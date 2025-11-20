'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kırşehir'deki Uzun Çarşı’da hareketlilik gözle görülür şekilde artarken, esnaf soba satışlarından memnun olduğunu belirtti. Çarşı esnafından Hüseyin Yüksel, özellikle ilçe ve kasabalarda sobaya olan talebin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, "Hava sıcaklıkları düşünce vatandaş alternatif ısınma yöntemlerine yöneliyor. İlçe ve köylerde soba hala yoğun şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki haftalarda talebin daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

"KIŞ TAM OLARAK BASTIRMADI AMA İLGİ YÜKSEK"

Yaklaşık 40 yıldır Uzun Çarşı’da hizmet veren soba satıcısı İbrahim Bıyıklı ise, sezonun hareketli başladığını ifade etti. Bıyıklı, "Bu yıl satışlarımız geçen yıla göre yüzde 10 artış gösterdi. Hem soba hem de soba aksesuarlarına yoğun talep var. Kış tam olarak bastırmadı ama buna rağmen ilgi yüksek. Hava daha da soğuduğunda bu oran artabilir" diye konuştu.

YOĞUNLUK, TARİHİ ÇARŞIYI HAREKETLENDİRDİ

Esnaf, soba, kova, boru ve diğer ısınma ekipmanlarına ilginin devam etmesini beklerken, yoğunluk tarihi çarşıya hareketlilik getirdi.

