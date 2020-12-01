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Uzman yorumlarıyla... 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 07:38 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı toplantısı ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları hareketlenmeye devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 1 Aralık Salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 1 Aralık 2020 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde.

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 1 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 447,02 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,52 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **1 Aralık 2020 Salı gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 449,36 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 449,25 TL

BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.785,09 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 734,90 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.56 hareketli başladı. Peki **1 Aralık Salı çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 739,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 729,70 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.931,40 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,56 artışla başladı.**1 Aralık Salı bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.947,80 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.918,90 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.785,09 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

UZMANDAN ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

ABD seçimlerinden ve koronavirüs kaynaklı sebeplerden etkilenen küresel ekonomi, aşı haberlerinin sıklıkla gelmesinin ardından olumlu sinyaller vermeye başladı. Geçtiğimiz Ağustos eyı ve sonrasında Eylül ayında birçok uzmanın yıl sonu ons altın fiyat beklentileri 3.2.000-3.000 dolar aralığındayken, aşı haberlerinin peş peşe gelmesinden sonra beklentileri 2.000 doların altına düşürdü. Koronavirüs aşısını Moderna, AstraZeneca-Oxford Pfizer-BioNTech'in geliştirmesi uzmanların beklentilerini aşağıya çekmesine neden oldu. Peki aşı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın yükselecek mi?

Altının geçtiğimiz hafta kapanışının ardından uzmanlar, beklenen altın grafiği hakkında yorum yapmaya başladı. Bunlardan birisi de Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altının ons fiyatının 420 TL izlenilebilir olduğunu aktardı. İşte **güncel altın grafiği!

2021 - 2022 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

Altındaki sert hareketliliği değerlendiren yatırımcılar, 2021 altın fiyat tahminleri güncel bilgileri almaya çalışıyor. Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, ABN Amro Bank Kıdemli Değerli Metal Stratejisti Georgette Boele;

"Birçok yatırımcı altın aldı ve şimdi gerginler, biz de dikkatli davranıyoruz. Yatırımcılar tepe noktasına çoktan ulaşmış olabileceğimizden dolayı korkmaya başladılar. Eğer öyleyse yeniden 2.000 dolar seviyelerini görmemiz çok uzun bir süre alacak. 1.800 seviyesinin altına inilmedikçe eğilim pozitif kalmaya devam edecektir." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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