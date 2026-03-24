Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş'ten 'Her ay' uyarısı

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dün ciddi bir düşüş yaşamıştı. Herkes altındaki sert fiyat hareketlerine odaklanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından hafif bir toparlanma hareketi göstermişti. Yeni günde altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 24 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

Ons altın gün içinde en yüksek 4448 dolar, en düşük 4305 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.30 itibarıyla 4398 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6342 TL, en düşük 6139 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 11.16 itibarıyla 6289 TL seviyesinde seyrediyor.

Gümüş fiyatları ise saat 11.33 itibarıyla ons gümüş 69,25 dolar seviyesinde seyrediyor.

"HERKES BİR ŞOK YAŞADI"

TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız, Finans Analisti İslam Memiş'e "Ben dün şoke oldum. Şimdi Pınar'a anlatıyordum. Ona da sordum; altın aldın mı diye. Çünkü bir bakıyorum Kuyumcu Kent'e gelenlerin çoğu 1 gram alanlar, yani öyle hani işte külçeyle yarım külçe falan alan yok. Ağırlıklı olarak bu şekilde küçük küçük alanların olduğunu gördük. Sizde dün durum nasıldı?" şeklinde soru yöneltti.

İslam Memiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Yani sadece şok olan siz değilsiniz. Fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. İkincisi, piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı. Bu şok etkisi de ister istemez panik havasına neden oldu. Herkesin kuyumculara akın etmesine neden oldu. İşte bayram sonrasıydı da zaten nakitler hazırdı ama piyasada mal kalmadı. Paketli gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Yine var mı? Yine yok. Bugün de yok. Muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı. 250 - 300 lira. Normalde 20 - 30 liraydı. Onun haricinde işte 1800 dolardı geçen hafta 1 kilogram altının işçiliği. 9.200 dolara kadar çıktı. Bugün yine yüksek. Dolayısıyla böyle bu hafta bunun yoğunluğu talepten dolayı arz tarafındaki sıkıntılardan dolayı yine devam eder. Fiyatlar da düşük ama bence panik yapmamak lazım. Fırsatlar kaçmadı ve geçmedi. Dolayısıyla da yine vatandaşlar düşük fiyattan altın alma imkanını bulur. Yani bence çok panik yapmaya gerek yok. Tekrar fiyatlar ciddi bir anlamda gerilemişti. Sürpriz bir şekilde geriledi. Şu anda yine düşük yani bugün de düşüşle güne başladı. 4.400 dolar seviyesinde ve düne göre tabii ki dün sabah 4100 dolar seviyesindeydi. Gün içinde 300 - 400 dolar dalgalanmalar olabiliyor. Trump belirleyecek trendi, Trump'ın ağzına bakıyoruz. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde geriliyor. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde yükseliyor. Burada savaş manipülasyonu devam ediyor işin açıkçası"

"PANİK YAPMAMAK LAZIM"

"Sizin öngörünüz nedir yılın geneli için? Hani bu kısa süreli bir fırsat mıdır? Tekrar o gördüğümüz işte 7.000 TL 8000 lira sınırına gelir mi gram? Bir yandan da tabii herkes de soruyor; acaba ne yapmamız lazım? 1 - 2 gram alan bile soruyor açıkçası" sorusu üzerine İslam Memiş şu şekilde konuştu:

"Birincisi panik yapmamak lazım. İkincisi doğru karar vermek lazım. İlla ısrarla paketli gram altını alanları ben şaşıyorum yani. 9.000 dolar işçilikli paketli gram altını neden alırsın? İkincisi zaten yok. Üçüncüsü neden almak için ısrar ediyorsun? Paketli 22 ayar gram altın al mesela, bilezik al mesela, çeyrek al, yarım al, tam al, yani niye özellikle paketli işçilikli altınlarda bu vatandaş ısrar ediyor, biz onu çok anlamakta zorlanıyoruz. Hem işçilikli hem de yok. Sarrafiye ürünler var, onları talep et, paketli 22 ayar gram altınları var, maksat burada düşük fiyattan altın almak değil mi? Bunu değerlendir. İşte bankadan al daha ucuz. Darphane sertifikası al daha ucuz. Alım satım makas aralıkları daha az en azından. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek.

"BENİM KİŞİSEL ÖNGÖRÜ VE TAHMİNİM DÜŞÜK RAKAMLARIN KALICI OLMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Benim kişisel öngörü ve tahminim düşük rakamların kalıcı olmayacağı yönünde. Yıllık bazda yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yükseliş yönlü trendde bir revize yapmadım. Yine beklentim devam ediyor. 6.000 dolar seviyesi ile alakalı benim beklentim var. Dolayısıyla ben bu fiyatların düşüşlerinin çok kalıcı olmasını beklemiyorum"

"YIL SONUNA KADAR HER AY BU SERT DALGALANMALARI GÖRECEĞİZ"

"6.000 dolar olursa, gramda ne olur rakam?" sorusuna karşılık ise İslam Memiş "Gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum. Vatandaş kendisi karar verecek risk algısına göre. Ama bu yıl kesinlikle böyle altından gümüşten para kazanacağım hayali kurmamak lazım. Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek. Yani bu bir kesin. O yüzden böyle evini satanlar, arabasını satanlar 'bu fiyattan altın alalım, çok zengin olacağız' öyle bir hayalin içine girmemek lazım. 2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz. İster inanın, ister inanmayın, ister kabullenin, ister kabullenmeyin. Ama böyle bir fiyat olacak yani. Bu manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar geçerli. Ocak ayında herkes tarihi zirveleri görünce böyle çok seviniyordu. Bugün düşüşleri görünce çok üzülüyor. Eğer yatırım araçlarında çok sevinecekseniz, çok üzülecekseniz, bu piyasaya bulaşmayın. Bu piyasa al unut, elindeki miktarını al kenara koy, al kenara koy, uzun vadeli yatırımcısınız.

"ACEMİ YATIRIMCILAR VEYA FİNANSAL OKUR YAZARLIĞI OLMAYANLAR BENCE CİDDİ SIKINTILAR YAŞAR BU YIL"

Ama 'ben bunu almak satmak için aldım sattım veya kısa vadeli kenarda param duruyordu, bu kadar alırım şöyle fiyat olunca da satarım para kazanırım' diye bir hayal içinde olanlar yani acemi yatırımcılar veya finansal okur yazarlığı olmayanlar bence ciddi sıkıntılar yaşar bu yıl" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞ İÇİN TAHMİNLER

Gümüşle ilgili tahminleri sorulan İslam Memiş "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir. Dün ons tarafta 61 dolar seviyesini gördük. Gram tarafta 87 lira seviyesini gördük. Şu anda gram tarafı 98 lira seviyesinde. Ons tarafta 69,5 dolar seviyesi var. Dünkü seviyeler bence güzel seviyelerdi. Artık gümüş tarafında da yükseliş trendi olmasını bekliyorum" dedi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.26 itibarıyla 4.395 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.12 itibarıyla 6.295 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.12 itibarıyla 10.293 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.12 itibarıyla 20.593 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.23 itibarıyla 45.639 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 11.28 itibarıyla 108.974 TL seviyesinde.