TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılacak mı? Ergün Atalay'dan açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için 12 Aralık tarihi açıklanmıştı. Komisyonun yapısına dair eleştirileri gündem olan Türk-İş'in toplantıya katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Son olarak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan bir açıklama daha geldi.

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılacak mı? Milyonların gözü kulağı bu iki sorunun yanıtında. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları dikkatle takip edilirken son olarak bir açıklama daha geldi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 12 Aralık günü toplantıya çağrılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılıp katılmama konusunda, “ben hala aynı yerdeyim. Bir öneri gelirse, düzenleme olursa Başkanlar Kurulumuza sunacağımızı söyledim. (katılmama kararı yönünde) Ben aynı yerdeyim.” dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK’in sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiği Ortak Yarınlar programı ödül töreni ve TİSK Genel Kurulu gala programına katıldı. Programa ilerleyen saatlerde katılan Ergün Atalay burada gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Atalay, komisyona katılıp katılmayacakları sorusuna, “Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret rakamının belirlenmesi için işçi ve işveren tarafını 12 Aralık'ta toplantıya davet etti. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. TÜRK-İŞ'in asgari ücretin belirlenmesine yönelik eleştirileri sonrası komisyonun yapısına dair yeni çalışma başlatılmış ve mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonda hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi formülü TÜRK-İŞ'e sunulmuştu. TÜRK-İŞ ise yeni yapıya dair kararın resmileşmesi sonrası toplantılara katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklarını belirtmişti.

