Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap

İşletmelerin ücretlendirmedeki farklı uygulamaları sık sık gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir kafeye giden vatandaşların çaya ve sodaya istedikleri dilim limon için de kendilerinden ücret alındığı öğrenildi. Toplamda kafede tükettikleri için 2260 TL hesap ödenirken dilim limon için istenen fiyat ise tartışma yarattı.

Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap
Hande Dağ

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde küçük bir şok yaşadı. Çünkü hesapta dilimlenmiş limon da vardı. Peki, dilimlenmiş limon için ne kadar bir fiyat yazıldı? İşte detaylar...

Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap 1

HESAP ÖDEYECEKLERİ SIRASINDA ŞOK YAŞADILAR

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu vatandaşlar hesabı ödeyecekleri sırasında adeta bir sürprizle karşılaştı. Bir grup arkadaş Kuzguncuk'ta boğaz manzarası olan bir kafeye gitti. İçtikleri soda ve çayın yanına dilimlenmiş limon da istediler.

Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap 2

DİLİM LİMON İÇİN 10 TL İSTENDİ

Bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi. Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.

Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap 3

"LİMONDAN BİLE PARA ALMAYA BAŞLADILAR"

Toplam 2.260 TL hesap ödeyen vatandaşların, adisyonu 'Limondan bile para almaya başladılar' notuyla paylaştığı aktarıldı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "2.000 liraya ödeme yaptıktan sonra limona da para vermemek lazım" dedi. Vatandaşlar "Bu kadar limona 10 lira ödemek şahsen benim zoruma gider. Normalde bunun zaten ikram olması lazım" yorumları yaptı.

Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap 4

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttıTarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Anahtar Kelimeler:
limon fiyat hesap kafe kasa
En Çok Aranan Haberler

