23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sultan Oğuz
23 Aralık BİM katalog sayfaları yayınlandı ve bim aktüel fırsatları bu hafta da dikkat çekiyor. Bim market raflarında yerini alan Bim aktüel ürünler, bim de bu hafta neler var diye merak edenler için avantajlı seçenekler sunuyor. Bim salı günü başlayan kampanyalar, Bim salı aktüel indirimleriyle hem temel ihtiyaçlara hem de ev ve mutfak alışverişine odaklanıyor. Haftanın öne çıkan ürünlerine göz atmak isterseniz bim katalog ve diğer marketlerin katalogları için bizi takipte kalın!

23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda mutfak ve gıda reyonunda ayçiçek yağı, meze çeşitleri, lavaş tortilla, kuru bakliyat ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünleri; kahve, gazlı içecekler, enerji içeceği, atıştırmalık çikolatalar ve cipsler gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca temizlik ve hijyen ürünleri arasında çamaşır deterjanı, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, temizlik bezleri, tuvalet kağıdı ve ıslak mendiller gibi ev ihtiyaçları da bu hafta Bim’de satışa sunuluyor. Kedi maması ve bebek bezi gibi özel ihtiyaç ürünleri ile kişisel bakım ürünleri de 23 Aralık Salı Bim aktüel listesinde dikkat çekiyor.

Safya ayçiçek yağı 5 litre 379 TL

23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 1

  • Safya ayçiçek yağı 5 litre 379 TL
  • Mezzet meze çeşitleri 200 gr 50 TL
  • Söke munu lavaş tortilla 648 gr 49,50 TL
  • Ülker teremyağ sıvı margarin 600 ml 79 TL
  • Hasata şeker fasulye 500 gr 149 TL
  • Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 279 TL
  • Dr.oetker zencefilli tarçınlı kurabiye 500 gr 76 TL
  • Dr.oetker krem şanti 3x72 gr 89 TL
  • Dr.oetker kakao 100 gr 95 TL
  • Pakmaya 3'lü puding 85 TL
  • Kemal kükrer acı biber sosu 250 gr 59 TL
  • Merko gusdo doğranmış domates 400 gr 22,50 TL
  • Merko gusdo rendelenmiş domates 700 gr 34,50 TL
  • Tamek garnitür 550 gr 45 TL
  • Tukaş makarna sos çeşitleri 360 gr 36 TL
  • Tukaş sos çeşitleri 39 TL
  • Aiko uzak doğu sos çeşitleri 55 TL
  • Pınar mayonez 300 gr 85 TL
  • Arbella makarna çeşitleri 19,75 TL
  • Barilla lazanya 500 gr 99,75 TL
  • Yurt yaprak sarma 400 gr 65 TL
  • Şitoğlu kış pekmezi 125 TL
  • Dr.schar glutensiz un 500 gr 79 TL
  • Dr.schar glutensiz ekmek 200 gr 79 TL
  • Saygın tuz çeşitleri 39 TL

Ülker laviva dolgulu çikolata 100 gr 79 TL

23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 2

  • Ülker laviva dolgulu çikolata 100 gr 79 TL
  • Keyifçe kabuklu ceviz 1 kg 199 TL
  • Tchibo çekirdek kahve 395 TL
  • Pin şeftali aromalı beyaz çaylı içecek 1 litre 39,50 TL
  • Sarıyer portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 litre 49,50 TL
  • Yenikavaklıdere şalgam suyu 55 TL
  • Dimes cool lime çeşitleri 310 ml 39,50 TL
  • Limy aromalı içecek çeşitleri 49,50 TL
  • Meysu karpuz ve çilek meyveli içecek 1 litre 42,50 TL
  • Sarıyer karışık meyve aromalı şekersiz gazoz 2,5 litre 49,50 TL
  • Sarıyer şekersiz gazlı içecek kola 2,5 litre 49,50 TL
  • Red bull hindistan cevizi & açai aromalı enerji içeceği 250 ml 49,50 TL
  • Keyifçe zarlı kaju 300 gr 225 TL
  • 7days kakao kremalı kruvasan 65 gr 19,75 TL
  • Ezset sütlü ince çikolata 75 gr 79 TL
  • Kinder sürpriz yumurta 20 gr 37,50 TL
  • Swiss alps sütlü fındıklı isviçre çikolatası 100 gr 85 TL
  • Baronie nane aromalı dolgulu bitter çubuk çikolata 75 gr 85 TL
  • Paşa karışık kuruyemiş 24,50 TL
  • Potamya baklagil cipsi 50 gr 29,50 TL
  • Ülker haylayf hindistan cevizli kremalı bisküvi 3x84 gr 43 TL
  • Ülker biskrem cookie extra 184 gr 42 TL
  • Delly çikolata kaplı protein bar 42 TL
  • Nutfest kavrulmuş fındık 250 gr 295 TL
  • Patito patates cipsi 200 gr 44,50 TL
  • Patos mısır cipsi 135 gr 34,50 TL
  • Master puff mısır çerezi çeşitleri 21 TL

Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 329 TL

23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 3

  • Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 329 TL
  • Elseve şampuan 105 TL
  • Rinso argan özü sıvı çamaşır deterjanı 5 litre 175 TL
  • Domestos yüzey temizleyici 1500 ml 69,50 TL
  • Pril sıvı bulaşık deterjanı 79 TL
  • Green world leke çıkarıcı temizleme spreyi 69,50 TL
  • Konsantre çamaşır yumuşatıcı 95 TL
  • Cif krem altın ışıltısı 750 ml 59,50 TL
  • Fairy yüzey temizlik havlusu 100’lü 99 TL
  • Solo bambu tuvalet kağıdı 279 TL
  • Solo bambu kağıt havlu 169 TL
  • Uni baby aktif ıslak havlu 4x52’li 69 TL
  • Günlük hijyenik ped uzun 89 TL
  • Hijyenik ped uzun ekstra özel seri 89 TL
  • Hijyenik ped normal özel seri 89 TL
  • Durex extreme prezervatif 199 TL
  • Dushy duş jeli 1000 ml 55 TL
  • Sensodyne diş macunu 59 TL
  • Difaş bamboo charcoal diş fırçası 59 TL
  • Gilette mach3 sport tıraş bıçağı 199 TL
  • Venus riviera tıraş bıçağı 165 TL
  • Axe premium deodorant 150+35 ml 179 TL
  • Gloss soket çorap erkek 95 TL
  • Quick dish mikrofiber temizlik bezi 85 TL
  • Naturalove temalı baskılı peçete yaldızlı 59 TL
  • Protex kraft pişirme kağıdı 39,50 TL
  • Mutfak malzemeleri paketi ece 99,50 TL
  • Felix yaş kedi maması 4x85 gr 65 TL
  • Friskies kuru kedi maması 55 TL

23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 4

Bu içerik 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

