Mart 2026 Citroen sıfır araç kampanyası belli oldu: C3 Aircross, Ami, C4 X

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Pek çok otomobil markası 2026 yılında araç kampanyalarına devam ediyor. Mart 2026 sıfır araç kampanyaları belli oluyor ve markalar tarafından duyuruluyor. Peki, 2026 Citroen fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Mart Citroen sıfır araç kampanyaları ne? Citroen'in sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Citroen Ami, Citroen e-C3, Citroen C4, Elektrikli e-C4, ve Citroen C4 X, Citroen C3 Aircross ve Citroen e-C3 Aircross güncel kampanyaları...
Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.
Citroën ë-C3 modelinde 250.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.
Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor. Versiyonlara göre değişiklik gösteriyor.
Citroën C3 Aircross PLUS 1.2 Hybrid 145HP versiyonunda 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.
Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor.
