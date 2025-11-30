FİNANS

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş'ten 'Altını tahtından etti' vurgusu

Gümüş fiyatları rekor seviyesiyle yatırımcının gündeminde. Bir süredir altın dikkatle takip edilirken ve dalgalı seyriyle dikkat çekerken gümüşte çarpıcı bir yükseliş yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yatırımın rengi değişti. Sarı beyaza döndü. Gümüş altını tahtından etti" dedi. Peki, bundan sonra ne olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

Gümüşteki rekor yükseliş yatırımcıların radarında. Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla değerli metaller pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu. Ons altın fiyatı haftayı 4219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, tüm zamanların rekor seviyesi olan 4381,55 doların üstüne çıkamadı. Gümüşün ons fiyatı da altına paralel hareket etmesine karşın tepki yükselişlerinin daha sert olmasıyla 56,9 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi ve 56,73 dolar seviyesinden gerçekleşen kapanışıyla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Gümüş fiyatında yaşanan bu sert hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Yatırımın rengi değişti İslam Memiş ten Altını tahtından etti vurgusu 1

"11 AYIN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ! ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Habertürk canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"11 ayın şampiyonu gümüş. Altını tahtından etti. Altından fazla kazandırdı ve bu yılın şampiyonu olarak zaten gümüşü bekliyorduk. Altın gümüş rasyosu dediğimiz bir veri var. Nisan ayında 106 seviyesindeydi. Altın gümüş rasyosu 75 seviyesinin altına sarktı ve gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı. 56 dolar seviyesinin üzerinde ons tarafta, 77 lira seviyesinin üzerinde de gram tarafında hızlı bir yükseliş gördük. Yükselişler haftalık bazında yüzde 5.76, altın gümüş rasyosu yüzde 4 civarında değer kaybetti ve özellikle fiziki taraftaki talep gümüşü bu yıl tarihi rekorlara taşıdı.

"MUHTEMELEN YILI BİRİNCİLİKLE BİTİRECEK"

Gümüşün gram fiyatı yine önümüzdeki yıllarda yükselmesi yönünde beklentimiz devam ediyor. Ama gümüş neden bu kadar değer kazandı? Çünkü fiziki olarak dünyada fiziki gümüşe daha çok ihtiyaç var. Mikrop ayırıcı özelliği var, güneş panellerinde kullanılıyor, yağmur bombalarında kullanılıyor ve fiziki talep tarafında gümüş tarafında ciddi bir talep var. Bu talep karşısında altın gümüş rasyosu dediğimiz veri gerilediği için gümüş hızlı bir şekilde değer arttı ve 11 ayın şampiyonu oldu ve muhtemelen de yılı birincilikle bitirecek.

"YATIRIMIN RENGİ DEĞİŞTİ"

O yüzden gümüş için şunu söylüyoruz; yatırımda yatırımın rengi değişti. Sarı beyaza döndü. Gümüş altını tahtından etti.

Yatırımın rengi değişti İslam Memiş ten Altını tahtından etti vurgusu 4

GÜMÜŞTE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kısa vadede mutlaka teknik düzeltmeler gelir. Mesela 52 dolar seviyesi burada güçlü bir destek konumunda çalışmaya devam edebilir. Gram tarafta yine 75 lira seviyesi veya 74 lira seviyesi kısa vadede kar satışıyla karşı karşıya kalabilir. Ama biz yıllık pozisyonlara bakıyoruz. Yıllık beklentilere bakıyoruz ve 2026 yılında gümüşün gram fiyatına muhtemelen 3 haneli rakam beklediğimizi söyleyebilirim. 2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 TL, ons tarafta 75 dolar beklentimiz devam etmekte. Özellikle 2026 yılında muhtemelen yine şampiyonluk gümüşte olabilir. Çünkü yine bugünlerde 74-75 dolar aralığında olan altın gümüş rasyosunda 2026 yılında 70 dolar seviyesinin altına sarkmalar belki 67 seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir. Ama daha da önemlisi 2026 yılında fiziki gümüş tarafında ciddi bir rağbet olabilir diye tahmin ediyorum.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bir elinde gümüşü olan diğer elinde mutlaka sabrı olması lazım. Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Şöyle; 7 ay, 8 ay bekletir, hiç kazandırmaz ama bir anda altını tahtından eden bir özelliğe sahiptir. Gümüş yatırımcısı genelde yıllık olarak getiriye odaklanması lazım. Gümüşün çeşitleri var. Külçe gümüşler var ya da boncuk şeklinde granül gümüşler var. Granül gümüşler işçiliksiz ama bu külçe gümüşler genelde fiziki alındığı zaman rafinelerin internet sayfasından alınması önemli. İçinde zaten sertifikalar var. Herhangi bir problemle tüketici karşı karşıya kalmıyor. Ama internetten dolandırıcılar yine maalesef şey yapabilir, vatandaşları dolandırabilir. O yüzden ucuz gümüş buldum hemen sipariş vereyim; bence dikkat etmek lazım. Mümkünse Türkiye'de faaliyet gösteren rafinelerin internet sayfasından sipariş vermek daha garanti gibi geliyor"

