İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı

İlk kez ev alacaklara yönelik yeni bir kampanyanın başlatılacağı ve konut kredilerinin düşeceği ihtimali fırsatçıları şimdiden harekete geçirdi. Ortada henüz bir kampanya yok ama ev fiyatlarında son bir haftada ortalama 200 bin liralık artış görüldüğü öğrenildi.

Show Haber'de yer alan habere göre; konut kredilerinin düşme ihtimali bile fırsatçılara yetti. Daha krediler düşmeden konut fiyatlarının yine uçmaya başladığı aktarıldı.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE İLK KEZ KONUT ALACAKLAR İÇİN KONUT KREDİLERİNDEKİ SINIRLAMALAR ELE ALINMIŞTI

Finansal İstikrar Komitesi'nin geçen haftaki toplantısında ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmıştı. Haberde; bu kapsamda ilk kez ev alacaklara kredi kolaylığı sağlanmasının kararlaştırıldığı, ilk kez evini alacaklara bankaların kredi risk ağırlığını azaltacağı aktarıldı.

Fakat fırsatçıların o söylentiyi duydukları anda harekete geçtiği belirtildi. Konut fiyatlarında anında yükseliş başladığı kaydedildi.

ORTALAMA 200 BİN TL ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Daha faizler düşmeden ilanlarda konut fiyatlarında ortalama 200 bin liralık artışlar görüldüğü belirtildi.

2 milyon liralık bir konut kredisi örneğinden yola çıkıldığında şu anki faiz oranlarıyla bankadan bankaya değişmekle beraber taksit oranının 120 aylık vadede 55.000 TL ile 65.000 TL arasında değiştiği kaydedildi. Fakat daha önceki dönemlerde olduğu gibi konut kredisinde faizin %0,99'a düşmesi halinde aylık taksit planının ödeme olarak 30.000 liraya kadar düşebileceği aktarıldı.

Emlakçı Hatice Yıldız "Fırsatçılık maalesef yaşanacak. Önemli olan burada denetim" dedi.