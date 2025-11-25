Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM katalog güncellendi ve 2 Aralık Salı için açıklanan BİM aktüel ürünler, alışveriş listesini tamamlamak isteyenler için oldukça cazip seçenekler sunuyor. BİM’de bu hafta Nutella'dan Filiz'e sevilen gıda markaların ürünleri geliyor. BİM salı katalog içerisindeki gıdadan atıştırmalıklara kadar geniş ürün yelpazesine sahip BİM market avantajlı fiyatlarını görmek için bizi takipte kalın!

Bu hafta süt ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık çeşitlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Dost yağlı süt, Nutella fındık kreması, Kinder atıştırmalıkları ve Protein Ocean sporcu gıdaları gibi ürünler BİM’de bu hafta öne çıkan seçenekler arasında. Ayrıca makarna, bakliyat, margarin, salça ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinde de bütçe dostu fiyatlar mevcut. İster günlük mutfak alışverişinizi planlayın ister çocuklar için atıştırmalık alışverişi yapın, BİM Salı aktüel fırsatları mutfağınızı doldururken cebinizi zorlamayacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

 A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

 28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL

BİM e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL
  • Yörükoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gr 269 TL
  • Milk academy yarım yağlı tost peyniri 1500 gr 299 TL
  • Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gr 219 TL
  • Otat tereyağı 1000 gr 399 TL
  • Sancak kaymaklı gurme tam yağlı taze ricotta peyniri 200 gr 65 TL
  • Yelken olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 525 gr 179 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 gr 62,50 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gr 259 TL
  • Arpacı peynir çeşitleri 200 gr 69,50 TL
  • Sek labne 3x180 gr 119 TL
  • Yörükoğlu az yağlı yoğurt 3 k gr 105 TL
  • İçim orman meyveli kefir 1 litre 72,50 TL
  • Sek ayran 200 ml 7 TL
  • Dost orman meyveli süt 200 ml 10,50 TL
  • Pınar açıkbüfe hindi uzun sosis 430 gr 79 TL
  • Banvit piliç jumbo sosis 330 gr 69 TL
  • Mezzet revani haşhaşlı/portakallı 72,50 TL
  • İkilim puding danette 4x70 gr 50 TL
  • Er piliç piliç sarma 1000 gr 79 TL
  • Lezita piliç döner 1000 gr 249 TL
  • Lezita piliç çıtır kıtır fileto 1000 gr 149 TL
  • Erba sea food sardalya fileto 500 gr 119 TL
  • Akşeker kelle paça çorbası 480 gr 105 TL

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde 500 TL'ye %20 indirim fırsatından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL

BİM e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL
  • İnci siyah zeytin 1 kg 197 TL
  • Hasata basmati pirinç 1 k gr 89 TL
  • Hasata bulgur çeşitleri 1 kg 39,50 TL
  • Bizim blok margarin 119 TL
  • Tamek domates salçası 1500 gr 129 TL
  • Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1 kg 179 TL
  • Yuvam haşlanmış bakliyat 800 gr 29,50 TL
  • Lokman üzüm pekmezi 500 gr + tahin 400 gr ikili set 150 TL
  • Anavarza süzme çiçek balı 450 gr 195 TL
  • Yeni kavaklıdere sirke çeşitleri 500 ml 35 TL
  • Sofra kaya tuzu 17,50 TL
  • Chef alberto lavaş tortilla 25 cm - 650 gr 52,50 TL
  • Aly taco kabuğu 90 gr 55 TL
  • Oiliva bitkisel yağ çeşitleri 50 ml 69 TL
  • Sanitta yağlı pul biber 250 gr 65 TL
  • Tuzot çeşni çeşitleri 200 gr 59 TL
  • Nudo egg noodle 350 gr 49,50 TL
  • Dudomi bardak noodle çeşitleri 24,50 TL
  • Wasa susamlı gevrek ekmek 200 gr 85 TL
  • Tamek srirachalı mayonez 320 gr 55 TL
  • Tocco sweet chili sos 500 gr 79 TL
  • Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 gr 160 TL
  • Kent boringer profiterol 245 gr 115 TL
  • Kent boringer tartolet 245 gr 115 TL
  • Kent boringer karbonat 1 kg 57,50 TL

Makarnalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Filiz'in seçili makarnalarında 250 TL'ye %25 indirim var. 28 Kasım'a kadar sürecek bu fırsatı değerlendirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL

BİM e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL
  • Protein ocean çikolata aromalı protein tozu 750 gr 799 TL
  • Protein ocean çikolata aromalı pirinç kreması 1000 gr 189 TL
  • Protein ocean %100 fıstık ezmesi 330 gr 99 TL
  • Protein ocean kreatin 250 gr 299 TL
  • Protein ocean pre-workout ve collagen ahududulu 250 gr 299 TL
  • Protein ocean kakaolu fındık kreması 300 gr 239 TL
  • Eti wanted çikolata kaplı karamelli bar 32 g3 x4 59 TL
  • Tamek meyveli içecek çeşitleri 29,50 TL
  • Cafe crown matcha latte tozu çeşitleri 8 gr 24,50 TL
  • Sweeto çilek / vanilya aromalı marshmallow 10 gr x40 149 TL
  • Pin mürver çiçekli yaban mersini & açai aromalı soğuk çay 1 litre 42,50 TL
  • Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 39,50 TL
  • Kinder country sütlü çikolata kaplı buğday patlaklı bar 23,5 gr 19 TL
  • Kinder süt dilimi kek 28 g x4 57 TL
  • Kinder bueno fındık kremalı kaplamalı gofret 21,5 g x2 29 TL
  • Kinder bueno white beyaz çikolata kaplamalı gofret 39 gr 29 TL
  • Bompi zencefilli tarçınlı kurabiye 300 gr 75 TL
  • Patiswiss tablet çikolata 100 gr 99 TL
  • Milka sütlü fındıklı tablet çikolata 45 gr 39 TL
  • Milka sütlü tablet çikolata 45 gr 39 TL
  • Milka lu krakerli tablet çikolata 87 gr 65 TL
  • Bifa keks muzlu mini kek 170 gr 35 TL
  • Eti burçak fındık ezmeli bisküvi 158 gr 39 TL
  • Nestle chunky kurabiye parçacıklı beyaz çikolatalı gofret 38 gr 25 TL
  • Eti abc harfli kraker 140 gr 25 TL

İndirimli çikolatalar için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

Bu içerik 25 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos 1040 TL indirime girdi!

 İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

 Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

 Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

 Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

 Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

Gülümseten Kasım'da yüksek indirimi olan markalar burada!

 Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim a101 bim aktüel ürünler kataloğu bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

A101'e Samsung televizyon geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

Yatırım değerinde Gülümseten Kasım fırsatı!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

PUMA ayakkabıda dev fırsat var!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Yüzde 25 az' dedi, net asgari ücret tahmini verdi! 30 bin TL olur mu?

'Yüzde 25 az' dedi, canlı yayında net asgari ücret tahmini verdi

2024 geliri bile 129 milyon TL'ydi! 8 kişilik kadro taliplilerini bekliyor

2024 geliri bile 129 milyon TL'ydi! 8 kişilik kadro taliplilerini bekliyor

EPDK'dan lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik

EPDK'dan lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik

Zehirlenme korkusu kuryeleri vurdu! Kayıpları 15 bin TL'yi buldu

Zehirlenme korkusu kuryeleri vurdu!

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan yardımcısı belediyeden 1.5 milyon TL'lik ihale mi aldı?

Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan yardımcısı belediyeden 1.5 milyon TL'lik ihale mi aldı?

Bakan Şimşek enflasyon beklenti verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek enflasyon beklenti verilerini değerlendirdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.