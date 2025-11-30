Sermayesiz başladı 'Çılgınlık yapıp evet dedim, iş büyüdü' 3 bin m2 fabrikaya taşındı

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Bulut, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmasının ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilgi duyduğu kostüm tasarımı ve dikimine ilişkin girişimlerde bulundu.

Bulut, atölyesini açabilmek amacıyla 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Makine desteği sayesinde 2019'da kent merkezinde 50 metrekarelik tekstil atölyesi açan Bulut, pandemi döneminde yıkanabilir maske üretmeye başladı.

50 METREKARELİK ATÖLYEYİ 3 BİN METREKARELİK FABRİKAYA TAŞIDI

Bu süreçte aynı zamanda eşofman, mont, iş yeri kıyafeti de üreten Bulut, atölyesini Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik bir fabrikaya taşıdı.

"NEREDEYSE HİÇ SERMAYE OLMADAN KOSGEB HİBESİYLE İŞE BAŞLADIM"

Kadın girişimci Merve Bulut, AA muhabirine, neredeyse hiç sermayesi olmadan KOSGEB'den aldığı hibeyle işe başladığını söyledi.

İşini her zaman severek ve isteyerek yaptığına dikkati çeken Bulut, "Üç makineyle başladım. 50 metrekarelik küçük bir ortamda kendim dikiyordum, çalışanlarım yoktu. Sonra yavaş yavaş iş geldikçe bir çalışanım oldu bir de makine aldım, işler büyümeye başladı. İlk önce Trabzon ve çevre illerden, sonra İstanbul'dan talepler geldi. Ardından Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzandı." diye konuştu.

"TASARIMINI İLK ÖNCE HAYAL EDİYORUM"

Yıkanabilir maske üretimi sayesinde sermayesinde artış sağladığını ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımları kendim yapıyorum. Bizim işte işin mutfağında olmadığın, işi başından sonuna kadar bilmediğin sürece başarılı olamıyorsun. Ben bu işin tasarımını ilk önce hayal ediyorum, sonra tasarlıyorum. Bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde bir numune çıkarıyorum. Numuneyi beğendikçe devamı geliyor."

ABD'ye ilk olarak 2022'de ihracat yaptığını belirten Bulut, "Bizim üretip üretemeyeceğimizi sordular. Ben de bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim. Çünkü çok yüklü bir adetti, mevcut potansiyelimiz bunu kaldırmayacaktı. Bir numuneyle birlikte fiyat çalışması yaptım. Ardından bir telefon geldi işin onaylandığını söylediler." dedi.

Bulut, satışların çoğalması ve ihracat yapmak için şahıs firmasından limited şirketine geçiş yaptığına değinerek, zamanla çalışan sayısının da 50'ye kadar yükseldiğini söyledi.

İhracata çok önem verdiğini dile getiren Bulut, "2022 ve 2023'teki üretimimizin ihracatı yüzde 90 civarıydı. 2024'te yüzde 60'a kadar geriledik. Şu anda yarı yarıya diyebiliriz." dedi.

"HEDEFİM TÜRKİYE'DE BİR MARKA OLMAK SONRA DÜNYAYA AÇILMAK"

İnternet üzerinden dünya pazarına daha da çok açılmayı istediğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hedefim Türkiye'de bir marka olmak sonra dünyaya açılmak. Yakın zamanda Azerbaycan'a gittik, outdoor ürünler için görüştük. Şimdi Rusya görüşmelerimiz var. Ciddi anlamda bu kanalda hem e-ticaret hem de mağazalaşma olarak ürünlerimizi sunmak istiyoruz. Buradaki kapasitenin dışında fason üretimimiz de var. Tunceli'ye, İstanbul'a ve Muğla'ya fason üretim veriyoruz. Hem diğer kadın arkadaşlarımıza destek olmak hem de dengeyi korumak için üretimi genişletmek istiyoruz. Daha çok inovasyonlu, teknolojinin daha da içinde olduğu ve bunu dünyayla birleştirdiğimiz entegre bir sistem istiyorum"Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır