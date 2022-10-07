SON DAKİKA | Asgari ücrette 10 bin TL iddiası! Uzman isim o noktaya dikkat çekti, işte asgari ücrette ortaya çıkabilecek rakamlar...

Son dakika: Asgari ücrette yeni rakam konuşulurken 10 bin TL iddiası gündem oldu. Yılbaşında yapılan yüzde 50'nin üzerindeki zammın ardından Temmuz'da da asgari ücrete yüzde 30 bir ara zam yapılmıştı. Herkes Aralık ayındaki asgari ücretle ilgili alınacak kararı merak ederken 10 bin TL iddiası gündem oldu. Uzman isimler enflasyonun üstünde bir artış olacağının altını çizerken asıl merak edilenin zammın yıla mı yayılacağı yoksa 6 aylık zammın üstüne mi yapılacağı oldu. Sabah yazarı Faruk Erdem Youtube kanalından asgari ücrette 10 bin TL iddiasını yanıtlarken, karşılaşılabilecek rakamları da açıkladı. İşte son dakika asgari ücret haberinin ayrıntıları...

İşte Faruk Erdem'in açıklamasından satır başları:

"YENİ YIL İÇİN BEKLENTİLER YÜKSEK"

"Asgari ücretin belirlenmesindeki parametre enflasyon olacak. Bundan önceki yıllara baktığımızda hep enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar olmuş. Son yıl yani 2022 yılında enflasyonun üzerinde yüzde 50'lik bir artış oldu. Temmuz'da bir ara zam yapma ihtiyacı duyuldu ve yüzde 30 zam daha yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücret bir geçim ücreti değil, verebilecek minimum seviyeyi gösteriyor. Asgari ücretin yükseltilmesi diğer çalışanların maaşını da yukarı çekiyor. Yılbaşın ve Temmuz'da yapılan zamlardan sonra yeni yıl için beklentiler yüksek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonist bir ortam var. Bu yüksek enflasyonun ardından yüksek ve güçlü bir asgari ücret artışı bekleniyor. Memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette ilave bir atış olabilecek.

"MUHTEMELEN 2023'TE DE GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK"

2022 yılında asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırılarak asgari ücrete yapılan zam biraz daha yükseğe çekilmişti. Muhtemelen 2023 yılında da bu sistem devam edecek ve asgari ücret vergisi olacak.

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLUR MU O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Tabi bir sürü rakamlar dolanıyor. Asgari ücreti belirleyen en önemli parametrelerden birisi enflasyon olmuş ve enflasyonun üzerinde artışlar yapılmış. Şimdi hesap nasıl yapılacak? Temmuz ayında yapılan zammın ardından brüt asgari ücret 6. 471 TL çıkarıldı. Kesintiler sonrasında net asgari ücret ise 5 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Bu hesaplamada gelir ve damga vergisi yok. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması konusunda bir 10 bin TL meselesi ortaya atılmıştı. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Yapılan anketlere baktığımızda yüzde 70-75 bir enflasyon hedeflemesi var. Yüzde 70 gerçekleşen bir enflasyonda bunun üzerine yüzde 10'luk bir eklemeyle asgari ücretin brütü 11.647 TL'ye, neti ise 9 bin 900 TL'yi buluyor. Tabi yüzde 80'lik artış yıllık asgari ücrete yapıldığında bu rakama ulaşmak biraz mümkün olmayacak. Sadece Temmuz ayındaki artışa yüzde 80 artış yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız. Yüzde 70'lik bir artış olursa eğer net asgari ücret 9 bin 350 TL olacak. 4.253 TL'nin üzerinden yani yıla yayılırsa asgari ücret yüzde 80'lik artışla 7 bin 656 gibi net bir asgari ücret çıkar."

