ŞOK'a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
24 Aralık ŞOK kataloğu yayında! Şok aktüel ürünler ve avantajlı fiyatlarla dolu şok katalog, uygun fiyatlı alışveriş arayanların dikkatini çekiyor. Şok ta bu hafta kampanyaları kapsamında öne çıkan pek çok ürün, ev ihtiyaçların ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için güzel seçenekler sunuyor. Şok market indirimlerini kaçırmamak için bizi takipte kalın!

Haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında 15.990 TL fiyatıyla jWIN 88 tuşlu dijital piyano ve Samsung marka 9 kg çamaşır makinesi yer alırken; Dijitech ve Skytech’in 65 inçlik dev ekranlı 4K televizyonları teknoloji meraklılarını bekliyor. Mutfak ve ev işlerinde kolaylık sağlayan Arzum kahve makineleri, Philips dikey süpürge ve Alpina ankastre set gibi markalı ürünler "Win" puan avantajlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca kış hazırlığı için battaniyeler ve Bingo 10 kg deterjan gibi temel ihtiyaçlarda yapılan büyük indirimler, market alışverişini ekonomik şekilde tamamlamak isteyenler için cazip seçenekler oluşturuyor.

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

Çift kişilik pamuklu scotch battaniyer 349 TL

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

Çekiç aksiyonlu kapaklı 88 tuşlu piyano 15,990 TL

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

Philips ıslak kuru şarjlı dikey düpürge 15,999 TL

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

Dijitech 65 inç 4k ultra HD Qled Google Tv 22,499 TL

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

ŞOK a Philips dikey süpürge geliyor! 24 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

Bu içerik 24 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel şok çarşamba aktüel
