A101'e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101'e ev düzenini kolaylaştıracak düzenleyici ve saklama kutuları gibi pratik ürünler ile pijama takımları ve pamuklu battaniyeler geliyor. Teknoloji tarafında Samsung gibi büyük ekran televizyonlar dikkat çekerken ev elektroniklerinde ise Sinbo buharlı temizleyici ve Philips ütü gibi cihazlar öne çıkıyor. Bu haftanın en çok konuşulacak ürünleri ise şüphesiz Revolt 150 cc benzinli motosiklet ve Volta elektrikli moped olacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Omo toz deterjan 9 kg 399 TL

2 kapaklı erzak kiler dolabı 5,999 TL

Lisanslı taç ve toka 69,50 TL

Çok amaçlı kutu 22,50 TL

Organizer sepet 3'lü 99,50 TL

İlaç kutusu 17,50 TL

Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL

Yapay fanus çiçek 99,50 TL

Ayakkabı rampası 21,50 TL

Erkek ayakkabı saklama kutusu 59,50 TL

Kadın ayakkabı saklama kutusu 49,50 TL

Metaltex düzenleyici çeşitleri 99,50 TL

Çöp kovası 149 TL

Tuvalet fırçası 89,50 TL

Çamaşır selesi 149 TL

Cam küllük 39,50 TL

Tekerlekli katlanabilir kapaklı kutu 349 TL

Hilfe akım korumalı usb'li uzatma kablosu 299 TL

Piranha yüksek hızlı powerbank 10.000 mah 399 TL

Go mobile kablosuz mouse 89,50 TL

Imiki t12 se kablosuz kulakiçi kulaklık 579 TL

Piranha yüksek hızlı silikon kablo 79,50 TL

Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL

Tek kişilik lastikli penye çarşaf 149 TL

Kadın önü kapalı keçeli terlik 249 TL

Kadın / erkek keçeli ev terliği 89,50 TL

Kadın nazar boncuklu ev terliği 199 TL

Kadın kalın taban ev terliği 129 TL

Koltuk örtüsü 159 TL

Çift kişilik pamuk battaniye 349 TL

Tek kişilik pamuk battaniye 299 TL

Jakarlı ipliği boyalı yüz havlusu 49,50 TL

Kadın pijama takımı 399 TL

Kadın / erkek pijama alt 159 TL

Kadın sabahlık 479 TL

Kadın pelüş mont 699 TL

Erkek polar takım 449 TL

Penye alıştırma sütyeni 109 TL

Straplez dantel sütyen 149 TL

Erkek / kız çocuk atlet 54,50 TL

Kadın camping soket çorap 29,50 TL

Erkek çocuk boxer 2'li 89,50 TL

Kız çocuk slip 2'li 65 TL

Samsung 70" uhd smart tv 38,999 TL

Hi-level 50' uhd smart tv 11,999 TL

Toshiba 43' 4k ultra hd vidaa tv 10,999 TL

Kiwi duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL

Seg 6 çekmeceli derin dondurucu 10,999 TL

Seg çamaşır makinesi 17,299 TL

Seg 6 programlı bulaşık makinesi 12,499 TL

Seg no frost buzdolabı 19,499 TL

Paşabahçe karaman kase 6'lı 139 TL

Papilla ikiz balık tavası 499 TL

Papilla sahan 209 TL

Papilla tava 259 TL

Hascevher metal kesme panosu 299 TL

Midi tava ürünleri 189 TL

Luminarc zellie yemek tabağı / kase 55 TL

Paşabahçe tokio 12 parça bardak seti 249 TL

Seramik kayık tabak 49,50 TL

Süzgeç 3'lü 175 TL

Limon sıkacağı 32,50 TL

Un eleği 49,50 TL

Yumurtalık 4'lü 69,50 TL

Plastik çerezlik çeşitleri 15 TL

6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL

Saklama kabı seti 3'lü 115 TL

Saklama kabı 15,50 TL

Saklama kabı seti 4'lü 49,50 TL

Salata kurutucu 179 TL

6 parça saklama kabı seti 99,50 TL

3 bölmeli saklama kabı 49,50 TL

Bölmeli beslenme kutusu 29,50 TL

Katlanır tepsili sehpa 699 TL

Hot Wheels oyuncak taşıyıcı tırlar 359 TL

Barbie oyuncak prenses bebekler 279 TL

Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL

Dikey elektrik süpürgesi 129 TL

24 parça ahşap puzzle 59,50 TL

Boyama kitabı çeşitleri 32,50 TL

Oyuncak bebek ve tencere seti 379 TL

Oyuncak yazar kasa 269 TL

Philips 5000 serisi buharlı ütü 2,799 TL

Sinbo el tipi buharlı temizleyici 1,599 TL

Onvo erkek bakım seti 1,199 TL

Sinbo el mikseri 479 TL

Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,899 TL

Pierre cardin 5 başlıklı epilasyon seti 899 TL

Pierre cardin boyun masaj aleti 999 TL

Sinbo elektrikli çay makinesi 949 TL

Kiwi kahve ve baharat öğütücü 599 TL

Revolt moped 39,990 TL

Revolt 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta elektrikli moped 39,990 TL

125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

