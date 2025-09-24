FİNANS

Multinet Up, KOBİ’lere dijital dönüşüm yolculuğunda destek oluyor

2025’in ilk yarısında binlerce işletme, Multinet Up ürünleriyle operasyonlarını dijitalleştirerek maliyet avantajı ve verimlilik kazandı.

Multinet Up, KOBİ’lere dijital dönüşüm yolculuğunda destek oluyor

Yemek kartı, kurumsal hediye kartı, akaryakıt, filo yönetimi ve kurumsal seyahat gibi alanlardaki çözümleriyle şirketlerin çalışanlarına bağlı giderlerinin maliyet avantajlarıyla yönetilmesini sağlayan Multinet Up, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıran çözümleriyle iş dünyasında fark yaratıyor. Şirketin KOBİ’lere sunduğu avantajlara yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor; üstelik KOBİ’lerin de yüzde 94’ü mikro işletme sınıfında yer alıyor. İstihdamın yüzde 70,5’ini, ihracatın yüzde 56,4’ünü, ithalatın yüzde 33’ünü bu işletmeler gerçekleştiriyor. Ekonomimizin omurgasını oluşturan bu yapı için dijital dönüşümün çok kritik bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımla Multinet Up olarak KOBİ’lerin karar alma ve maliyet kontrol süreçlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan çözümler geliştiriyor, sürdürülebilir büyümelerine doğrudan katkı sağlıyoruz.

“KOBİ’lerin karşılaştığı sorunların başında yetkin personel eksikliği ve artan maliyetler geliyor”

Kuantum iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Omnibus Araştırması’nın sonuçlarına göre, KOBİ’lerin büyümesini engelleyen en büyük faktör nitelikli personel eksikliği. Toplamda yüzde 27,5 ile açık ara ilk sırada. Orta ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 42’ye, büyüklerde yüzde 35’e kadar çıkıyor. Yeni nesil yetenekleri çekmekte ve elde tutmakta zorlanan işletmeler, verimlilik ve inovasyon gücünü kaybediyor. Hemen arkasından gelen bir diğer büyük sorun ise artan maliyetler. Öte yandan 2024 yılı özelinde vergi ve stopaj yükleri öne çıkıyor. Küçük ölçeklilerde bu oran yüzde 27, büyüklerde yüzde 35’e kadar yükseliyor. Bir diğer kritik başlık ise dijitalleşme. Birçok KOBİ hâlâ dijitalleşmeyi lüks gibi görüyor. Oysa süreçler manuel kaldığı sürece operasyon yavaşlıyor ve rekabet gücü ortadan kayboluyor. Bütün bu veriler, ölçekten bağımsız olarak KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme yolculuklarında önemli engellerle karşılaştığını ortaya koyuyor.

“5 kişilik bir işletme de 500 çalışanlı bir şirket gibi kurumsal standartlarda hizmet alabiliyor”

Multinet Up’ta küçük işletmeler müşterilerimizin ve üye iş yeri ağımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Mikro ve küçük işletmeler müşteri profilimizin yüzde 70’ini, üye iş yeri ağımızın ise yüzde 60’ını oluşturuyor. Yani hem ülke ekonomisinin hem de bizim ekosistemimizin kılcal damarları mikro ve küçük işletmelerden oluşuyor. Böyle bir tabloda finansal sürdürülebilirliğin reçetesi çok net. Sadeleştirmek, dijitalleştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak. Dolayısıyla Multinet Up’ta bizim önceliğimiz, KOBİ’lerin bu konularda karşılaştığı en önemli sorunları anlamak ve onlara çözümler sunmak. Bugün 5 kişilik bir işletme de 500 çalışanlı bir şirket gibi kurumsal standartlarda Multinet Up ürünlerinden faydalanabiliyor. Bu demokratikleşme, iş dünyasında daha rekabetçi bir ortam yaratıyor.

“KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlıyoruz”

MultiNet yemek kartı ile SGK prim muafiyeti ve vergi avantajlarıyla işletmelerin maliyet kontrolüne önemli katkılar sağlarken, yerel restoranlar ve kafe gibi üye iş yerlerimiz için ise düzenli müşteri akışı ve satış hacmi yaratıyoruz. MultiGift kurumsal hediye kartı ise çalışan bağlılığını artırmak için esnek bir ödüllendirme aracı sunuyor. MultiTravel ile işletmeler, seyahat planlamalarını tek merkezden yönetebiliyor. MultiPetrol sayesinde akaryakıt giderleri kontrol altına alınabiliyor. MultiCar+, araç yönetiminde planlama, takip ve raporlama imkânı veriyor. MultiAvantaj ile yerel üreticiler destekleniyor ve işletmeler uygun maliyetli tedarik imkânlarına erişiyor. MultiOnline gibi self-servis platformlarımızla işletmeler zamandan tasarruf ediyor. Multinet Up olarak, KOBİ’lerin karar alma ve maliyet kontrol süreçlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilir büyümelerine doğrudan katkı sağlamaya devam edeceğiz.

