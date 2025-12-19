Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
BİM aktüel bu hafta da uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Yeni yayınlanan BİM katalog içinde ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar pek çok farklı ürün var. Bim market raflarında yer alacak BİM aktüel ürünler arasında mutfak gereçleri, temizlik cihazları ve oyuncaklar ön plana çıkıyor. Bim'de bu cuma olacak ürünler ve Bim de bu hafta satışa çıkacak avantajlı ürünleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz!

Bu hafta markete gelecek ürünler arasında geniş ekranlı televizyonlar, toz torbasız süpürgeler, buharlı temizleme cihazları ve halı koltuk yıkama makineleri bulunuyor. Mutfak tarafında cam kupa çeşitleri, fırın tepsileri, kek kalıpları ve demlikler; tekstil ve giyim kategorisinde sıvı geçirmez alezler, yastık kılıfları, oduncu gömlekler ve ev botları; dikiş meraklıları için overlok ve dikiş makineleri geliyor. Çocuklar için ise oyuncak org, mikrofon, oyun çadırı ve puzzle gibi eğlenceli ürünler satışa sunulacak. İşte detaylar!

LG 65'' 4k hdr10 nanocell tv 34,990 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Lg 65'' 4k hdr10 nanocell tv 34,990 TL
  • Lg 55'' 4k hdr10 nanocell tv 31,900 TL
  • Tefal toz torbasız süpürge 4,990 TL
  • Kumtel pop corn makinesi 899 TL
  • Range home çok amaçlı buharlı temizleme cihazı 4,250 TL
  • Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3,750 TL
  • Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 1,990 TL
  • Keysmart dikey süpürge 1,390 TL
  • Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 799 TL
  • Heifer saç kurutma makinesi 750 TL
  • Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2,190 TL
  • Kumtel sürgülü aspiratör 1,500 TL
  • 3'lü grup priz 299 TL

Borcam kare fırın tepsisi 329 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Borcam kare fırın tepsisi 329 TL
  • Paşabahçe cam kupa çeşitleri 39 TL
  • Paşabahçe melis çay seti 299 TL
  • Desenli kupa ve mum seti 229 TL
  • Cam kahve fincan seti 219 TL
  • Kokinalı çift cidarlı kupa 199 TL
  • Gold rimli meşrubat bardağı 179 TL
  • Gold rimli kahve yanı su bardağı 259 TL
  • Gold rimli su bardağı 169 TL
  • Ahşap halkalı gravürlü cam bardak 89 TL
  • Bombeli cam bardak 99 TL
  • Siyah kapaklı cam demlik 179 TL
  • Kapaklı kelepçeli kek kalıbı 309 TL
  • Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 69 TL

Rubenis şemsiye 199 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Rubenis şemsiye 199 TL
  • Banyo paspas seti 349 TL
  • Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 225 TL
  • Çift kişilik sıvı geçirmez alez 299 TL
  • Yastık alezi 69 TL
  • Sıvı geçirmez bebek alezi 99 TL
  • Yastık kılıfı 59 TL
  • İkili havlu set 99 TL
  • Erkek oduncu gömlek 289 TL
  • Ev içi örme patik 69 TL
  • Türlü ev botu 169 TL
  • Kurutma topu 129 TL
  • Kapı altı rüzgar önleyici 45 TL
  • Penye şal 89 TL

Overlok makinesi 4,990 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Overlok makinesi 4,990 TL
  • Dikiş makinesi 3,990 TL
  • İğne kutusu 35 TL
  • İğne seti çeşitleri 19 TL
  • Örgü ilmek ayracı 35 TL
  • Çıtçıt seti 25 TL
  • Mezura 19 TL

Prime 3d puzzle 379 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Prime 3d puzzle 379 TL
  • Dengeli tahtalar kutu oyunu 399 TL
  • Galaksi gece lambası 149 TL
  • Kablosuz karaoke çift mikrofon 499 TL
  • Ahşap domino 199 TL
  • Hafıza oyunu bul çevir 149 TL
  • Bizim mahalle kutu oyunu 299 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 6

  • Winfun oyuncak ayaklı mikrofon 799 TL
  • 4x4 metal arabalar 299 TL
  • Oyuncak org 599 TL
  • Tombul kamyon 299 TL
  • Oyuncak futbol sahası 279 TL
  • Lisanslı oyun çadırı 479 TL

BİM e halı koltuk yıkama makinesi geliyor! 26 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 7

Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

