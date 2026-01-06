Akın akın geliyorlar! Edirne'de de tabelalar değişti 'Esnaf Euro diye bağırıyor'

Bulgaristan'ın resmi para birimi Leva 1 Ocak'tan itibaren kaldırıldı, Euro'ya geçildi. Böyle olunca Bulgar turistlerin sıklıkla gelip alışveriş yaptığı Edirne'deki esnaf da kolları sıvadı. Tabelalardaki Leva'yı Euro ile değiştirdi.

"ŞİMDİ BUGÜN ESNAF EURO DİYE BAĞIRIYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Şimdi bugün esnaf Euro diye bağırıyor. Leva kalkmış artık" ifadelerini kullandı. Sadece Bulgaristan'ı değil, o değişim Edirne'yi de etkiledi. Pazarda tabelalar değişti.

Bir esnaf "Biz şu anda tabelalarımıza hem leva hem de euro olarak yazıyoruz" dedi. Yeni yılla birlikte Bulgaristan'da bir dönem bitti. Para birimi leva euroya döndü. Ulus Pazarı Esnaf Koop. Bşk. Yüksel Barış Atkoşan "1 Ocak 2026 itibarıyla Bulgaristan levası artık kullanılmayacak. Yerine euro kullanılacak" şeklinde konuştu.

"YOĞUN BİR BULGAR MÜŞTERİ AKINI VAR"

Bulgar turistlerin en çok alışveriş yaptığı yer, sınır komşusu Türkiye. Edirne Ulus Pazarı'nın da gözdeleri olduğu belirtiliyor. Özellikle hafta sonu akın akın gelip alışveriş yapıyorlar. Haliyle pazarda da hareketlilik vardı. Tabelaların kaşla göz arasında değiştiği aktarılırken Atkoşan "Edirne Ulus Pazarı'na yoğun bir Bulgar müşteri akını var" dedi.

"BİZİM İÇİN FARK EDEN BİR ŞEY YOK. 20 LEVA OLAN 10 EURO OLDU"

Ücretlerde fark olmadığı, aynı ürünün leva üzerinden değil euro üzerinden satışta olduğu belirtildi. Bir esnaf "Bizim için fark eden bir şey yok. 20 leva olan 10 euro oldu" ifadelerini kullandı. Esnafın da Bulgarların da kısa sürede bu duruma alıştığı aktarılırken pazara gelenlerin bol bol alışveriş yaptığı kaydedildi. Atkoşan "Bir yıldan beri Bulgar müşteriler buna hazırlıklarını yapıyorlar. Bugünkü yoğunluktan da Bulgar müşterilerin hazırlıklı olarak geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.