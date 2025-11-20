FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler

Kırşehir’in tarihi Uzun Çarşısı’nda havaların soğumasıyla birlikte soba ve kova satışları arttı. Yoğunluktan memnun olan esnaf sobaya olan talebin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çekerek "Önümüzdeki haftalarda talebin daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kırşehir'deki Uzun Çarşı’da hareketlilik gözle görülür şekilde artarken, esnaf soba satışlarından memnun olduğunu belirtti. Çarşı esnafından Hüseyin Yüksel, özellikle ilçe ve kasabalarda sobaya olan talebin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, "Hava sıcaklıkları düşünce vatandaş alternatif ısınma yöntemlerine yöneliyor. İlçe ve köylerde soba hala yoğun şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki haftalarda talebin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor 'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor

Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak Almak için akın ettiler 1

"KIŞ TAM OLARAK BASTIRMADI AMA İLGİ YÜKSEK"

Yaklaşık 40 yıldır Uzun Çarşı’da hizmet veren soba satıcısı İbrahim Bıyıklı ise, sezonun hareketli başladığını ifade etti. Bıyıklı, "Bu yıl satışlarımız geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Hem soba hem de soba aksesuarlarına yoğun talep var. Kış tam olarak bastırmadı ama buna rağmen ilgi yüksek. Hava daha da soğuduğunda bu oran artabilir" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar

Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak Almak için akın ettiler 2

YOĞUNLUK, TARİHİ ÇARŞIYI HAREKETLENDİRDİ

Esnaf, soba, kova, boru ve diğer ısınma ekipmanlarına ilginin devam etmesini beklerken, yoğunluk tarihi çarşıya hareketlilik getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı' Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak Almak için akın ettiler 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldıDemiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir soba satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.