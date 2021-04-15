BIST100 yüzde 0.04 artışla başladı, dolar 8.05 lirada!

Piyasalardaki genel beklenti, TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminin ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit tutulması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor.

Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek. Analistlere göre, metinde faizlerin uzun süre mevcut seviyelerde sabit bırakılacağı ve/veya gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı söylemlerinin yanında, söylemlerde piyasaları ikna edecek düzeyde olmasına da dikkat edilecek.

Piyasalarda bugün ayrıca, haftalık para banka rezerv ve menkul kıymet istatistikleri ile ve bütçe gerçekleşmeleri de izlenecek.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 8.0318 lira ve en yüksek 8.1021 lirayı gördükten sonra, 8.05 – 8.06 lira aralığında,

euro en düşük 9.6437 lira ve en yüksek 9.7160 lirayı gördükten sonra, 9.65 – 9.66 lira aralığında,

sterlin en düşük 11.0972 lira ve en yüksek 11.1711 lirayı gördükten sonra 11.11 – 11.12 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19696 - 1.19904 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19804 düzeyindeydi.