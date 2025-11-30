FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Sermayesiz başladı 'Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü' 3 bin m2 fabrikaya taşındı

Trabzon'da tekstil sektöründe girişimci Merve Bulut 50 m2'lik atölyede başladığı işi sanayi bölgesinde 3 bin m2 fabrikada sürdürüyor. "3 makineyle başladım. Çalışanım yoktu. İş geldikçe çalışanım oldu makine aldım, iş büyümeye başladı" diyen Bulut yıkanabilir maske üretimiyle sermayesinde artış olduğunu anlattı. ABD'ye ihracatına dair "Üretip üretemeyeceğimizi sordular. Bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim" derken neredeyse hiç sermayesi olmadan KOSGEB'den aldığı hibeyle işe başladığını da söyledi.

Sermayesiz başladı 'Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü' 3 bin m2 fabrikaya taşındı

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Bulut, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmasının ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilgi duyduğu kostüm tasarımı ve dikimine ilişkin girişimlerde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor 16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 1

Bulut, atölyesini açabilmek amacıyla 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 2

Makine desteği sayesinde 2019'da kent merkezinde 50 metrekarelik tekstil atölyesi açan Bulut, pandemi döneminde yıkanabilir maske üretmeye başladı.

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok 'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

50 METREKARELİK ATÖLYEYİ 3 BİN METREKARELİK FABRİKAYA TAŞIDI

Bu süreçte aynı zamanda eşofman, mont, iş yeri kıyafeti de üreten Bulut, atölyesini Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik bir fabrikaya taşıdı.

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 4

"NEREDEYSE HİÇ SERMAYE OLMADAN KOSGEB HİBESİYLE İŞE BAŞLADIM"

Kadın girişimci Merve Bulut, AA muhabirine, neredeyse hiç sermayesi olmadan KOSGEB'den aldığı hibeyle işe başladığını söyledi.

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 5

İşini her zaman severek ve isteyerek yaptığına dikkati çeken Bulut, "Üç makineyle başladım. 50 metrekarelik küçük bir ortamda kendim dikiyordum, çalışanlarım yoktu. Sonra yavaş yavaş iş geldikçe bir çalışanım oldu bir de makine aldım, işler büyümeye başladı. İlk önce Trabzon ve çevre illerden, sonra İstanbul'dan talepler geldi. Ardından Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzandı." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor Hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 6

"TASARIMINI İLK ÖNCE HAYAL EDİYORUM"

Yıkanabilir maske üretimi sayesinde sermayesinde artış sağladığını ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımları kendim yapıyorum. Bizim işte işin mutfağında olmadığın, işi başından sonuna kadar bilmediğin sürece başarılı olamıyorsun. Ben bu işin tasarımını ilk önce hayal ediyorum, sonra tasarlıyorum. Bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde bir numune çıkarıyorum. Numuneyi beğendikçe devamı geliyor."

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 7

ABD'ye ilk olarak 2022'de ihracat yaptığını belirten Bulut, "Bizim üretip üretemeyeceğimizi sordular. Ben de bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim. Çünkü çok yüklü bir adetti, mevcut potansiyelimiz bunu kaldırmayacaktı. Bir numuneyle birlikte fiyat çalışması yaptım. Ardından bir telefon geldi işin onaylandığını söylediler." dedi.

Bulut, satışların çoğalması ve ihracat yapmak için şahıs firmasından limited şirketine geçiş yaptığına değinerek, zamanla çalışan sayısının da 50'ye kadar yükseldiğini söyledi.

İhracata çok önem verdiğini dile getiren Bulut, "2022 ve 2023'teki üretimimizin ihracatı yüzde 90 civarıydı. 2024'te yüzde 60'a kadar geriledik. Şu anda yarı yarıya diyebiliriz." dedi.

Sermayesiz başladı Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü 3 bin m2 fabrikaya taşındı 8

"HEDEFİM TÜRKİYE'DE BİR MARKA OLMAK SONRA DÜNYAYA AÇILMAK"

İnternet üzerinden dünya pazarına daha da çok açılmayı istediğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hedefim Türkiye'de bir marka olmak sonra dünyaya açılmak. Yakın zamanda Azerbaycan'a gittik, outdoor ürünler için görüştük. Şimdi Rusya görüşmelerimiz var. Ciddi anlamda bu kanalda hem e-ticaret hem de mağazalaşma olarak ürünlerimizi sunmak istiyoruz. Buradaki kapasitenin dışında fason üretimimiz de var. Tunceli'ye, İstanbul'a ve Muğla'ya fason üretim veriyoruz. Hem diğer kadın arkadaşlarımıza destek olmak hem de dengeyi korumak için üretimi genişletmek istiyoruz. Daha çok inovasyonlu, teknolojinin daha da içinde olduğu ve bunu dünyayla birleştirdiğimiz entegre bir sistem istiyorum"Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor16 yaşında dükkan devraldı: 3,5 metrekarede yapıyor
3600 ek gösterge çıkışı: '500 binden fazla memur faydalanacak'3600 ek gösterge çıkışı: '500 binden fazla memur faydalanacak'

Anahtar Kelimeler:
Tekstil KOSGEB Trabzon dikiş makinesi tekstil atölyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.