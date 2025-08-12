Ege’nin kalbinde, konforun zirvesinde bir yaşam: Mavi Arya

Ünlü gün batımları, 2 kilometrelik sahil şeridi, kültürel etkinlikleri, eğlenceli sosyal hayatı ve alışveriş olanakları ile yıl boyu canlı bir yaşamın devam ettiği Turgutreis’te; denize sıfır konumu, mimarisi, sosyal yaşam olanakları, kendine ait özel plajı ve iskelesi ile adından söz ettiren Mavi Arya’da ikinci etap tamamlandı. İki etaptan oluşan projede yaşam; keyifli etkinlikler, sanatsal buluşmalar, yaşam ve yatırım ayrıcalıklarıyla devam ediyor.

Sahip olduğu donanım, altyapı çözümleri, özel plajı ve dört mevsim sürdürülebilir yaşam özellikleriyle Bodrum’un yeni nesil konut anlayışına yön veren Mavi Arya, bölgenin en kapsamlı ve vizyoner markalı konut projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek yaşam standartlarıyla bölgedeki dönüşümün simgelerinden biri haline gelen Mavi Arya, yaşamın her anını konfor, estetik ve işlevsellikle buluşturuyor. Proje sunduğu mimari kalite, altyapı güvencesi ve sosyal donatılarıyla yatırımcısına güçlü bir yaşam ve yatırım değeri sunuyor.

Denize Sıfır, Ege’ye Açık



Kos Adası başta olmak üzere karşı kıyıdaki Yunan adalarını selamlayan konumuyla, Ege’nin eşsiz manzarasını her daim yaşamın içine taşıyan Mavi Arya’da, kademeli yerleşim planıyla tüm konutlarda deniz manzarası korunurken; geniş teraslar, özel bahçeler ve havuz seçenekleriyle açık hava yaşamı, mekânın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ege’nin karakteristik doğasıyla uyumlu, farklı bitki örtüleriyle çevrili huzur veren özel bir peyzaja sahip olan Mavi Arya, her geçen yıl yeşil görünümünü artırarak yaşam keyfini sürdürülebilir kılıyor.

Markalı Konut Segmentinin Yeni Standardı



Bodrum’daki yeni konut projeleri arasında özel konumu, geniş bir arsa üzerine konumlanan mimari dağılımı ve bütünsel yaşam kurgusuyla ayrışan Mavi Arya, aynı zamanda bölgedeki kendi plajına sahip tek markalı proje olma özelliğini taşıyor. 220 metre uzunluğundaki özel sahil şeridi ve iki iskelesiyle Ege’nin mavisi projeye entegre edilmiş durumda. 2+1'den 9+1'e kadar farklı metrekare ve büyüklüklere sahip, doğal taşlarla tasarlanan villa ve rezidanslardan oluşan projede geniş teraslar, özel bahçeler ve havuz seçenekleri her konuta özgü ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor.

Güçlü Altyapı, Kesintisiz Konfor



Yalnızca estetik ve konfor değil, teknik yeterlilik açısından da bölgede öne çıkan Mavi Arya; Bodrum’un kronikleşmiş su ve elektrik sorunlarına kalıcı çözümler sunuyor. Proje kapsamında kurulan reverse osmos sistemli arıtma altyapısı ile deniz suyunun kullanım suyuna dönüştürülmesi sağlanıyor. 800 tonluk arıtılmış kullanım suyu ve 400 tonluk ham su deposu ile su kesintilerinin önüne geçilirken, gelişmiş jeneratör altyapısı sayesinde elektrik kesintileri tüm kullanım alanlarında ev içi yaşamı hiçbir şekilde etkilemiyor.

Sosyal Yaşam: Konfor, Aktivite ve Huzur



Mavi Arya’da yer alan sosyal alanlar, sakinlerine dolu dolu bir yaşam sunuyor. Ortak havuz, kafe ve restoran, çocuk parkları, tenis ve basketbol sahaları, fitness alanı, sauna ve buhar odası, yürüyüş parkurları, gölgelikli seyir terasları ile gündelik yaşam sıradanlıktan uzaklaşıyor. Proje bünyesinde yer alan Arya Club; şık dekorasyonu, özenle seçilmiş lezzetleri ve kaliteli servisiyle komşuluk bağlarını güçlendiren sosyal bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Ayrıca proje içerisinde bulunan Makro market, günlük ihtiyaçlara hızlı ve kolay erişim sağlayarak yaşam konforunu bir adım öteye taşıyor.

Hemen Teslim Hemen Yaşam Avantajı



Mavi Arya, Bodrum’da yaşamak isteyenler ve yüksek getirili yatırım planlayanlar için hemen teslim hemen tapu ve hemen yaşam fırsatlarının yanı sıra ev sahiplerine 2027 yılına kadar vade imkânı sunuluyor.