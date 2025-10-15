ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor! 15 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

18 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğu beyaz eşyadan televizyonlara, mutfak aletlerinden küçük ev gereçlerine geniş ürün yelpazesiyle bu hafta da dopdolu! Üstelik “İste Gelsin” sistemiyle beğendiğiniz ürünler ücretsiz kargo avantajıyla kapınıza kadar teslim ediliyor. ŞOK’ta bu hafta indirimde neler var? Detaylar içeriğimizde...

Slazenger, Vans ve New Balance ürünleri ŞOK aktüel kataloğunda

ŞOK’ta bu hafta, Slazenger kadın ve erkek eşofman takımları, modal kumaşlı sweatshirtler ve su tutmayan spor ayakkabılar öne çıkıyor. New Balance ve Vans ayakkabılar da cazip fiyatlarla Şok katalogda.

Gıda ürünlerinde indirim başladı

Bu hafta ŞOK kataloğu, mutfaktan atıştırmalıklara kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Günlük ihtiyaçlardan lezzetli atıştırmalıklara kadar her bütçeye uygun seçenekler sizi bekliyor.

ŞOK aktüel kataloğundan kozmetikten hijyene dev indirimler var

Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, kişisel bakım, temizlik ve bebek ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Maybelline makyaj ürünlerinden Molfix bebek bezlerine, Yumos yumuşatıcılardan ACE çamaşır suyuna birçok ürün %50'ye varan indirimle satışta.

Masaj tabancası, kulaklık, blender ve dahası

Güncel ŞOK market kataloğunda, dijital banyo basküllerinden şarjlı masaj tabancalarına, renkli termos ve mataralardan bluetooth kulaklıklara kadar birçok yenilikçi ürün yer alıyor.

Evinizi baştan yaratacak ürünler

ŞOK aktüel kataloğunda, evini yenilemek isteyenler için birbirinden pratik ve uygun fiyatlı ürünler var. Polisan tavan boyalarından Pattex yapıştırıcılara, plastik saplı fırçalardan LED ampullere kadar her ihtiyaca yönelik ürünler raflarda yerini aldı.

Bahçe ve balkonlara renk katacak ürünler

ŞOK aktüel katalog, bahçe ve balkonları güzelleştirmek isteyenler için birbirinden şık saksılar, dayanıklı mobilyalar ve bitki bakım ürünleriyle dolu.

Ücretsiz teslimatla teknoloji evinizde

Bu hafta ŞOK güncel katalogda, televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşya ve elektronik ürünler cazip fiyatlarla satışta. Üstelik Dijitsu ve Altus markalı ürünler, ücretsiz kargo avantajıyla evinize kadar teslim ediliyor.

