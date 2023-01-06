Borsada gece emir verilir mi, saat kaça kadar emir verilir? Borsada ertesi güne emir verme nasıl yapılır, borsa saat kaçta kapanır?

Son zamanlarda yatırımcılar ellerinde bulunan birikimlerini veya değerlendirmek istedikleri varlıklarını borsa piyasalarına yatırmaktadır. Borsa piyasası çok fazla rağbet görülen pazar alanlarından biridir. Borsa piyasalarında yatırımlarınızı değerlendirmek için bazı işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bu işlemlerde borsa piyasalarının kendine özgü kurallarını yerine getirilmelidir. Borsada işlem yapabilmek için emir vermek gerekir. Borsa piyasasında emirler alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

Borsada ertesi güne emir verme nasıl yapılır?

Yatırımcılar borsa içerisinde aktif bir şekilde rol oynayabilmek ve işlem yapabilmek için emir verirler. Bu emirler karşılanıyorsa işleme alınır ve gerçekleştirilir. Ancak emirler borsaların aktif olduğu yani çalıştığı saatler arasında aktif bir hâle gelir ve işleme alınabilir. Borsa çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi günlerinde 09.40-09.55 saatleri arasında emir toplama işlemleri gerçekleşir.

Saat 09.55 itibari ile fiyat belirleme yapılır.

Saat 10.00 ile 18.00 itibarıyla sürekli işlem yöntemi devam etmektedir.

18.00'dan sonra borsa kapanış seansına geçer.

Borsa açılış seansında 09.40 - 09.55 borsada emir saatleri gerçekleştirilir. Bu saat aralığında emirler toplanır ve fiyat belirlenir. Borsa 18.00'da kapanır ve bu saatten sonra borsada emir işlemi yapılmaz. Yani 18.15'den sonra verilen emirler ertesi gün işleme alınmak için bekler. 18.15'den sonra verilen emirler aracı kurum tarafından alınır ve açılış seansında borsaya iletilir. Emir sırasına göre işlemler başlar ve verdiğiniz emir eşleşirse gerçekleşir.

Borsada gece emir verilir mi?

Borsa piyasasında saat 18.00 itibari ile sürekli seans bittiğinde 18.05’e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirir. Borsa İstanbul piyasasında hafta sonu ve resmî tatiller dışında sabah 09.45 ile akşam 18.05 arası emir verilir. Bu saatler dışında herhangi bir zaman diliminde emir verseniz de emir ertesi güne kadar bekler. Borsada emir saatleri için şu saatler aralığında emir verilmelidir gibi bir durum yoktur. Borsada emir saatleri istediğiniz herhangi bir aralıkta olabilir ancak çalışma saatleri içerisinde emir verirseniz o emir gün içinde gerçekleşir.

Gece saatlerinde borsa üzerinde aktif bir emir verilemez. Ancak bazı aracı kurumlar 7/24 çalışır. Örneğin VIOP üzerinden gece 23.00'a kadar pozisyon açabilirsiniz. Borsada gece emir verilemez diye bir şey söz konusu değildir. Borsa kapandıktan sonra da emir verilebilir ancak verilen bu emirler ertesi günün açılış seansında toplanır. Gece verilen emirler tahtaya yazılır ve bu süre içerisinde yani açılışa kadar emirleri iptal edebilir ya da iyileştirme ve kötüleştirme yapabilirsiniz. Ancak bu aşamada BIST fiyat kademesi yayınlamaz ve emirleri işleme almaz.

Borsada saat kaça kadar emir verilir?

Borsa piyasalarında işlemler hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleşir. Hafta sonu, cumartesi ve pazar borsada işlem yapılamaz. Emir verseniz bile bu emirler ilk açılış seansının birinci aşamasında toplanır. İkinci aşamadaysa fiyatlar belirlenir ve açılış fiyatı hesaplanarak emirler gerçekleştirilir. Borsa mesai saatleri içerisinde sabah 09.45 ile akşam 18.15’e kadar işlem yapılmaktadır. Bu saatler dışında hiçbir şekilde işlem gerçekleştirilemez. Eğer verdiğiniz emrin gün içerisinde gerçekleşmesini istiyorsanız en geç 18.05'e kadar emir vermeniz gerekir. 18.15 sonrası verilen emirler ertesi güne kalır.

Borsa saat kaçta kapanır?

Borsa piyasalarında alım-satım işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Her borsanın çalışma saati bağlı olduğu ülkenin mesai saatlerine, hafta sonu günlerine ve resmî günlerine göre belirlenir. Hafta sonu ve resmî tatillerde borsa da hiçbir işlem gerçekleşmez. Borsa piyasalarında hafta içi işlemler sabah 09.45’te başlar ve bu saatten itibaren alım-satım işlemlerini gerçekleştirmeye başlanır, akşam ise bu işlemler 18.05’e kadar yapılabilir. Bu saatler içerisinde borsa piyasalarında emirler verebilmekte ve işlemler yapılabilir. 09.40 - 09.55 arasıda açılış seansı ve emir toplama ile başlayan borsa akşam 18.01-18.05 arasında kapanış seansına geçer. 18.08 ve 18.08 arasında ise eşleştirme ve fiyat belirleme yapılır. 18.08 ve 18.10 arasında da kapanış fiyatıyla işlem yapılabilir. 18.10'dan sonra verilen emirler ertesi güne kalır.



