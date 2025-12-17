23 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

23 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda mutfak ve gıda reyonunda ayçiçek yağı, meze çeşitleri, lavaş tortilla, kuru bakliyat ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünleri; kahve, gazlı içecekler, enerji içeceği, atıştırmalık çikolatalar ve cipsler gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca temizlik ve hijyen ürünleri arasında çamaşır deterjanı, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, temizlik bezleri, tuvalet kağıdı ve ıslak mendiller gibi ev ihtiyaçları da bu hafta Bim’de satışa sunuluyor. Kedi maması ve bebek bezi gibi özel ihtiyaç ürünleri ile kişisel bakım ürünleri de 23 Aralık Salı Bim aktüel listesinde dikkat çekiyor.

Safya ayçiçek yağı 5 litre 379 TL

Mezzet meze çeşitleri 200 gr 50 TL

Söke munu lavaş tortilla 648 gr 49,50 TL

Ülker teremyağ sıvı margarin 600 ml 79 TL

Hasata şeker fasulye 500 gr 149 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 279 TL

Dr.oetker zencefilli tarçınlı kurabiye 500 gr 76 TL

Dr.oetker krem şanti 3x72 gr 89 TL

Dr.oetker kakao 100 gr 95 TL

Pakmaya 3'lü puding 85 TL

Kemal kükrer acı biber sosu 250 gr 59 TL

Merko gusdo doğranmış domates 400 gr 22,50 TL

Merko gusdo rendelenmiş domates 700 gr 34,50 TL

Tamek garnitür 550 gr 45 TL

Tukaş makarna sos çeşitleri 360 gr 36 TL

Tukaş sos çeşitleri 39 TL

Aiko uzak doğu sos çeşitleri 55 TL

Pınar mayonez 300 gr 85 TL

Arbella makarna çeşitleri 19,75 TL

Barilla lazanya 500 gr 99,75 TL

Yurt yaprak sarma 400 gr 65 TL

Şitoğlu kış pekmezi 125 TL

Dr.schar glutensiz un 500 gr 79 TL

Dr.schar glutensiz ekmek 200 gr 79 TL

Saygın tuz çeşitleri 39 TL

Ülker laviva dolgulu çikolata 100 gr 79 TL

Keyifçe kabuklu ceviz 1 kg 199 TL

Tchibo çekirdek kahve 395 TL

Pin şeftali aromalı beyaz çaylı içecek 1 litre 39,50 TL

Sarıyer portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 litre 49,50 TL

Yenikavaklıdere şalgam suyu 55 TL

Dimes cool lime çeşitleri 310 ml 39,50 TL

Limy aromalı içecek çeşitleri 49,50 TL

Meysu karpuz ve çilek meyveli içecek 1 litre 42,50 TL

Sarıyer karışık meyve aromalı şekersiz gazoz 2,5 litre 49,50 TL

Sarıyer şekersiz gazlı içecek kola 2,5 litre 49,50 TL

Red bull hindistan cevizi & açai aromalı enerji içeceği 250 ml 49,50 TL

Keyifçe zarlı kaju 300 gr 225 TL

7days kakao kremalı kruvasan 65 gr 19,75 TL

Ezset sütlü ince çikolata 75 gr 79 TL

Kinder sürpriz yumurta 20 gr 37,50 TL

Swiss alps sütlü fındıklı isviçre çikolatası 100 gr 85 TL

Baronie nane aromalı dolgulu bitter çubuk çikolata 75 gr 85 TL

Paşa karışık kuruyemiş 24,50 TL

Potamya baklagil cipsi 50 gr 29,50 TL

Ülker haylayf hindistan cevizli kremalı bisküvi 3x84 gr 43 TL

Ülker biskrem cookie extra 184 gr 42 TL

Delly çikolata kaplı protein bar 42 TL

Nutfest kavrulmuş fındık 250 gr 295 TL

Patito patates cipsi 200 gr 44,50 TL

Patos mısır cipsi 135 gr 34,50 TL

Master puff mısır çerezi çeşitleri 21 TL

Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 329 TL

Elseve şampuan 105 TL

Rinso argan özü sıvı çamaşır deterjanı 5 litre 175 TL

Domestos yüzey temizleyici 1500 ml 69,50 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı 79 TL

Green world leke çıkarıcı temizleme spreyi 69,50 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcı 95 TL

Cif krem altın ışıltısı 750 ml 59,50 TL

Fairy yüzey temizlik havlusu 100’lü 99 TL

Solo bambu tuvalet kağıdı 279 TL

Solo bambu kağıt havlu 169 TL

Uni baby aktif ıslak havlu 4x52’li 69 TL

Günlük hijyenik ped uzun 89 TL

Hijyenik ped uzun ekstra özel seri 89 TL

Hijyenik ped normal özel seri 89 TL

Durex extreme prezervatif 199 TL

Dushy duş jeli 1000 ml 55 TL

Sensodyne diş macunu 59 TL

Difaş bamboo charcoal diş fırçası 59 TL

Gilette mach3 sport tıraş bıçağı 199 TL

Venus riviera tıraş bıçağı 165 TL

Axe premium deodorant 150+35 ml 179 TL

Gloss soket çorap erkek 95 TL

Quick dish mikrofiber temizlik bezi 85 TL

Naturalove temalı baskılı peçete yaldızlı 59 TL

Protex kraft pişirme kağıdı 39,50 TL

Mutfak malzemeleri paketi ece 99,50 TL

Felix yaş kedi maması 4x85 gr 65 TL

Friskies kuru kedi maması 55 TL

