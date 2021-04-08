73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti!

İstanbul Esenler’de bulunan 44 katlı Tekstilkent Koza Plaza gibi onlarca projede imzası bulunan Garanti Koza İnşaat AŞ iflas etti. Ticaret sicil kaydı 1953 yılına ait olan şirketin sermayesi 100 milyon lira seviyesindeydi. İstanbul Esenyurt’taki 5 bin konutluk dev proje sonrası mali dengesi bozulan şirket bir daha toparlamadı. GARANTİ KOZA'NIN İFLAS KARARI AÇIKLANDI Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı konuyla ilgili olarak 30 Mart 2021 tarihinde aldığı karara göre şirketin tasfiye işlemleri başladı. 2020/917 Esas sayılı kararının 31 Mart günü yapılan duyurusu şöyle: “2600-0 İstanbul Ticaret Sicil Numarasında ve 3890006679 vergi numarasında kayıtlı ‘Oruçreis Mh. Teskstilkent Cd. Tekstilkent Sitesi B blok, No:12A/161 Esenler / İstanbul’ adresinde faaliyet gösteren müflis Garanti – Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30/03/2021 tarih saat 14:24 itibari ile iflasına karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından başlanılmıştır. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.”

70 YILI BULAN GEÇMİŞ Alacaklılardan biri Garanti Koza’nın iflası istemi ile geçen yıl dava açtı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava geçen 30 Mart günü karara bağlandı. Mahkeme, 70 yıla yakın bir geçmişi bulanan şirket için iflas kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket için tasfiye süreci başladı. Şirketin tasfiye süreci Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü’nce yürütülecek. Qua Granit halka arzı sonuçlandı: 2.3 milyar TL talep toplandı DEV PROJELER ÜSTLENDİ Bugüne dek onlarca büyük projeye imza atan şirket bir süredir Esenyurt’ta bulunan yaklaşık 5 bin konutluk projesi sonrası mali sıkıntı yaşamaya başladı. Anılan projenin ilk iki etabını tamamlayan şirket, diğer etapları tamamlayamadı. Anılan projeden daire veya iş yeri alan binlerce kişi ise bir süredir Garanti Koza’ya yönelik bir dizi dava açmıştı. Anılan kişiler arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelerden yüzlerce yabancı alıcı da bulunuyordu. Şirket, Bulgaristan’da da 240 milyon Euro’luk bir proje başlatmış ancak tamamlayamamıştı. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK Şirketin iflası ile birlikte, dosya Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü’ne geçti. Müdürlük, bu aşamadan sonra şirketin tasfiyesi ile ilgili süreci yönetecek. İlk olarak, iflas masası oluşturulacak. Anılan masa, alacaklılardan oluşacak. Daha sonra alacaklılar toplantısı yapılıyor. Avukat Hikmet Güngör, çok sayıda yabancı alıcının mağdur olduğunu hatırlatarak “Alacaklıların, alacaklı olduğuna dair iflas masasına kendilerini kaydettirmeleri gerekir. İflas masası şirketin mal varlıklarını satarak ödeme süreci için çalışma yapacak. İlk olarak ipotekli alacaklar ödenecek. Daha sonra kamunun alacakları ödenecek. Son aşamada ise diğer alacaklılar için bir para veya varlık kalırsa onlara ödeme yapılır” diye konuştu.