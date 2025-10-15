Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek
Evde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirmek için aradığınız her şey bu hafta ŞOK’ta sizi bekliyor. ŞOK’ta bu hafta neler var diyorsanız; güncel katalogda akıllı televizyonlardan enerji tasarruflu beyaz eşyalara, ayakkabılardan, gıdaya birçok seçenek sizi bekliyor. Kampanya 18 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli! Peki, ŞOK’ta bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

18 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu beyaz eşyadan televizyonlara, mutfak aletlerinden küçük ev gereçlerine geniş ürün yelpazesiyle bu hafta da dopdolu! Üstelik “İste Gelsin” sistemiyle beğendiğiniz ürünler ücretsiz kargo avantajıyla kapınıza kadar teslim ediliyor. ŞOK’ta bu hafta indirimde neler var? Detaylar içeriğimizde...

Slazenger, Vans ve New Balance ürünleri ŞOK aktüel kataloğunda

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

ŞOK’ta bu hafta, Slazenger kadın ve erkek eşofman takımları, modal kumaşlı sweatshirtler ve su tutmayan spor ayakkabılar öne çıkıyor. New Balance ve Vans ayakkabılar da cazip fiyatlarla Şok katalogda.

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Spor giyimin yıldızı adidas'ta fiyatlar en dipte, burada.

PUMA indirimleri kaçmaz. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim başladı

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

Bu hafta ŞOK kataloğu, mutfaktan atıştırmalıklara kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Günlük ihtiyaçlardan lezzetli atıştırmalıklara kadar her bütçeye uygun seçenekler sizi bekliyor.

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Çeşit çeşit atıştırmalıklarda indirim var, burada.

Kahvelerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞOK aktüel kataloğundan kozmetikten hijyene dev indirimler var

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, kişisel bakım, temizlik ve bebek ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Maybelline makyaj ürünlerinden Molfix bebek bezlerine, Yumos yumuşatıcılardan ACE çamaşır suyuna birçok ürün %50'ye varan indirimle satışta.

Sizin için kozmetik&hijyen kategorilerinde seçtiklerimiz

Kozmetik ürünlerde kaçırılmayacak indirimler burada sizi bekliyor.

Deterjanlarda cazip fiyatlar burada.

Masaj tabancası, kulaklık, blender ve dahası

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Güncel ŞOK market kataloğunda, dijital banyo basküllerinden şarjlı masaj tabancalarına, renkli termos ve mataralardan bluetooth kulaklıklara kadar birçok yenilikçi ürün yer alıyor.

Sizin için seçtiklerimiz

Mutfak keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklıklarda indirim zamanı. Buraya tıklayarak indirime giren ürünlere göz atabilirsiniz.

Uzun süre soğuk ve sıcak tutan termoslarda indirim başladı, burada.

Evinizi baştan yaratacak ürünler

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

ŞOK aktüel kataloğunda, evini yenilemek isteyenler için birbirinden pratik ve uygun fiyatlı ürünler var. Polisan tavan boyalarından Pattex yapıştırıcılara, plastik saplı fırçalardan LED ampullere kadar her ihtiyaca yönelik ürünler raflarda yerini aldı.

Bahçe ve balkonlara renk katacak ürünler

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

ŞOK aktüel katalog, bahçe ve balkonları güzelleştirmek isteyenler için birbirinden şık saksılar, dayanıklı mobilyalar ve bitki bakım ürünleriyle dolu.

Sizin için bahçe kategorisinde seçtiklerimiz

Bahçe ve balkonlarınızı güzelleştirecek ürünler indirimli fiyatlarla burada.

Ücretsiz teslimatla teknoloji evinizde

ŞOK a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 8

Bu hafta ŞOK güncel katalogda, televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşya ve elektronik ürünler cazip fiyatlarla satışta. Üstelik Dijitsu ve Altus markalı ürünler, ücretsiz kargo avantajıyla evinize kadar teslim ediliyor.

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Samsung televizyonlardaki indirimi kaçırmayın. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Baseus ürünlerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 15 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
İş birliği İçerikleri
