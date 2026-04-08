FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Dubai'de konut satışında yüzde 30'u aşan düşüş: 'Oteller boş, sokaklar ıssız'

Dubai’de konut satışlarındaki düşüş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından martta bir önceki aya göre yüzde 30,5'e ulaştı. GİGDER Başkanı Bayram Tekçe "Oteller boş, sokaklar ıssız. Bu durum gayrimenkul sektörüne doğrudan yansır" derken uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu "Satış hızında yavaşlama olsa da bu durum fiyatlara yüzde 10 seviyesinde yansımış durumda. Satış adetlerinde ise yüzde 30,5'lik gerileme var" ifadelerini kullandı.

Dubai'de konut satışında yüzde 30'u aşan düşüş: 'Oteller boş, sokaklar ıssız'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle bölgesel bir gerginliğe dönüşen çatışmalarda bir ayı aşkın süre geride kaldı.

Son dönemde Türk vatandaşlarının en çok konut aldığı yerler arasında üst sıralarda bulunan Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu’daki krizden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ve İsrail ile İran arasındaki saldırıların bölge ülkelerine de sıçraması, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları açısından ilgi odağı haline gelen Dubai’de konut satışlarının düşmesine neden oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dubai’deki gayrimenkul piyasasına ilişkin verilerin yer aldığı dijital platform DXB Interact verilerine göre, 2 Şubat-1 Mart döneminde 17 bin 27 olan konut satış adedi, savaşın başlamasının ardından geçen dört haftada (2-29 Mart) 11 bin 828’e geriledi. Böylece ilk iki haftada yüzde 25 olan satış adetlerindeki düşüş, bir aylık dönemde yüzde 30,5’e yükseldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir aylık dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi.

Dubai Financial Market (DFM) bünyesinde yer alan ve borsada işlem gören gayrimenkul şirketlerinin hisselerini takip eden Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi’nde (Dubai Financial Market Real Estate Index) son bir aylık düşüş de yüzde 21,23 olarak gerçekleşti.

“YENİ SATIN ALIMLARIN YÜZDE 70 CİVARINDA DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ”

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin zamana yayıldığını ve düşüşlerin birden rakamlara yansımayabildiğini belirterek, “Savaşın etkisi 6 ay sonra daha net görülecektir ancak talebin yani yeni satın alımların yüzde 70 civarında düştüğünü tahmin ediyoruz.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizm ve gayrimenkulün paralel ilerlediğini, şu anda Dubai’de turistik aktivitenin büyük oranda gerilediğini, uçak sayılarının düştüğünü dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oteller boş, sokaklar ıssız. Bu durum gayrimenkul sektörüne doğrudan yansır. Fiyatlara değinecek olursak o konuda bize gelen bir indirim kampanyası yok ancak birkaç gün önce bir müşterimize satış yaparken pazarlıkta yüzde 20 indirim aldık ve ödeme kolaylığı sağlandı. Daha önce indirim yapmayan ve ödeme konusunda esnek olmayan firmalar birer birer iyi indirimler verdi, gerçek alıcıya. Satışların çok büyük bölümü büyük firmalar tarafından yapılması nedeniyle hem ortada müşteri olmadığı hem de Dubai’nin fiyat itibarının korunması için söz konusu firmalar kampanya düzenlemiyor. Savaşın uzaması kalıcı fiyat düşüşlerine neden olacaktır.”

Bayram Tekçe, Dubai’de İran vatandaşlarının oturumlarının yenilenmeyeceğine dair haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Altın vize de alsanız ilk gerilimde bu haklar yok oluyor. İran’ın nokta atışı hedefleri vurmasında içeriden istihbarat yardımı olduğu düşünüldüğü için 600 bin kişinin vizelerinin yenilenmeyeceği ilan edildi." diye konuştu.

"PİYASA 'BEKLE-GÖR' DÖNEMİNE GİRDİ"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı ve Woven Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ustaoğlu da süreci gözlemlemek adına bir haftadır Dubai'de olduğunu belirterek, "Yerinde yaptığım gözlemler ve elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, piyasanın şu an daha çok 'bekle-gör' dönemine girdiğini söyleyebilirim. Yatırımcıların büyük bölümü süreci sakin bir şekilde izliyor ve ani kararlar almaktan kaçınıyor." dedi.

Bu dönemde yatırım tercihlerinde de belirgin bir değişim olduğunu ve proje teslim süresi daha uzun olan yatırımlara yönelimin arttığını dile getiren Ustaoğlu, "Yatırımcılar, başlangıçta daha düşük peşinat gerektiren, ödeme planı uzun yıllara yayılan ve aylık taksit yükü daha düşük olan projeleri tercih ediyor. Genel çerçevede şunu net söylemek gerekir ki; piyasa eskisi kadar hızlı değil. Daha temkinli, daha seçici ve zamana yayılan bir yatırım davranışı söz konusu." şeklinde konuştu.

Ustaoğlu, fiyatlar açısından bakıldığında genel olarak stabil bir durumun söz konusu olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belirgin bir gerileme gözlemlemiyoruz. Satış hızında yavaşlama olsa da bu durum fiyatlara yüzde 10 seviyesinde yansımış durumda. Satış adetlerinde ise yüzde 30,5'lik gerileme var. Savaşın 3 ay üzerinde devam etmesi durumunda süreç yönetimi zorlaşabilir. Dubai'de gayrimenkul alımının temel amacı yaşamak değil yatırımdır. Yatırımcılar da böyle bir dönemde panik satışı yapıp zarar etmek istemez. Ancak bölgenin düzeleceğine ilişkin beklentiler azalmaya başlarsa zararla da olsa bölgeden ayrılmayı istemeye başlayacaklardır ve yüzde 20-30'a kadar düşüşler ikinci el markette söz konusu olabilir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Dubai konut satışları konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.