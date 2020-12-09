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TOPAZ Residence projesi satışa çıktı!

EMLAK HABERLERİ  | 09.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

3S Kale Holding’in yatırımcısı ve geliştiricisi olduğu TOPAZ Residence projesi satışa çıktı. Bugüne kadar İstanbul'un en önemli eserlerine ev sahipliği yapmış Topkapı'da yükselen TOPAZ Residence, 13 katlı 2 bloktan oluşuyor. Şehrin siluetini bozmayacak şekilde tasarlanan bloklar, 3.780 m2 paylaşımlı ofis alanı ile birbirine bağlanıyor. Konut ve ofisi aynı yerde konumlanmasını isteyenlere hitap eden projede lansmana özel avantajlı fiyatlarla ön satışa başlandı.

TOPAZ Residence projesi satışa çıktı!

Mimarisi, dünya çapında ödüllü Viva Architects tarafından hazırlanan TOPAZ Residence projesi talebin yüksek, nitelikli arzın düşük olduğu Topkapı bölgesindeki konut ve ofis ihtiyacına benzersiz bir çözüm sunuyor.

3S Kale Holding’in yatırımcısı ve geliştiricisi olduğu TOPAZ Residence projesi hem yerleşim hem de yatırım amacıyla büyük kazanç potansiyeli taşıyor.

Gayrimenkul alanında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite anlayışını imza attığı projelere yansıtan 3S Kale Holding’in, yatırımcısı ve geliştiricisi olduğu TOPAZ Residence projesinde ön satış süreci başladı. Talebin yüksek, nitelikli arzın düşük olduğu Topkapı’da büyük heyecanla beklenen proje, bölgenin konut ve ofis ihtiyacına benzersiz bir çözüm sunuyor. 3S Kale TOPAZ Residence, şehrin siluetine saygılı 13 katlı iki rezidans bloğu ve bu blokları birbirine bağlayan 3.780 m2 paylaşımlı ofis alanından oluşuyor.

Ön lansmana özel olarak peşin 13.500 TL, yüzde 30 peşin, 24 ay vadeli satış seçeneğiyle 15.000 TL metrekare fiyatıyla satışa çıkan projede, daire fiyatları 888.000 TL ila 2 milyon 130 bin TL arasında değişiyor. Projede anahtar tesliminin, Aralık 2022’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HER İHTİYACA GÖRE KONUT BÜYÜKLÜĞÜ

Mimarisi, dünya çapında ödüllere sahip Viva Architects tarafından hazırlanan 3S Kale TOPAZ Residence, yanı başındaki 3 büyük üniversitedeki öğrenciler, bölgede çalışan binlerce profesyonel ve çekirdek ailelere yönelik metrekarelerde planlandı. Modern mimariyi yansıtan 228 dairede, farklı ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarlanmış ergonomik, akıllı 1+1 ve açık / kapalı mutfaklı 2+1 tip daire ve yeni çalışma trendlerine uygun ‘Ev-Ofis’ seçenekleri bulunuyor.

HER YERE KOLAY VE HIZLI ULAŞIM

Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Yeşilköy gibi İstanbul’un köklü semtlerine komşu olan TOPAZ Residence, İstanbul’un gerçek merkezinde yaşama ayrıcalığı sunuyor. Şehir içi ulaşımın kalbi olan E-5 Çevreyolu’ndan direkt TOPAZ Residence’a girebilme imkânı sağlayan bir giriş mevcut. Yine otomobille 10 dakikada ulaşılabilen Avrasya Tüneli ile Anadolu Yakası’na geçmek ise sadece 20 dakika. Hiç trafiğe takılmadan hızlı ulaşım alternatiflerini kullanmak isteyenler için Davutpaşa YTÜ ve Merter Metro İstasyonu, Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu ve Cevizlibağ Tramvay durağı da yürüme mesafesinde yer alıyor. Kara ve hava ulaşımı alternatiflerinin yanı sıra Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde yolculuk etmek isteyenler içinse deniz otobüsleri ve vapurlar hemen yanı başında bulunuyor.

EVDE ÇALIŞMAK ARTIK DAHA KEYİFLİ OLACAK

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni çalışma dinamikleri Ev-Ofis dönüşümünü hızlandırdı. TOPAZ Residence’da evden çalışmanın rahatlığını yaşamak isteyenler için, tüm gereksinimlere çözüm sunacak şekilde tasarlanmış Ev-Ofis seçenekleri mevcut. 1+1 ve küçük 2+1 A tipi evlerin olduğu C Blok, rezidans konseptinde Ev-Ofis kullanımına uygun olarak tasarlanacak. Bu bloktaki 2+1 A tipi evlerin küçük odalarında, opsiyonel olarak açılabilir sistem duvar uygulaması yapılabilecek.

TOPAZ Residence ayrıca, iç mekan hava, nem, ısı ve gün ışığı fiziksel koşullarına yönelik bir alt yapıyla tüm gün keyifle evde zaman geçirmeye uygun özelliklerle donatıldı. 2+1 dairelerde hem salondan hem de yatak odasından ulaşılan balkonlar ev ile sokak arasında bağlantı kurulurken, temiz havanın her daim evin içinde dolaşması hedeflendi. Lider markalarla tasarlanan mekanlar için tüm malzemeler itinayla seçildi.

İŞİN ÖNDE, EVİN ARKADA!

TOPAZ Residence’ın alt katında yer alacak 3.780 metrekare alan üzerine kurulu paylaşımlı ofis, etkileşime açık ve daha özgür çalışma olanağı sunan esnek bir mimari yaklaşımla planlandı. İstendiğinde mahremiyet istendiğinde çalışanların sosyal anlamda birbirlerinden beslenebilecekleri bir çalışma ortamı olarak hayal edilen bu alan, TOPAZ Residence sakinlerine ‘önde iş, arkada ev’ ayrıcalığı yaşatacak.


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