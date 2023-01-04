Son dakika: En az 5 bin 500 lira olacak! AK Parti'den emekli maaşı hamlesi... Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi: AK Parti, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile beraber, memur maaşları yüzde 30 artacak, SGK destek primi ise 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.

ERDOĞAN ZAM ORANINI YÜZDE 30'A YÜKSELTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.