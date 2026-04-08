Dubai'de konut satışında yüzde 30'u aşan düşüş: 'Oteller boş, sokaklar ıssız'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle bölgesel bir gerginliğe dönüşen çatışmalarda bir ayı aşkın süre geride kaldı.

Son dönemde Türk vatandaşlarının en çok konut aldığı yerler arasında üst sıralarda bulunan Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu’daki krizden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki saldırıların bölge ülkelerine de sıçraması, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları açısından ilgi odağı haline gelen Dubai’de konut satışlarının düşmesine neden oldu.

Dubai’deki gayrimenkul piyasasına ilişkin verilerin yer aldığı dijital platform DXB Interact verilerine göre, 2 Şubat-1 Mart döneminde 17 bin 27 olan konut satış adedi, savaşın başlamasının ardından geçen dört haftada (2-29 Mart) 11 bin 828’e geriledi. Böylece ilk iki haftada yüzde 25 olan satış adetlerindeki düşüş, bir aylık dönemde yüzde 30,5’e yükseldi.

Bir aylık dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi.

Dubai Financial Market (DFM) bünyesinde yer alan ve borsada işlem gören gayrimenkul şirketlerinin hisselerini takip eden Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi’nde (Dubai Financial Market Real Estate Index) son bir aylık düşüş de yüzde 21,23 olarak gerçekleşti.

“YENİ SATIN ALIMLARIN YÜZDE 70 CİVARINDA DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ”

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin zamana yayıldığını ve düşüşlerin birden rakamlara yansımayabildiğini belirterek, “Savaşın etkisi 6 ay sonra daha net görülecektir ancak talebin yani yeni satın alımların yüzde 70 civarında düştüğünü tahmin ediyoruz.” dedi.

Turizm ve gayrimenkulün paralel ilerlediğini, şu anda Dubai’de turistik aktivitenin büyük oranda gerilediğini, uçak sayılarının düştüğünü dile getiren Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oteller boş, sokaklar ıssız. Bu durum gayrimenkul sektörüne doğrudan yansır. Fiyatlara değinecek olursak o konuda bize gelen bir indirim kampanyası yok ancak birkaç gün önce bir müşterimize satış yaparken pazarlıkta yüzde 20 indirim aldık ve ödeme kolaylığı sağlandı. Daha önce indirim yapmayan ve ödeme konusunda esnek olmayan firmalar birer birer iyi indirimler verdi, gerçek alıcıya. Satışların çok büyük bölümü büyük firmalar tarafından yapılması nedeniyle hem ortada müşteri olmadığı hem de Dubai’nin fiyat itibarının korunması için söz konusu firmalar kampanya düzenlemiyor. Savaşın uzaması kalıcı fiyat düşüşlerine neden olacaktır.”

Bayram Tekçe, Dubai’de İran vatandaşlarının oturumlarının yenilenmeyeceğine dair haberlerin doğru olduğunu belirterek, "Altın vize de alsanız ilk gerilimde bu haklar yok oluyor. İran’ın nokta atışı hedefleri vurmasında içeriden istihbarat yardımı olduğu düşünüldüğü için 600 bin kişinin vizelerinin yenilenmeyeceği ilan edildi." diye konuştu.

"PİYASA 'BEKLE-GÖR' DÖNEMİNE GİRDİ"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı ve Woven Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ustaoğlu da süreci gözlemlemek adına bir haftadır Dubai'de olduğunu belirterek, "Yerinde yaptığım gözlemler ve elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, piyasanın şu an daha çok 'bekle-gör' dönemine girdiğini söyleyebilirim. Yatırımcıların büyük bölümü süreci sakin bir şekilde izliyor ve ani kararlar almaktan kaçınıyor." dedi.

Bu dönemde yatırım tercihlerinde de belirgin bir değişim olduğunu ve proje teslim süresi daha uzun olan yatırımlara yönelimin arttığını dile getiren Ustaoğlu, "Yatırımcılar, başlangıçta daha düşük peşinat gerektiren, ödeme planı uzun yıllara yayılan ve aylık taksit yükü daha düşük olan projeleri tercih ediyor. Genel çerçevede şunu net söylemek gerekir ki; piyasa eskisi kadar hızlı değil. Daha temkinli, daha seçici ve zamana yayılan bir yatırım davranışı söz konusu." şeklinde konuştu.

Ustaoğlu, fiyatlar açısından bakıldığında genel olarak stabil bir durumun söz konusu olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belirgin bir gerileme gözlemlemiyoruz. Satış hızında yavaşlama olsa da bu durum fiyatlara yüzde 10 seviyesinde yansımış durumda. Satış adetlerinde ise yüzde 30,5'lik gerileme var. Savaşın 3 ay üzerinde devam etmesi durumunda süreç yönetimi zorlaşabilir. Dubai'de gayrimenkul alımının temel amacı yaşamak değil yatırımdır. Yatırımcılar da böyle bir dönemde panik satışı yapıp zarar etmek istemez. Ancak bölgenin düzeleceğine ilişkin beklentiler azalmaya başlarsa zararla da olsa bölgeden ayrılmayı istemeye başlayacaklardır ve yüzde 20-30'a kadar düşüşler ikinci el markette söz konusu olabilir."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır