Kasada şok! Kafede çaya sodaya dilim limon istediler, fiyatı adisyonda çıktı, 2260 TL hesap

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde küçük bir şok yaşadı. Çünkü hesapta dilimlenmiş limon da vardı. Peki, dilimlenmiş limon için ne kadar bir fiyat yazıldı? İşte detaylar...

HESAP ÖDEYECEKLERİ SIRASINDA ŞOK YAŞADILAR

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu vatandaşlar hesabı ödeyecekleri sırasında adeta bir sürprizle karşılaştı. Bir grup arkadaş Kuzguncuk'ta boğaz manzarası olan bir kafeye gitti. İçtikleri soda ve çayın yanına dilimlenmiş limon da istediler.

Kafelerde Dilim Limon Ücretlendirilmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Ücret alınmamalı Normal fiyat, işletmenin kendi politikasıdır. Müşterilere önceden bilgi verilmesi gerekirdi. İkram kültürü kayboluyor, bu üzücü. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

DİLİM LİMON İÇİN 10 TL İSTENDİ

Bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi. Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.

"LİMONDAN BİLE PARA ALMAYA BAŞLADILAR"

Toplam 2.260 TL hesap ödeyen vatandaşların, adisyonu 'Limondan bile para almaya başladılar' notuyla paylaştığı aktarıldı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "2.000 liraya ödeme yaptıktan sonra limona da para vermemek lazım" dedi. Vatandaşlar "Bu kadar limona 10 lira ödemek şahsen benim zoruma gider. Normalde bunun zaten ikram olması lazım" yorumları yaptı.