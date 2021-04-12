Son Dakika: Cari açık arttı, Şubat’ta 2,61 milyar dolar oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Şubat ayı ödemeler dengesi verisini açıklayacak. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar oldu.

ŞUBAT AYINDA CARİ AÇIK ARTTI!

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 466 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolar oldu.