Kişiselleştirilebilir seyahat hayali gerçek oluyor: inDrive Türkiye’de!

Büyükşehirlerin kalbinde konumlanmasına rağmen mevcut politikaları nedeniyle kronik bir probleme dönüşen taksi meselesi geride kalıyor. Yetersiz araç sayısı, yüksek talep, katı ücret tarifeleri ve düşük hizmet kalitesi vatandaşları mağdur ederken, 46 ülkede faaliyet gösteren küresel mobilite platformu inDrive, taksiler ve yolcular arasında birebir işbirliği fırsatı sunuyor. Kullanıcılarına seçim özgürlüğü ve güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol olanağı tanırken, sürücüler arasında da seçim yapmasını sağlıyor.

“Kişiselleştirilebilir seyahat imkanı tanıyoruz”

İstanbul'un kalabalık nüfusunun özel ihtiyaçlarını karşılayan topluluk odaklı bir platform oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan inDrive Türkiye Yöneticisi Tolga Baran, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“11 yıl önce Yakutistan’da kurulan platformumuz, bugün 46 ülkede faaliyet gösteriyor. 2 yıl üst üste dünyanın en çok indirilen şehir seyahat uygulaması olarak, toplam indirme sayısı bakımından da ikinci sırada konumlanıyoruz. Türkiye’de de İstanbul, Ankara ve İzmir’de hizmet vererek herkesin kişiselleştirilebilir seyahat imkanlarımızdan faydalanmasını sağlıyoruz.”

“Kullanıcılarımıza seçim özgürlüğü sunuyoruz”

Uygulamaları hakkında detayları paylaşan Tolga Baran, “Kullanıcılarımıza seçim özgürlüğü ve güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol fırsatı sunuyoruz. Taksi ve yolcu çağırma hizmetleri sunan uygulamalar yolcuyu otomatik olarak bir sürücüyle eşleştirirken, biz yolcuların sürücüler arasında seçim yapabilmesine olanak tanıyoruz. Böylece yolcular, sürücü puanı, uzaklığı ve sürücü yorumlarını değerlendirebilirken, gece geç saatlerde bile gönül rahatlığı ile yolculuk etmelerini mümkün kılıyoruz. Ayrıca tahmini varış saatlerini ve araç modelini de seçmelerini, sürücülerin profil resmini görebilmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki yasalar, pazarlık yapmaya müsaade etmiyor”

inDrive Türkiye Yöneticisi Tolga Baran, “Türkiye pazarında hizmet yelpazemizin tamamını hayata geçiremiyoruz. Örneğin, diğer ülkelerde kullanıcılar bir yolculuğun fiyatı için pazarlık yapabilirken, Türkiye’deki yasalar resmi taksiler için buna izin vermiyor. Özellikle Türkiye için uygulamayı, yolcuların ve şoförlerin pazarlık yapmadan birbirlerini seçebilmeleri, ancak taksimetre ücretine ek olarak bahşiş de verebilmeleri amacıyla yeniden tasarladık.

“Sürücüler de yolcunun puanına, alış ve varış noktalarına göre yolcuları seçebiliyor. Bu durum, sürücülerin çok daha verimli çalışmasına kapı aralıyor. Elbette şunu belirtmem gerekir ki platformumuza yalnızca resmi taksi şoförleri üye olabiliyor. Bunun, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına olan bağlılığımızın bir göstergesi olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili kurumlarla da görüşerek yakın dönemde lisans alacağız.”