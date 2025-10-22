FİNANS

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Ev kiralarken ve kiralık evi boşaltırken depozito konusu ev sahipleri ve kiracılar arasında zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Son olarak Yargıtay'ın bu konuyla ilgili emsal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar
Hande Dağ

Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Kiracılar evden çıkarken en çok yaşanan tartışma sebeplerinden birinin de depozito olduğu biliniyor. Depozito bilindiği üzere evi kiralarken ödeniyor, yıllar sonra zamlar nedeniyle değerini kaybediyor ve kiracılar da ciddi zarara uğruyordu. Bunun artık sonuna gelindiği öğrenildi. Yargıtay'ın emsal bir kararı var. İşte detaylar...

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 1

"MÜLK SAHİPLERİ İÇİN DEPOZİTO İADESİ BİR ZULÜM GİBİ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Mülk sahipleri için depozito iadesi bir zulüm gibi. Yani sanki böyle onlardan canını iste, depozitoyu isteme. Bu kadar ağır geliyor" dedi.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 2

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay'ın ev sahibi ve kiracılar arasında zaman anlaşmazlığa yol açan depozitolarla ilgili emsal bir karar verdiği aktarıldı. "Kiracıya ödenecek depozito ödenen kirayla aynı olacak" dediği belirtildi.

Haberde konuşan bir vatandaş "15 yıl önce bir dairem vardı. Kiraya verdim. 4 bin TL bir depozito almıştım. Kendisi çıktı. Güncel kirası da 30 bin TL'ydi. Ben ona 30 bin TL iade ettim. Yani vicdanımın rahat olması için" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 3

"GÜNCEL OLARAK ALMASI EN DOĞAL HAKKIDIR"

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç ise "Vatandaş bugün bir daire kiralıyorsa 50 bin TL 2 aylık depozito veriyorsa 15 yıl önce de verdiği depozitoyu güncel olarak alması en doğal hakkıdır" şeklinde konuştu.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 4

Bir başka vatandaş da "5 yıl önce kiracıydım. 3 bin TL depozito vermiştim. 5 sene oturdum. Çıkarken kiram 25 bin TL idi" diyerek çıkarken ev sahibinin 3 bin TL yani eski verdiği depozitoyu verdiğini söyledi.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 5

Öte yandan altın ve dövizin de artık depozitolarda da rol oynamaya başladığı aktarıldı. Avukat Zeynel Akdağ "Eylül 2018'e kadar maksimum 3 aylık kira bedeline denk gelen depozito altın veya döviz üzerinden alınamıyordu. Ancak yeni kararname ile beraber altın veya döviz üzerinden bir depozito anlaşmasının da yapılabileceği yasalaştı" dedi.

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Yargıtay dan emsal karar 6

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Şu anda altınla ve dövizle depozito isteyen çok var. Yani altın değerini yükselttiği için işte 5 gram depozito ya da 10 gram tuttuğunuz evin değerine göre onun karşılığında altın isteyen mülk sahipleri de var" ifadelerini kullandı.

