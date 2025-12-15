ŞOK'a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK market raflarına figürlü tabaklar, kupalar, cam çerezlikler ve borosilikat cam bardak setleri geliyor. Sunum tepsileri, bambu peçetelikler ve çok amaçlı kutular mutfakta düzen arayanlara hitap ederken tombala, okey takımı ve denge oyunları ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler için ŞOK'ta yerini alıyor. Dekoratif led ışık zincirleri, ledli seramik evler, kurabiye evleri ve kokina çiçeği gibi ürünler ise evine sıcak ve yılbaşı havasında dokunuşlar katmak isteyenler için bu hafta dikkat çeken seçenekler arasında!
Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır.
