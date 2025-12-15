ŞOK'a yılbaşı temalı ürünler geliyor! 17 Aralık2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK market raflarına figürlü tabaklar, kupalar, cam çerezlikler ve borosilikat cam bardak setleri geliyor. Sunum tepsileri, bambu peçetelikler ve çok amaçlı kutular mutfakta düzen arayanlara hitap ederken tombala, okey takımı ve denge oyunları ailecek keyifli vakit geçirmek isteyenler için ŞOK'ta yerini alıyor. Dekoratif led ışık zincirleri, ledli seramik evler, kurabiye evleri ve kokina çiçeği gibi ürünler ise evine sıcak ve yılbaşı havasında dokunuşlar katmak isteyenler için bu hafta dikkat çeken seçenekler arasında!

Yıl biter ucuzluk bitmez gıda ürünleri

Note BB krem mini set 149 TL

Akcam cam çerezlik 50 TL

4'lü gold figürlü tatlı çatal kaşık set 199 TL

Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 399 TL

Şeker kamışı figürlü tabak 249 TL

Cam çerezlik 50 TL

Figürlü kupa 219 TL

Figürlü sıvı sabunluk 199 TL

Kurabiye adam figürlü tabak 199 TL

Yıldız bambu peçetelik 100 TL

2'li desenli sunum tepsisi 100 TL

Desenli pipetli bardak 100 TL

Kaplumbağa bardak altlığı 119 TL

Yuvarlak kapaklı çok amaçlı kutu 75 TL

4 parça cambu borosilikat cam meşrubat bardağı seti 179 TL

6'lı cambu renkli cam pipet 50 TL

Cambu kulplu borosilikat cam kupa 34,95 TL

Metal top led ışık zinciri 279 TL

Dekoratif perde led ışık zinciri 399 TL

Ledli seramik ev 249 TL

Mandallı baston şeker led ışık zinciri 20 led 199 TL

Kardan adam led zinciri 159 TL

Mikado luxound dekoratif ışıklı hoparlör 799 TL

Altın/ gümüş ledli dekoratif hediye kutusu 279 TL

Peri led ışık 119 TL

Ledli kurabiye evi 499 TL

Kokina çiçeği 75 TL

Monopoly düello zamanı 499 TL

Tombala 29,95 TL

Lüks tombala 59,95 TL

Kurbağa denge oyunu 100 TL

Okey takımı 499 TL

Ahşap blok denge oyunu 169 TL

Link 4 kutu oyunu 149 TL

