Vatandaş buraya borçlanıyor: 3 yılda 15 kat arttı! Birinci o şehir oldu

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim derdi ile mücadele eden vatandaş mali zorlukların üstesinden eksi hesaplar ile gelmeye çalışıyor. Buna göre, kredili mevduat hesaplarındaki borç 1 trilyona dayandı. 2022'de devreye alınan Kredili Mevduat Hesabı kullanımı son 3 yılda 670 milyar TL'ye yükseldi.

Ezgi Sivritepe

Mali sıkıntıların üstesinden gelmek için hem şirketler hem de vatandaşlar Kredili Mevduat Hesabı'na (KMH) yöneldi. Eylül 2022'de devreye alınan düzenlemede 57 milyar TL kullanılmıştı. Risk Merkezi verilerine göre, aradan geçen üç yılda hesaptan kullanılan kredi 670 milyar liraya yükseldi.

KMH BORCU ARTIYOR

BDDK'nın verilerine göre ise hem ticari hem de bireysel KMH 21 Kasım haftasında 929 milyar 518 milyon liraya fırladı. Bunun 222 milyar 949 milyon lirası taksitli ticari kredilerden, 706 milyar 569 milyon lirası tüketici kredilerinden oluşuyor. Yani 3 yılda 15 kat arttı.

30 MİLYONU GEÇTİ

TBB verilerine göre, KMH’leri kullananların sayısı Eylül 2022 ile Eylül 2025 arasında yüzde 19 artışla 31.2 milyon kişiye yükseldi. Dar gelirli kesim geçinmek için KMH’ye yüklenirken kişi başına düşen borç tutarı daha hızlı artış gösterdi.
2022 Eylül’de kişi başına ortalama KMH 2 bin 149 liraydı, bu yıl aynı dönemde bu miktar 19.358 lira artışla 21.507 liraya yükseldi. Kişi başına ortalama borç miktarı 2024 sonunda ise 12.339 lira civarındaydı. Bu yıl ise 9 ayda eksi hesaptan 9 milyar 168 milyon lira borçlanıldı.
BORÇLAR ÖDENEMİYOR

Dikkat çeken bir diğer nokta ise vatandaşın KMH borcunu ödeyememesi oldu. Tasfiye olunacak KMH tutarı eylül ayı itibarıyla 25 milyar lirayı aştı. Tasfiye olunacak en yüksek il Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa oldu. KMH kullanımı en hızlı büyüyen şehir ise Tunceli oldu.
KMH'nin toplam bakiyesi tüm sektörün toplam kredi bakiyesi içindeki payı yüzde 4’ü aşıyor. Bu miktar son 3 yılda 8 katı aşan artışa işaret ediyor.
KMH NEDİR?

Banka tarafından belirlenen limit dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesapta yeterli bakiye olmadığında bile hesaptan provizyon alınabilmesini sağlayan bir kredi türüdür. Yüksek faiz oranlarına rağmen kolay erişilebilir olması ve anlık nakit ihtiyacını karşılaması nedeniyle son dönemde bu krediye ilgi artıyor.

Günlük faiz ile işletilen KMH'ler, hesaba para girişi olduğunda otomatik tahsil ediliyor. KMH hesaplarına uygulanan faiz oranı yüzde 4.5 düzeyinde bulunuyor, azami gecikme faiz oranı da yüzde 4.8 olarak uygulanıyor. Banka Sigorta Muamele Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu da eklenince faiz oranı daha da artıyor.
Kaynak: Nefes

