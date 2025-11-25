BİM'e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta süt ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık çeşitlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Dost yağlı süt, Nutella fındık kreması, Kinder atıştırmalıkları ve Protein Ocean sporcu gıdaları gibi ürünler BİM’de bu hafta öne çıkan seçenekler arasında. Ayrıca makarna, bakliyat, margarin, salça ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinde de bütçe dostu fiyatlar mevcut. İster günlük mutfak alışverişinizi planlayın ister çocuklar için atıştırmalık alışverişi yapın, BİM Salı aktüel fırsatları mutfağınızı doldururken cebinizi zorlamayacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL

Yörükoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gr 269 TL

Milk academy yarım yağlı tost peyniri 1500 gr 299 TL

Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gr 219 TL

Otat tereyağı 1000 gr 399 TL

Sancak kaymaklı gurme tam yağlı taze ricotta peyniri 200 gr 65 TL

Yelken olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 525 gr 179 TL

Aknaz lor peyniri 1000 gr 62,50 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gr 259 TL

Arpacı peynir çeşitleri 200 gr 69,50 TL

Sek labne 3x180 gr 119 TL

Yörükoğlu az yağlı yoğurt 3 k gr 105 TL

İçim orman meyveli kefir 1 litre 72,50 TL

Sek ayran 200 ml 7 TL

Dost orman meyveli süt 200 ml 10,50 TL

Pınar açıkbüfe hindi uzun sosis 430 gr 79 TL

Banvit piliç jumbo sosis 330 gr 69 TL

Mezzet revani haşhaşlı/portakallı 72,50 TL

İkilim puding danette 4x70 gr 50 TL

Er piliç piliç sarma 1000 gr 79 TL

Lezita piliç döner 1000 gr 249 TL

Lezita piliç çıtır kıtır fileto 1000 gr 149 TL

Erba sea food sardalya fileto 500 gr 119 TL

Akşeker kelle paça çorbası 480 gr 105 TL

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde 500 TL'ye %20 indirim fırsatından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL

Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL

İnci siyah zeytin 1 kg 197 TL

Hasata basmati pirinç 1 k gr 89 TL

Hasata bulgur çeşitleri 1 kg 39,50 TL

Bizim blok margarin 119 TL

Tamek domates salçası 1500 gr 129 TL

Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1 kg 179 TL

Yuvam haşlanmış bakliyat 800 gr 29,50 TL

Lokman üzüm pekmezi 500 gr + tahin 400 gr ikili set 150 TL

Anavarza süzme çiçek balı 450 gr 195 TL

Yeni kavaklıdere sirke çeşitleri 500 ml 35 TL

Sofra kaya tuzu 17,50 TL

Chef alberto lavaş tortilla 25 cm - 650 gr 52,50 TL

Aly taco kabuğu 90 gr 55 TL

Oiliva bitkisel yağ çeşitleri 50 ml 69 TL

Sanitta yağlı pul biber 250 gr 65 TL

Tuzot çeşni çeşitleri 200 gr 59 TL

Nudo egg noodle 350 gr 49,50 TL

Dudomi bardak noodle çeşitleri 24,50 TL

Wasa susamlı gevrek ekmek 200 gr 85 TL

Tamek srirachalı mayonez 320 gr 55 TL

Tocco sweet chili sos 500 gr 79 TL

Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 gr 160 TL

Kent boringer profiterol 245 gr 115 TL

Kent boringer tartolet 245 gr 115 TL

Kent boringer karbonat 1 kg 57,50 TL

Makarnalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Filiz'in seçili makarnalarında 250 TL'ye %25 indirim var. 28 Kasım'a kadar sürecek bu fırsatı değerlendirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL

Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL

Protein ocean çikolata aromalı protein tozu 750 gr 799 TL

Protein ocean çikolata aromalı pirinç kreması 1000 gr 189 TL

Protein ocean %100 fıstık ezmesi 330 gr 99 TL

Protein ocean kreatin 250 gr 299 TL

Protein ocean pre-workout ve collagen ahududulu 250 gr 299 TL

Protein ocean kakaolu fındık kreması 300 gr 239 TL

Eti wanted çikolata kaplı karamelli bar 32 g3 x4 59 TL

Tamek meyveli içecek çeşitleri 29,50 TL

Cafe crown matcha latte tozu çeşitleri 8 gr 24,50 TL

Sweeto çilek / vanilya aromalı marshmallow 10 gr x40 149 TL

Pin mürver çiçekli yaban mersini & açai aromalı soğuk çay 1 litre 42,50 TL

Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 39,50 TL

Kinder country sütlü çikolata kaplı buğday patlaklı bar 23,5 gr 19 TL

Kinder süt dilimi kek 28 g x4 57 TL

Kinder bueno fındık kremalı kaplamalı gofret 21,5 g x2 29 TL

Kinder bueno white beyaz çikolata kaplamalı gofret 39 gr 29 TL

Bompi zencefilli tarçınlı kurabiye 300 gr 75 TL

Patiswiss tablet çikolata 100 gr 99 TL

Milka sütlü fındıklı tablet çikolata 45 gr 39 TL

Milka sütlü tablet çikolata 45 gr 39 TL

Milka lu krakerli tablet çikolata 87 gr 65 TL

Bifa keks muzlu mini kek 170 gr 35 TL

Eti burçak fındık ezmeli bisküvi 158 gr 39 TL

Nestle chunky kurabiye parçacıklı beyaz çikolatalı gofret 38 gr 25 TL

Eti abc harfli kraker 140 gr 25 TL

İndirimli çikolatalar için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.