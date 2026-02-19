FİNANS

35 kişinin borcunu üstlendi, bir anda silindi! Defteri bile yaktılar

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir iş insanı, mahalle bakkalındaki 58 bin liralık borcun tamamını ödeyerek veresiye defterini kapattı. Dükkan işletmecisi Furkan Güllü "Toplam 30-35 kişinin borcunu kapatmış bulundu. Ramazan öncesinde böyle güzel bir olaya vesile olduk" derken borçların kapanmasıyla veresiye defteri yakıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde şarküteri işleten Furkan Güllü'nün dükkanına gelen hayırsever iş insanı, mahallelinin birikmiş borçlarını üstlendi. Ramazan öncesinde yaklaşık 35 kişinin borcu bir anda silindi. İşletmeci Furkan Güllü, hayırsever vatandaş ile aralarında geçen diyaloğu ve o anları anlattı.

"HEPSİNİ KAPATIYORUZ DEDİ, ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Olayın gelişimini anlatan dükkan işletmecisi Furkan Güllü, "Zaten tanıdığım bir ağabeyimizdi, Sakarya'da bilinen bir iş adamı. Dükkana geldi biraz sohbet ettik. Muhabbet sırasında ‘Veresiye veren çok kişi var mı?' diye sordu. Ben 'var' deyince defteri getirmemi rica etti, ardından defterdeki tüm borçları toplamamı istedi. Ben topladıktan sonra ‘Tamam hepsini kapatıyoruz' dedi, ödemesini gerçekleştirdi" dedi.

"58 BİN LİRA BORCU ÇORBADA TUZUMUZ BULUNSUN DİYEREK VERDİ"

Ramazan ayı öncesi mahalleli için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Güllü, "Ay sonu olduğu için veresiye müşterimizin hesapları toplanmış şekilde duruyordu. Ayın bu döneminde maaşları yattığı için ödemeye başlıyorlardı. Defterde toplam 58 bin lira borç vardı. 'Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' deyip parayı verdi. Hayırlı Ramazanlar dileyip dükkandan ayrıldı. Toplam 30-35 kişinin borcunu kapatmış bulundu. Ramazan öncesinde böyle güzel bir olaya vesile olduk. Ramazan'a böyle başladık, inşallah da böyle güzel haberlerin devamı gelir" diye konuştu. Borçların kapanmasıyla veresiye defteri yakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

