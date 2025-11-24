Ev Yaşam Ev Yaşam
A101'e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!
A101'e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
27 Kasım A101 aktüel fırsatlarının yer aldığı A101 katalog yayında! A101 online üzerinden de kampanyaların sürdüğü A101 market bu hafta da oldukça zengin bir ürün yelpazesine sahip. Merak edenler için A101 katalog bu hafta televizyondan pijama takımlarına Samsung ve Philips gibi dev markaların ürünlerini getiriyor. Daha detaylı liste için işte, A101 aktüel ürünler kataloğu!

Bu hafta A101'e ev düzenini kolaylaştıracak düzenleyici ve saklama kutuları gibi pratik ürünler ile pijama takımları ve pamuklu battaniyeler geliyor. Teknoloji tarafında Samsung gibi büyük ekran televizyonlar dikkat çekerken ev elektroniklerinde ise Sinbo buharlı temizleyici ve Philips ütü gibi cihazlar öne çıkıyor. Bu haftanın en çok konuşulacak ürünleri ise şüphesiz Revolt 150 cc benzinli motosiklet ve Volta elektrikli moped olacak gibi görünüyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Omo toz deterjan 9 kg 399 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 2

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 3

İndirimli atıştırmalıklar için buraya tıklayabilirsiniz.

2 kapaklı erzak kiler dolabı 5,999 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 4

  • 2 kapaklı erzak kiler dolabı 5,999 TL
  • Lisanslı taç ve toka 69,50 TL
  • Çok amaçlı kutu 22,50 TL
  • Organizer sepet 3'lü 99,50 TL
  • İlaç kutusu 17,50 TL
  • Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL
  • Yapay fanus çiçek 99,50 TL
  • Ayakkabı rampası 21,50 TL
  • Erkek ayakkabı saklama kutusu 59,50 TL
  • Kadın ayakkabı saklama kutusu 49,50 TL
  • Metaltex düzenleyici çeşitleri 99,50 TL
  • Çöp kovası 149 TL
  • Tuvalet fırçası 89,50 TL
  • Çamaşır selesi 149 TL
  • Cam küllük 39,50 TL
  • Tekerlekli katlanabilir kapaklı kutu 349 TL

Banyo ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Hilfe akım korumalı usb'li uzatma kablosu 299 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Hilfe akım korumalı usb'li uzatma kablosu 299 TL
  • Piranha yüksek hızlı powerbank 10.000 mah 399 TL
  • Go mobile kablosuz mouse 89,50 TL
  • Imiki t12 se kablosuz kulakiçi kulaklık 579 TL
  • Piranha yüksek hızlı silikon kablo 79,50 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Çift kişilik lastikli penye çarşaf 179 TL
  • Tek kişilik lastikli penye çarşaf 149 TL
  • Kadın önü kapalı keçeli terlik 249 TL
  • Kadın / erkek keçeli ev terliği 89,50 TL
  • Kadın nazar boncuklu ev terliği 199 TL
  • Kadın kalın taban ev terliği 129 TL
  • Koltuk örtüsü 159 TL
  • Çift kişilik pamuk battaniye 349 TL
  • Tek kişilik pamuk battaniye 299 TL
  • Jakarlı ipliği boyalı yüz havlusu 49,50 TL
  • Kadın pijama takımı 399 TL
  • Kadın / erkek pijama alt 159 TL
  • Kadın sabahlık 479 TL
  • Kadın pelüş mont 699 TL
  • Erkek polar takım 449 TL
  • Penye alıştırma sütyeni 109 TL
  • Straplez dantel sütyen 149 TL
  • Erkek / kız çocuk atlet 54,50 TL
  • Kadın camping soket çorap 29,50 TL
  • Erkek çocuk boxer 2'li 89,50 TL
  • Kız çocuk slip 2'li 65 TL

İndirimli televizyon battaniyeleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 70" uhd smart tv 38,999 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Samsung 70" uhd smart tv 38,999 TL
  • Hi-level 50' uhd smart tv 11,999 TL
  • Toshiba 43' 4k ultra hd vidaa tv 10,999 TL
  • Televizyon ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kiwi duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Kiwi duvar tipi ısıtıcı 1,599 TL
  • Seg 6 çekmeceli derin dondurucu 10,999 TL
  • Seg çamaşır makinesi 17,299 TL
  • Seg 6 programlı bulaşık makinesi 12,499 TL
  • Seg no frost buzdolabı 19,499 TL

Sizin için seçtiğimiz indirimli çamaşır deterjanları için [buraya]() tıklayabilirsiniz.

Paşabahçe karaman kase 6'lı 139 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Papilla ikiz balık tavası 499 TL
  • Papilla sahan 209 TL
  • Papilla tava 259 TL
  • Hascevher metal kesme panosu 299 TL
  • Midi tava ürünleri 189 TL
  • Luminarc zellie yemek tabağı / kase 55 TL
  • Paşabahçe karaman kase 6'lı 139 TL
  • Paşabahçe tokio 12 parça bardak seti 249 TL
  • Seramik kayık tabak 49,50 TL
  • Süzgeç 3'lü 175 TL
  • Limon sıkacağı 32,50 TL
  • Un eleği 49,50 TL
  • Yumurtalık 4'lü 69,50 TL
  • Plastik çerezlik çeşitleri 15 TL
  • 6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL
  • Saklama kabı seti 3'lü 115 TL
  • Saklama kabı 15,50 TL
  • Saklama kabı seti 4'lü 49,50 TL
  • Salata kurutucu 179 TL
  • 6 parça saklama kabı seti 99,50 TL
  • 3 bölmeli saklama kabı 49,50 TL
  • Bölmeli beslenme kutusu 29,50 TL
  • Katlanır tepsili sehpa 699 TL

Mutfak saklama ve düzenleme ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Hot Wheels oyuncak taşıyıcı tırlar 359 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 10

  • Barbie oyuncak prenses bebekler 279 TL
  • Hot wheels oyuncak taşıyıcı tırlar 359 TL
  • Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL
  • Hot wheels oyuncak taşıyıcı tırlar 359 TL
  • Dikey elektrik süpürgesi 129 TL
  • 24 parça ahşap puzzle 59,50 TL
  • Boyama kitabı çeşitleri 32,50 TL
  • Oyuncak bebek ve tencere seti 379 TL
  • Oyuncak yazar kasa 269 TL

Oyuncaklarda indirim var. Buradan fırsat ürünlerine göz atabilirsiniz.

Philips 5000 serisi buharlı ütü 2,799 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Sinbo el tipi buharlı temizleyici 1,599 TL
  • Philips 5000 serisi buharlı ütü 2,799 TL
  • Onvo erkek bakım seti 1,199 TL
  • Sinbo el mikseri 479 TL
  • Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,899 TL
  • Pierre cardin 5 başlıklı epilasyon seti 899 TL
  • Pierre cardin boyun masaj aleti 999 TL
  • Sinbo elektrikli çay makinesi 949 TL
  • Kiwi kahve ve baharat öğütücü 599 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Revolt moped 39,990 TL

A101 e Philips buharlı ütü geliyor! 27 Kasım 2025 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Revolt 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
  • Volta elektrikli moped 39,990 TL
  • Revolt moped 39,990 TL
  • 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL

Sizin için indirimli motosiklet kasklarından seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 kampanya a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe A101 elektrikli araç
