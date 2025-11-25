BİM'e Nutella geliyor! 2 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta süt ürünleri, atıştırmalıklar ve kahvaltılık çeşitlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Dost yağlı süt, Nutella fındık kreması, Kinder atıştırmalıkları ve Protein Ocean sporcu gıdaları gibi ürünler BİM’de bu hafta öne çıkan seçenekler arasında. Ayrıca makarna, bakliyat, margarin, salça ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinde de bütçe dostu fiyatlar mevcut. İster günlük mutfak alışverişinizi planlayın ister çocuklar için atıştırmalık alışverişi yapın, BİM Salı aktüel fırsatları mutfağınızı doldururken cebinizi zorlamayacak.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL
- Dost %0,5 yağlı süt 1 litre 22,50 TL
- Yörükoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 gr 269 TL
- Milk academy yarım yağlı tost peyniri 1500 gr 299 TL
- Yelken tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gr 219 TL
- Otat tereyağı 1000 gr 399 TL
- Sancak kaymaklı gurme tam yağlı taze ricotta peyniri 200 gr 65 TL
- Yelken olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 525 gr 179 TL
- Aknaz lor peyniri 1000 gr 62,50 TL
- Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gr 259 TL
- Arpacı peynir çeşitleri 200 gr 69,50 TL
- Sek labne 3x180 gr 119 TL
- Yörükoğlu az yağlı yoğurt 3 k gr 105 TL
- İçim orman meyveli kefir 1 litre 72,50 TL
- Sek ayran 200 ml 7 TL
- Dost orman meyveli süt 200 ml 10,50 TL
- Pınar açıkbüfe hindi uzun sosis 430 gr 79 TL
- Banvit piliç jumbo sosis 330 gr 69 TL
- Mezzet revani haşhaşlı/portakallı 72,50 TL
- İkilim puding danette 4x70 gr 50 TL
- Er piliç piliç sarma 1000 gr 79 TL
- Lezita piliç döner 1000 gr 249 TL
- Lezita piliç çıtır kıtır fileto 1000 gr 149 TL
- Erba sea food sardalya fileto 500 gr 119 TL
- Akşeker kelle paça çorbası 480 gr 105 TL
Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL
- Filiz makarna çeşitleri 500 gr 24,50 TL
- İnci siyah zeytin 1 kg 197 TL
- Hasata basmati pirinç 1 k gr 89 TL
- Hasata bulgur çeşitleri 1 kg 39,50 TL
- Bizim blok margarin 119 TL
- Tamek domates salçası 1500 gr 129 TL
- Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1 kg 179 TL
- Yuvam haşlanmış bakliyat 800 gr 29,50 TL
- Lokman üzüm pekmezi 500 gr + tahin 400 gr ikili set 150 TL
- Anavarza süzme çiçek balı 450 gr 195 TL
- Yeni kavaklıdere sirke çeşitleri 500 ml 35 TL
- Sofra kaya tuzu 17,50 TL
- Chef alberto lavaş tortilla 25 cm - 650 gr 52,50 TL
- Aly taco kabuğu 90 gr 55 TL
- Oiliva bitkisel yağ çeşitleri 50 ml 69 TL
- Sanitta yağlı pul biber 250 gr 65 TL
- Tuzot çeşni çeşitleri 200 gr 59 TL
- Nudo egg noodle 350 gr 49,50 TL
- Dudomi bardak noodle çeşitleri 24,50 TL
- Wasa susamlı gevrek ekmek 200 gr 85 TL
- Tamek srirachalı mayonez 320 gr 55 TL
- Tocco sweet chili sos 500 gr 79 TL
- Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 gr 160 TL
- Kent boringer profiterol 245 gr 115 TL
- Kent boringer tartolet 245 gr 115 TL
- Kent boringer karbonat 1 kg 57,50 TL
Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL
- Nutella kakaolu fındık kreması 329 TL
- Protein ocean çikolata aromalı protein tozu 750 gr 799 TL
- Protein ocean çikolata aromalı pirinç kreması 1000 gr 189 TL
- Protein ocean %100 fıstık ezmesi 330 gr 99 TL
- Protein ocean kreatin 250 gr 299 TL
- Protein ocean pre-workout ve collagen ahududulu 250 gr 299 TL
- Protein ocean kakaolu fındık kreması 300 gr 239 TL
- Eti wanted çikolata kaplı karamelli bar 32 g3 x4 59 TL
- Tamek meyveli içecek çeşitleri 29,50 TL
- Cafe crown matcha latte tozu çeşitleri 8 gr 24,50 TL
- Sweeto çilek / vanilya aromalı marshmallow 10 gr x40 149 TL
- Pin mürver çiçekli yaban mersini & açai aromalı soğuk çay 1 litre 42,50 TL
- Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 39,50 TL
- Kinder country sütlü çikolata kaplı buğday patlaklı bar 23,5 gr 19 TL
- Kinder süt dilimi kek 28 g x4 57 TL
- Kinder bueno fındık kremalı kaplamalı gofret 21,5 g x2 29 TL
- Kinder bueno white beyaz çikolata kaplamalı gofret 39 gr 29 TL
- Bompi zencefilli tarçınlı kurabiye 300 gr 75 TL
- Patiswiss tablet çikolata 100 gr 99 TL
- Milka sütlü fındıklı tablet çikolata 45 gr 39 TL
- Milka sütlü tablet çikolata 45 gr 39 TL
- Milka lu krakerli tablet çikolata 87 gr 65 TL
- Bifa keks muzlu mini kek 170 gr 35 TL
- Eti burçak fındık ezmeli bisküvi 158 gr 39 TL
- Nestle chunky kurabiye parçacıklı beyaz çikolatalı gofret 38 gr 25 TL
- Eti abc harfli kraker 140 gr 25 TL
