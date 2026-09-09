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1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade: Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy
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1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade: Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Arnavutköy’ün kilit ulaşım akslarına yakın konumuyla dikkat çeken Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy projesi; 1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade ve aylık 79.500 TL taksit imkanı sunan cazip ödeme planıyla yatırımcıların radarına giriyor. Projenin ödeme koşulları ve konum avantajlarına dair öne çıkan detaylar…

İstanbul’da gelişen bölgelerde proje arayanlar için lokasyon da en az ödeme planı kadar belirleyici. İstanbul’un yükselen değeri Arnavutköy; TEM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi stratejik ulaşım akslarıyla öne çıkarken Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy projesi de cazip ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. İşte 1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade ve aylık 79.500 TL taksit seçeneği sunan projeyle ilgili detaylar aşağıda...

1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade ve aylık 79.500 TL taksit

1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade: Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy 1

Peşinat: 1.950.000 TL
Vade: 40 ay
Aylık taksit: 79.500 TL

Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy kampanyasında 1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade ve aylık 79.500 TL taksit seçeneği yer alıyor. Bu yapı, Arnavutköy projesi araştıran kullanıcıların ödeme planını daha net görmesine yardımcı oluyor. Kampanyanın “Bütün yollar ona çıkar” mesajı ise projenin ulaşım bağlantılarına dikkat çekiyor. TEM Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Bağlantı Yolu ve İstanbul Havalimanı bağlantıları, Arnavutköy’ün İstanbul’un kuzeyindeki konumunu değerlendirirken bakılabilecek özellikler arasında yer alıyor.

Hemen İncele

Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy kampanyasından nasıl yararlanılır?

1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade: Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy 2

Fuzul Topraktan Arnavutköy projesi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler buraya tıklayıp formu doldurarak taleplerini iletebilir ve kısa süre içinde ayrıntılara ulaşabilirler.

Projeye ilişkin özelliklere, görsellere ve sıklıkla merak edilen sorulara da buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen İncele

[1.950.000 TL peşinat, 40 ay vade: Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy 3
]https://clck.tr/ktpad5)

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