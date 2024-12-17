Cihan Nakliyat, kentsel dönüşümle artan eşya depolama taleplerine çözüm sunuyor

Kentsel Dönüşümle Artan Talep

Son yıllarda İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yoğun bir şekilde devam eden kentsel dönüşüm projeleri, özellikle Kadıköy, Bağcılar, Esenyurt ve Kartal gibi bölgelerde yoğunlaştı. Evler yıkılıp yeniden yapılırken, vatandaşların eşyalarını geçici bir süreliğine güvenli ortamlarda muhafaza edebilecekleri hizmetlere duydukları ihtiyaç da hızla artıyor.

Bu noktada, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında depolama tesisleri bulunan Cihan Nakliyat, şehirdeki eşya depolama ihtiyacına kalıcı çözümler sunuyor. Depolama tesislerinin merkezi konumları sayesinde şehrin her iki yakasında da vatandaşlara kolay ve hızlı erişim sağlanıyor.

Avrupa ve Anadolu Yakasında Modern Depolama Tesisleri

Cihan Nakliyat'ın özellikle Avrupa yakasında yer alan modern depolama tesisleri, eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesine olanak tanırken, Anadolu yakasındaki depolama alanları ise şehrin doğu tarafında yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Cihan Nakliyat Depolama Tesislerinin Özellikleri:

• 7/24 Güvenlik Sistemi: Tesisler, kesintisiz olarak güvenlik kameraları ve profesyonel güvenlik personeli ile korunuyor.

• Nem ve Isı Kontrol Sistemi: Depolama alanlarında nem ve sıcaklık düzeyleri ideal şartlarda tutuluyor, bu sayede eşyalar zarar görmüyor.

• Sigortalı Depolama Hizmet: Müşterilerin eşyaları, depolama süresince sigorta kapsamına alınarak ek güvence sağlanıyor.

• Hijyenik Ortamlar: Tesisler düzenli olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor, bu sayede eşyalar hijyenik bir ortamda muhafaza ediliyor.

• Modüler ve Kapalı Depolama Alanları: Her müşteriye özel, kilitlenebilir modüler sayesinde eşyaların gizliliği ve güvenliği en üyksek seviyede sağlanıyor.

• Klima Sistemi: Hassas ve değerli eşyalar için uygun sıcaklık seviyeleri korunarak, uzun süreli depolama mümkün kılınıyor.

Cihan Nakliyat’ın Farkı: Güven, Deneyim ve Kalite

1991 yılından bu yana İstanbul’da evden eve nakliyat ve depolama hizmetleri sunan Cihan Nakliyat, sektörde güvenilirliğiyle öne çıkıyor. Firma, sadece nakliye hizmetlerinde değil, depolama sürecindeki profesyonelliği ile de tercih ediliyor. 30 yıllık deneyimiyle taşıma ve depolama hizmetlerini birleştirerek vatandaşlara anahtar teslim çözümler sunan Cihan Nakliyat, kentsel dönüşüm süresince her adımda müşterilerinin yanında oluyor.

Firmanın sunduğu hizmetler arasında; eşya paketleme, taşıma, montaj ve demontaj gibi ek hizmetler de bulunuyor. Ayrıca, depolama alanlarında sigortalı hizmet anlayışı benimsenerek, müşterilerin eşyalarının maddi değeri koruma altına alınıyor.

Geleceğe Yatırım: Modern ve Teknolojik Depolama

Cihan Nakliyat, modern depolama alanlarını teknolojik altyapılarla geliştirerek müşterilerine yenilikçi çözüm sunmaya devam ediyor. Tesislerindeki otomatik sistemler sayesinde eşyaların depolama koşulları anında izlenebiliyor ve gerektiğinde müşterilere bilgilendirme yapılıyor.

Kentsel dönüşümle birlikte artan eşya depolama taleplerine karşı, Cihan Nakliyat’ın sunduğu bu modern ve güvenilir hizmetler, vatandaşların bu zorlu süreçte hayatını kolaylaştırıyor.

İstanbul’da hem Avrupa hem de Anadolu yakasında güçlü altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet veren Cihan Nakliyat, kentsel dönüşümün getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak vatandaşların ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ediyor.

İletişim Bilgileri

Adres: İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmed Caddesi Çelenk Sokak No:1/2 Ataşehir / İSTANBUL

Web: www.cihanevdeneve.com.tr

Mail: info@cihanevdeneve.com

Tel: 444 6823