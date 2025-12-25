FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Türkiye'de bir ilk' Konut piyasasında 'açık ortaya çıktı' Harekete geçtiler

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası'nca hayata geçirilen yapay zeka destekli müşteri yönetim sistemiyle satılık ve kiralık taşınmazlar bilgi havuzu içinde toplanarak kısa sürede alıcı-satıcı eşleştirmesi yapılıyor. Kentin son dönemde yoğun göç aldığını ve konut piyasasında bir açık ortaya çıktığını söyleyen İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu "Bu açığı hayata geçirdiğimiz bu sistemle kapatmaya çalışıyoruz" dedi ve "Para ile gayrimenkul çok kısa sürede buluşuyor. Bu Türkiye'de bir ilk" sözlerini ekledi.

'Türkiye'de bir ilk' Konut piyasasında 'açık ortaya çıktı' Harekete geçtiler

Emlak ilanlarına yönelik artan sahtecilik, fiyat oynamaları ve kayıt dışı faaliyetler, sektörde yeni ve denetlenebilir modellerin geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) da emlak piyasasını daha şeffaf ve güvenilir hale getirmek amacıyla oda denetiminde yürütülen yapay zeka destekli bir ilan ve müşteri yönetim sistemini hayata geçirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankalara borcu olanlar dikkat: Tek yetki Erdoğan'daydı, 2 yıl uzattı! Bankalara borcu olanlar dikkat: Tek yetki Erdoğan'daydı, 2 yıl uzattı!

Türkiye de bir ilk Konut piyasasında açık ortaya çıktı Harekete geçtiler 1

SATILIK VE KİRALIK TAŞINMAZLAR TEK MERKEZDE

Ticaret Bakanlığından yetki belgesi bulunan emlakçıların kullanabildiği sistemle, kent genelindeki satılık ve kiralık taşınmazlar tek merkezde toplanırken, ilan doğrulama, gerçek fiyat analizi ve alıcı-satıcı eşleştirmesi oda kontrolünde yapılıyor.

Mynet Anket Bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Olumlu etkiler görülecek
Maliyetleri artırabilir
Sadece emlakçılara fayda sağlar
Sistemin etkinliği belirsiz
Fikrim yok
Bu anket 11 saat 51 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için İslam Memiş tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım' Altın için İslam Memiş tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

YETKİSİZ KİŞİLERİN İLAN GİRİŞLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Yapay zeka yardımıyla ilan verilerini analiz ederek en uygun ilanları saniyeler içinde eşleştiren uygulamayla mükerrer ilanların, gerçeği yansıtmayan fiyatların ve yetkisiz kişilerin ilan girişlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye de bir ilk Konut piyasasında açık ortaya çıktı Harekete geçtiler 2

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, AA muhabirine, emlakçılığın son yıllarda ciddi dönüşüm geçirdiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev markanın en ucuz modeli tarihe karışıyor! Dev markanın en ucuz modeli tarihe karışıyor!

"BU AÇIĞI HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ BU SİSTEMLE KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İzmir'in son dönemlerde yoğun göç aldığını dile getiren Güleroğlu, "Hal böyle olunca konut piyasasında bir açık ortaya çıktı. Biz de bu açığı hayata geçirdiğimiz bu sistemle kapatmaya çalışıyoruz." dedi.

Güleroğlu, İzmir'de İZEKO, İzmir Ticaret Odası ve diğer odalara kayıtlı 11 bin emlakçı bulunduğunu ifade etti.

Türkiye de bir ilk Konut piyasasında açık ortaya çıktı Harekete geçtiler 3

"GERÇEK DEĞER VE GERÇEK İLANLAR"

Emlakçıların en büyük sorunlarının ilan portallarına ödenen yüksek ücretler, sahte ilanlar ve dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu anlatan Güleroğlu, "Oda kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programı yazıldı, meslektaşlarımıza sözleşme alma, itirazları karşılama gibi konularda da eğitimler verildi. İzmir'deki 5 bin 500 emlakçının alıcı ve satıcıyı CRM programına girebildiği ve bu programın bağlı olduğu havuz sistemi geliştirildi. Emlakçı ve müşteri bilgileri sistem içine aktarılıyor. Emlakçılar, alıcıların ve ilanların bilgilerini ajandasına not eder ya da cep telefonuna kayıt altına alırdı. Bu bilgilerin hepsi bu sistemde olacak. 5 bin 500 emlakçı elindeki bütün ilanları Ticaret Bakanlığının doğrulamasıyla buraya girecek. Böylelikle gerçek değer ve gerçek ilanlar olmuş olacak." diye konuştu.

Güleroğlu, sistemde kullanıcıların kira sözleşmesi, evrak temini, bölgelerin yıllara göre değer kazanım oranlarına dair bilgilendirildiğini söyledi.

Türkiye de bir ilk Konut piyasasında açık ortaya çıktı Harekete geçtiler 4

Sistemin yapay zeka destekli olduğunu belirten Güleroğlu, şunları ifade etti:

"Arka planda çalışan yapay zeka sayesinde, belirli bir bütçeyle konut arayan bir alıcıyla uygun portföyler anında eşleştiriliyor. 3-4 emlakçının elindeki seçenekler aynı anda ortaya çıkıyor. Para ile gayrimenkul çok kısa sürede buluşuyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Satıcılar çoğu zaman deneme-yanılma yöntemiyle fiyat belirliyor. 5 bin 500 emlakçı sistemi doğru şekilde kullanırsa arka tarafta bir veri bankamız olacak. Sistemde aynı sokaktaki, aynı nitelikteki taşınmazların verileri görülebilecek. Müşteriye doğru cevap ve veriler vererek hareket edeceğiz. Sistemle zaman kaybı ortadan kalkmış olacak, alıcı ile satıcıyı aynı anda çok kısa sürede buluşturacağız."

Türkiye de bir ilk Konut piyasasında açık ortaya çıktı Harekete geçtiler 5

Güleroğlu, kısa bir süre önce hizmete alınan sistemle ilgili mobil uygulamanın yakın zamanda aktifleşeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital hizmetler vergisi düşürüldüDijital hizmetler vergisi düşürüldü
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emlakçı İzmir gayrimenkul konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.