FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SIXT rent a car’dan yeni nesil bir mobilite çözümü: SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün

SIXT rent a car’dan yeni nesil bir mobilite çözümü: SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün

22.08.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önde gelen uluslararası premium araç kiralama markası SIXT rent a car, SIXT+ abonelik modelini Avrupa ve Amerika’dan sonra şimdi de Türkiye’de hayata geçiriyor. Araç kiralama sektöründe Türkiye’de bir ilk olan SIXT+ abonelik modeli, kısa dönemli araç kiralama ile operasyonel kiralama yönteminin avantajlı özelliklerini bir araya getiriyor.

SIXT rent a car’dan yeni nesil bir mobilite çözümü: SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün

SIXT+ ABONELİK SİSTEMİ NEDİR?

SIXT+, bireysel müşterilerin son yıllarda oldukça yoğun olarak kullandığı dijital platform üyeliklerine benzeyen bir kullanıcı deneyimini araç kiralamada da yaşatmayı amaçlayan abonelik sistemidir.

Müşteri, ihtiyaç duyduğu aracı ve ek paketleri aylık üye olarak istediği süre boyunca kullanabilecek. Araca ihtiyacı kalmadığında ise kolaylıkla herhangi bir ceza, erken iptal bedeli veya ek bir ücret ödemeden abonelikten çıkabilecek ve isterse tekrar aynı araca veya farklı bir araca abone olabilecektir.

SIXT+ abonelik modeli ile müşteriler isterlerse merak ettikleri farklı bir aracı, taahhüt vermeden deneyimleyebilecek. Yeni bir araç ihtiyacı doğduğunda ise uzun dönem kiralamanın veya satın almanın getirdiği zorluklar olmadan abone olarak esnek bir kullanım deneyimi yaşayacaklar.

SIXT+ TÜRKİYE’DE İLK OLARAK ELEKTRİKLİ ARAÇ DENEYİMİ İLE BAŞLAYACAK

Her zaman çevre dostu yatırımlara öncelik veren SIXT rent a car, SIXT+ lansmanında da çevre bilincini ön plana çıkarıyor. SIXT+ Türkiye’de ilk olarak elektrikli araç deneyimi ile başlıyor ve kullanıcılara çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Avrupa’da en çok tercih edilen elektrikli araçlar arasında yer alan Fiat 500e ile abonelik hizmetini başlatan marka, önümüzdeki dönemlerde projeye SIXT’in son model kompakt araçlarından geniş SUV’lara kadar uzanan premium araç filosunu da dahil etmeye hazırlanıyor.

SIXT rent a car Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras “Şirket vizyonumuzun en önemli paydaşlarından biri olan müşterilerimiz için, sürekli yenilikçi hizmetler sunmaya odaklanıyoruz. Avrupa’da ve Amerika’da büyük başarıyla hayata geçirdiğimiz SIXT+ abonelik modelini, Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

sixt-emitt-fuari-2013

“Kullandıkça Öde” hizmetlerinin en popüler örneklerinden ve kabullerinden biri olan abonelik modeli, müşterilerimiz için daha fazla esneklik ve özgürlük sunacak. Uzun vadeli bir satın alma taahhüdünde bulunma baskısı olmadan araçları, ihtiyaç duydukları zaman ve şekilde kullanmalarına imkan verecek.

Yüksek enflasyonun ve borçlanma maliyetlerinin özellikle arttığı bu günlerde, SIXT+ abonelik modelinin müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağına inanıyoruz. Bu nedenle, büyük bir satın alma yapmak yerine, gerektiğinde farklı segmentlerde birbirinden farklı araçları kullanma özgürlüğü şüphesiz birçok kişi arasında popüler olacaktır. Bugüne kadar sadece filo kiralamalarında uygulanan operasyonel leasing yöntemini SIXT+ ile bireysel kullanıcılara da sunmuş oluyoruz. Böylelikle, araç kiralama deneyimini baştan şekillendiriyoruz. İlk olarak, elektrikli araç deneyimi ile yola çıktığımız sisteme yakın gelecekte premium araç filomuzu da dahil ederek müşterilerimize daha zengin bir seçenek sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonla ilgili açıklama!Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonla ilgili açıklama!
8077 TL değil ama 4000 TL… SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı8077 TL değil ama 4000 TL… SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı
ENERYA ENERJİ HALKA ARZ işlem tarihi ne zaman? Enerya enerji hisse ne zaman işlem görecek? Tarih belli olduENERYA ENERJİ HALKA ARZ işlem tarihi ne zaman? Enerya enerji hisse ne zaman işlem görecek? Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
haber

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Diğer Haberler

Otomobil satışlarında son durum! "Yakında" diyerek açıkladı: Sıfır faizli kampanyalar...

"Yakında" diyerek açıkladı: Sıfır faizli...

Akaryakıta peş peşe zamlardan sonra tabela bugün de değişti! İşte 18 Ağustos güncel motorin (mazot) ve benzin fiyatları

Akaryakıtta tabela bugün de değişti!

Otomobil ilanlarında bu tuzağa düşmeyin! Görünce hemen aradı daha da şaşırdı: "Abi çok prensipli dolandırıcısın"

Otomobil ilanlarında bu tuzağa düşmeyin!

Otomobilde ÖTV artışı olacak mı? O iddialar sonrası ‘Kesin bilgi’ diyerek paylaştı: Sıfır arabada 3 yıl sonra ilk kez...

Otomobilde ÖTV artışı olacak mı? O iddialar sonrası ‘Kesin bilgi’ diyerek paylaştı

Otomobil satışında fırsatçıların yeni oyunu! Liste fiyatını ilana yazıp 'detaylar telefonda' deniyor

Otomobil satışında fırsatçıların yeni oyunu!

Sıfır otomobilde yeni tehlike! Kimsenin aklına gelmezdi: Araba alırken iki kere düşündürecek detay…

Sıfır otomobilde yeni tehlike! Kimsenin aklına gelmezdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.