçları 75 TL

Gokidy Hayvan yüzlü doktor/güzellik çantası 199 TL

Gokidy hamur kesme seti 179 TL

Dinozorlu ve helikopterli oyun seti 75 TL

Sai Faik hikaye kitap çeşitleri 34,95 TL

Kasa arkası indirimleri:

Ülker çokoprens 65 TL

Tchibo gold selection çözünebilir kahve ekonomik paket 190 TL

Sofia şakayık&gül kokulu tuvalet kağıdı 90 TL

Clear 3in1 şampuan&duş jeli 110 TL

Blade/Emotion deodorant 110 TL

Paşabahçe 2'li çift cidarlı bardak 100 TL

Paşabahçe çift cidarlı kupa 100 TL

Paşabahçe borosilikat kupa 50 TL

Borcam kapaklı tencere 119,95 TL

Irmak çay bardağı 100 TL

Frezya kapaklı saklama kabı 25 TL

Emaye tencere 399 TL

Su bardağı 3'lü 119,95 TL

Meşrubat bardağı 3'lü 119,95 TL

Cambu borosilikat cappuccino bardağı 39,95 TL

Borosilikat cam cezve 39,95 TL

Porsiyonluk güveç sırlı 6'lı 50 TL

Yağlık 50 TL

Şeffaf dream kase 14,95 TL

Şeffaf dream kase 25 TL

Bambu papatya çerezlik 75 TL

Sızdırmaz saklama kabı 75 TL

Cam saklama kabı çeşitleri 50 TL

Papatya meyvelik 1,99

Rooc mutfak makası 50 TL

Yan soyacak 9,99 TL

Soso tavası 100 TL

Yumurta organizeri 100 TL

Samsung 9 kg çamaşır makinesi 20,449 TL

69 l altus al 565 gs gri ocaklı fırın 15,799 TL

69 l altus al 565 g beyaz ocaklı fırın 15., TL

Altus ala 159 dw ankastre cam beyaz ocak doğalgazlı 6,299 TL

Samsung 10 kg çamaşır kurutma makinesi 25,999 TL

Altus al 1127 sıcak soğuk su sebili 5,499 TL

Altus al cm 91254 d 1200 devir 9 kg çamaşır makinesi 18,699 TL

Samsung 9 kg çamaşır makinesi 20,449 TL

