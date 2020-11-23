Uzmandan gram altın için 420 lira beklentisi... 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 23 Kasım 2020 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 774,10 lirayı gördü. 23 Kasım Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ise 749,70 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Baştürk altın fiyatı beklentisinı; "Ons altın tarafında ise sakin bir seyir var. Orada da 1900 dolar altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır. 1850 dolar ise önemli destek olarak izlenebilir.

Bir önceki yazımda gram altın için 450 TL seviyesinin nefeslenme yeri olacağını ifade etmiştim. Faiz kararıyla birlikte gram altının 450 TL üzerinde kaldığını görmekteyiz. Burada 473 TL ve 490 TL seviyelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu seviyelere doğru olabilecek yükselişlerde kademeli satış stratejisi izlenebilir. Aşağıda 450 TL önemli bir seviyedir. Bu seviye altında kalınırsa 420 TL’ye doğru baskı görebiliriz." ifade ederek açıkladı. ALTIN BEKLENTİSİNİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

FAİZ ARTINCA ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, faiz artırımı kararı dolar ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ekleyerek şöyle konuştu; "Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinen 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Ben fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklendtisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyroum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 400 baz puan üzeri bir faiz artışı kararı çıkarsa dolar kuru 6 liraya kadar düşer mi? YORUMUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ