FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü

Bingöl'de 5 yıl önce küçük bir dükkanda yufka üreten kadınlar, şimdilerde organize sanayi bölgesinde tonlarca üretim yapıp çevre illere gönderiyor. Kooperatif Başkanı Ayşe Eyüpkoca, "5 yılda geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. İnşallah 3-5 yıl sonra çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü

Bingöl'de, Bingöl AG Kadın Girişim Kooperatifi, 5 yıl önce 5 kadınla başladığı üretim yolculuğunu bugün 10 kadınla devam ediyor. Küçük bir dükkanda başlayan kadınların serüveni tonajlı üretim yapılan bir yapıya dönüştü. Sırt sırta veren kadınlar tonlarca yufka üreterek Bingöl başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor. Ürün çeşitliliğini de artıran kadınlar yufkanın yanı sıra yöresel yemek olan sırın, mantı ve erişte üretimi de yapıyor. Kadınların dayanışması ve azmi, herkese örnek oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda bir 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı' Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda bir 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü 1

Kooperatif Başkanı Ayşe Eyüpkoca, 5 yıl önce küçük bir alanda ve günlük yaklaşık 100 kilogram üretim kapasitesiyle yola çıktıklarını belirtti.

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü 2

Mynet Anket Kadın Girişimcilerin Başarı Hikayesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Kadın girişimcilerin desteklenmesi önemli
Yerel üretimin artırılması gerektiğine inanıyorum
Bu tür projeler örnek alınmalı
Başarı hikayeleri ilham verici
Bu anket 11 saat 32 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf dükkanını devretti! Elinde kalan tüm ürünleri hediye etti Esnaf dükkanını devretti! Elinde kalan tüm ürünleri hediye etti

Koca, "Başlangıçta 5 arkadaşla yufka yapıyorduk. Sonra ekibimizi genişlettik, üretim kalitemizi artırdık. Bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde tonajlı üretime geçmiş durumdayız. Çevre illere ve Bingöl'ün tüm ilçelerine hizmet veriyoruz" dedi.

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!

Koca, yufka üretiminin yanı sıra ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade etti.

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ondan gören de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz' Kimsenin yapmadığını yaptı Ondan gören de başladı! 'Talebe zor yetişiyoruz' Kimsenin yapmadığını yaptı

Devamında Koca, "Bugün yufkamızın yanında yöresel yemeğimiz sırın, ayrıca mantı ve erişte üretimi yapıyoruz. Nasip olursa bir ay sonra lavaş hattımız da faaliyete geçecek. Böylece ürün portföyümüzü daha da genişleteceğiz. 5 yılda geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. İnşallah 3-5 yıl sonra çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Küçük dükkanda başladı, bugün tonlarca üretiyor! Büyüdükçe büyüdü 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!
Fransa'dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa'daki maaşından daha çok kazanıyorFransa'dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa'daki maaşından daha çok kazanıyor

Anahtar Kelimeler:
dükkan üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.