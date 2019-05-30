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Sabancı, Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret şirketini, True Value Capital Partner's'a sattı.

Sabancı, Temsa'yı True Value Capital Partner's'a sattı

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir. Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sabancı Holding TEMSA

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