ŞOK'a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
17 Aralık şok katalog yayında! Avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için şok market rafları yine dopdolu. Şok aktüel fırsatlarının öne çıktığı bu haftada, evden mutfağa, oyundan dekorasyona kadar pek çok ürünü şokta bu hafta uygun fiyatlarla bulmak mümkün. Bizi takip ederek Şok aktüel ürünler sayesinde hem ihtiyaçlarınıza hem de hediyelik alternatiflerinize kolayca ulaşabilir, şok ta bu hafta gelen kampanyalarla bütçenizi zorlamadan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz!

Bu hafta ŞOK market raflarına figürlü tabaklar, kupalar, cam çerezlikler ve borosilikat cam bardak setleri geliyor. Sunum tepsileri, bambu peçetelikler ve çok amaçlı kutular mutfakta düzen arayanlara hitap ederken tombala, okey takımı ve denge oyunları ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler için ŞOK'ta yerini alıyor. Dekoratif led ışık zincirleri, ledli seramik evler, kurabiye evleri ve kokina çiçeği gibi ürünler ise evine sıcak ve yılbaşı havasında dokunuşlar katmak isteyenler için bu hafta dikkat çeken seçenekler arasında!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Yıl biter ucuzluk bitmez gıda ürünleri

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Note BB krem mini set 149 TL

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Akcam cam çerezlik 50 TL

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • 4'lü gold figürlü tatlı çatal kaşık set 199 TL
  • Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 399 TL
  • Şeker kamışı figürlü tabak 249 TL
  • Cam çerezlik 50 TL
  • Figürlü kupa 219 TL
  • Figürlü sıvı sabunluk 199 TL
  • Kurabiye adam figürlü tabak 199 TL
  • Yıldız bambu peçetelik 100 TL
  • 2'li desenli sunum tepsisi 100 TL
  • Desenli pipetli bardak 100 TL
  • Kaplumbağa bardak altlığı 119 TL
  • Yuvarlak kapaklı çok amaçlı kutu 75 TL
  • 4 parça cambu borosilikat cam meşrubat bardağı seti 179 TL
  • 6'lı cambu renkli cam pipet 50 TL
  • Cambu kulplu borosilikat cam kupa 34,95 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal top led ışık zinciri 279 TL

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • Dekoratif perde led ışık zinciri 399 TL
  • Ledli seramik ev 249 TL
  • Mandallı baston şeker led ışık zinciri 20 led 199 TL
  • Kardan adam led zinciri 159 TL
  • Mikado luxound dekoratif ışıklı hoparlör 799 TL
  • Altın/ gümüş ledli dekoratif hediye kutusu 279 TL
  • Peri led ışık 119 TL
  • Ledli kurabiye evi 499 TL
  • Kokina çiçeği 75 TL

Sizin için indirimli yılbaşı süslerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Monopoly düello zamanı 499 TL

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • Tombala 29,95 TL
  • Lüks tombala 59,95 TL
  • Kurbağa denge oyunu 100 TL
  • Okey takımı 499 TL
  • Ahşap blok denge oyunu 169 TL
  • Link 4 kutu oyunu 149 TL

Kutu oyunlarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 9

Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

