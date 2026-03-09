FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Multinet Up, eşitliği kurum kültürünün merkezine yerleştirdi

Multinet Up, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş kültürünün merkezine yerleştirerek işe alımdan kariyer gelişimine, esnek çalışma modellerinden eşit ücret politikasına kadar tüm süreçlerde fırsat eşitliği sağlıyor.

Multinet Up, eşitliği kurum kültürünün merkezine yerleştirdi

Multinet Up, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarını ve kadın temsiline ilişkin verilerini paylaştı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarının altını çizen Multinet Up İnsan ve Kültür Direktörü Kader Şen: Kadının iş gücüne katılımını, Kurumsal İlkelerimizde yer alan “Çeşitlilik ve Dahil Etme” yaklaşımı doğrultusunda sistematik biçimde ele alıyor; işe alım, kariyer planlama ve gelişim süreçlerimizi bu çerçevede tasarlıyoruz. Bugün iştiraklerimiz dahil çalışanlarımızın yüzde 57’si kadınlardan oluşurken, müdür ve üzeri seviyede kadın temsil oranımız yüzde 43. Fintech ve teknoloji ekosistemi açısından bu tablo önemli bir denge göstergesi. Önceliğimiz ise bu dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

“Eşitliğin sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor”

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Cinsiyet Eşitsizliği” raporu, mevcut hızla ilerlenirse tam eşitliğe ulaşmanın yüz yılı aşkın sürebileceğini gösteriyor. Bu tablo eşitliğin kendiliğinden değil, bilinçli, kararlı ve ölçülebilir adımlarla mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranlarının beklenilen seviyede olmaması ve kariyerine ara veren kadınların işe dönüşte yapısal engellerle karşılaşması da kurumların aktif rol üstlenmesini gerektiriyor. Biz Multinet Up’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini, kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsuru olarak konumlandırıyoruz. Kadın istihdamını işe alımla sınırlamıyor, kariyerin her aşamasında fırsat eşitliğini gözetiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, örneğin kariyerine ara vermiş kadınların yeniden iş hayatına katılımını desteklemek amacıyla YenidenBiz ile iş birliği yapıyoruz.

Multinet Up, eşitliği kurum kültürünün merkezine yerleştirdi 1

“Kadın liderliğini güçlendiriyor, güvenli ve destekleyici bir iş hayatı sunuyoruz”

Satış departmanımız, müşteriyle en yakın temas noktalarımızdan biri olarak organizasyonumuz içinde stratejik bir rol üstleniyor ve bu alanı yalnızca performans hedefleri doğrultusunda değil, yetenek gelişimi odağında da ele alıyoruz. Satış alanında geliştirdiğimiz MultiTalent sürecimizle genç yetenekleri erken aşamada keşfederek yapılandırılmış gelişim ve rotasyon programları kapsamında satış organizasyonuna hazırlıyor, sürdürülebilir bir yetenek havuzu oluşturuyoruz. Ayrıca, diğer alanlarda olduğu gibi satış alanında da kadın temsiliyetini güçlendirmek amacıyla Sales Network’ün Women in Sales programı ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda ekiplerimize en az bir kadın stajyer dahil edilmesini, satış liderlerine koçluk desteği sağlanmasını ve kadın-erkek dengesinin en az yüzde 50 seviyesinde tutulmasını hedefledik. Bu doğrultuda, 2025 yılında satış alanında 17 kadın stajyer aramıza dahil oldu ve satış ekiplerimizde kadın çalışan oranını yüzde 56’ya taşıdık.

Öte yandan Multinet Up’ta eşitliği sadece işe girişle sınırlamıyor, kadın çalışanlarımızın kariyer yolculuğu boyunca kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmelerini önceliklendiriyoruz. Örneğin, yasal ebeveynlik sürecinde dört aylık kesintisiz maaş ve yan hak uyguluyor; özel sağlık sigortası, yemek yardımı ve tüm mevcut hakları kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Eşit işe eşit ücret politikamız doğrultusunda ilerlerken, doğum yapan çalışma arkadaşlarımıza ayni yardım ve doğum kiti desteği sağlıyoruz. İzin öncesi ve sonrası İnsan Kaynakları İş Ortağı görüşmeleriyle adaptasyon sürecini yakından takip ediyor, LMS üzerinden ebeveynlik sonrası işe dönüş eğitimleri sunuyoruz. Ayrıca, 8 Mart’ta kadın çalışanlarımıza, karne günlerinde ise tüm çalışanlarımıza yarım gün izin tanıyoruz. Bütün bu uygulamalarımız neticesinde 2025 yılında İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı almaya hak kazandık. Ancak bizim için asıl başarı, kadınların potansiyellerini özgürce ortaya koyabildiği, seslerinin duyulduğu ve karar mekanizmalarında etkin rol aldığı bu çalışma ortamını sürdürülebilir kılmak. Sektörümüzdeki diğer kurumlara ve iş dünyasındaki karar vericilere ilham veren uygulamalarımızı daha da ileri taşıyarak, eşitlikçi politikaların yaygınlaşmasına katkı sunmayı devam edeceğiz.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte en çok getiri sağlayan yatırım aracı!İşte en çok getiri sağlayan yatırım aracı!
Modifiye tartışması devam ediyor! Esnaf tepkili, vatandaş memnunModifiye tartışması devam ediyor! Esnaf tepkili, vatandaş memnun

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Toplumsal cinsiyet eşitliği kariyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

Diğer Haberler

Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!

Bir zamanlar Ülker ile ortaktı: 40 yıllık marka iflas etti!

‘Böylesi olmaz’ demeyin: 2 trilyon doları yönetirken domates satıcılığına geçti!

2 trilyon doları yönetirken domates satıcılığına geçti!

BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

BİM'den kadın üreticilere ve yerel üretime destek

Türk Telekom'dan MWC 2026'da dikkat çeken iş birliği: Hava ulaşımında yeni dönem başlıyor! CEO Ebubekir Şahin: "Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine öncülük ediyoruz”

Türk Telekom'dan MWC 2026'da dikkat çeken iş birliği!

Hülya Koçyiğit’in damadının oteli icradan satılıyor!

Hülya Koçyiğit’in damadının oteli icradan satılıyor!

Netflix, Warner Bros.'u satın almaktan vazgeçti! Yeni sahibi belli oldu

Netflix, Warner Bros.'u satın almaktan vazgeçti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.