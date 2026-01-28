FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı

Ev alacaklar konut fiyatlarındaki hareketliliği ve konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi'nin geçen haftaki toplantısında ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmıştı. Kredilerle ilgili söylentiler çıkınca bunun ihtimalinin bile fırsatçılara yettiği öğrenildi. Buna göre; daha faizler düşmeden ilanlarda konut fiyatlarında ortalama 200 bin liralık artışlar görüldüğü belirtildi.

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı
Hande Dağ

İlk kez ev alacaklara yönelik yeni bir kampanyanın başlatılacağı ve konut kredilerinin düşeceği ihtimali fırsatçıları şimdiden harekete geçirdi. Ortada henüz bir kampanya yok ama ev fiyatlarında son bir haftada ortalama 200 bin liralık artış görüldüğü öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları uçtu, mini gram altına yoğun ilgi var! Kuyumculardan uyarı Altın fiyatları uçtu, mini gram altına yoğun ilgi var! Kuyumculardan uyarı

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 1

Show Haber'de yer alan habere göre; konut kredilerinin düşme ihtimali bile fırsatçılara yetti. Daha krediler düşmeden konut fiyatlarının yine uçmaya başladığı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 2

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDE İLK KEZ KONUT ALACAKLAR İÇİN KONUT KREDİLERİNDEKİ SINIRLAMALAR ELE ALINMIŞTI

Finansal İstikrar Komitesi'nin geçen haftaki toplantısında ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmıştı. Haberde; bu kapsamda ilk kez ev alacaklara kredi kolaylığı sağlanmasının kararlaştırıldığı, ilk kez evini alacaklara bankaların kredi risk ağırlığını azaltacağı aktarıldı.

Mynet Anket Konut kredileri ile ilgili düşünceniz nedir?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Konut kredileri düşecek
Konut kredileri kısa vadede düşmeyecek
Krediye erişim kolaylaşabilir
Kararsızım
Bu anket 10 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlar heyecanlandı: Konut kredisi düşecek mi? Milyonlar heyecanlandı: Konut kredisi düşecek mi?

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 3

Fakat fırsatçıların o söylentiyi duydukları anda harekete geçtiği belirtildi. Konut fiyatlarında anında yükseliş başladığı kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan 'dolar' açıklaması 'Hayır, harika gidiyor' Yoyo benzetmesi Trump'tan 'dolar' açıklaması 'Hayır, harika gidiyor' Yoyo benzetmesi

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 4

ORTALAMA 200 BİN TL ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Daha faizler düşmeden ilanlarda konut fiyatlarında ortalama 200 bin liralık artışlar görüldüğü belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık düğmeye bastı: Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek Bakanlık düğmeye bastı: Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 5

2 milyon liralık bir konut kredisi örneğinden yola çıkıldığında şu anki faiz oranlarıyla bankadan bankaya değişmekle beraber taksit oranının 120 aylık vadede 55.000 TL ile 65.000 TL arasında değiştiği kaydedildi. Fakat daha önceki dönemlerde olduğu gibi konut kredisinde faizin %0,99'a düşmesi halinde aylık taksit planının ödeme olarak 30.000 liraya kadar düşebileceği aktarıldı.

İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden konut fiyatları uçmaya başladı 6

Emlakçı Hatice Yıldız "Fırsatçılık maalesef yaşanacak. Önemli olan burada denetim" dedi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı! KAP'a açıklama yapıldıTürkiye'nin dev tatil platformu Tatil Sepeti satıldı! KAP'a açıklama yapıldı
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş açıkladıDoğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi konut fiyatları ev almak ev fiyatları kampanya konut konut kredi faizleri düşecek mi ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.