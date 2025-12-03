FİNANS

'Son 2,5 yılın en düşüğü' Bakan Şimşek'ten 8 maddelik enflasyon mesajı

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 arttı, yıllık yüzde 31,07 oldu. Milyonların kilitlendiği enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti" diyen Bakan Şimşek "Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek'ten 8 maddelik bir açıklama da geldi.

Hande Dağ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti. Beklentilerin altında gelen enflasyonun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

"SON 2,5 YILIN EN DÜŞÜK AYLIK ENFLASYONU GERÇEKLEŞTİ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları
•Sıkı para politikası
•Güçlenen finansal istikrar
•Destekleyici maliye politikası
•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi
•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama
•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması
•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

