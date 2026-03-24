Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş'ten 'Her ay' uyarısı

Altın fiyatları son durum 24 Mart 2026 Salı... Altın dünkü sert düşüş sonrası dikkat çekti. Altında görülen düşük seviye, herkesin gündeminde yer alırken Trump'ın sözlerinin ardından altın fiyatlarında yeniden hareketlenme yaşanmıştı. Pek çok kişi altın fiyatlarında dair tahmin ve beklentileri merak ederek uzmanların yorumlarına kilitlendi. Finans Analisti İslam Memiş çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 24 Mart 2026 Salı altın fiyatları...

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş'ten 'Her ay' uyarısı
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları dün ciddi bir düşüş yaşamıştı. Herkes altındaki sert fiyat hareketlerine odaklanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından hafif bir toparlanma hareketi göstermişti. Yeni günde altın fiyatları merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 24 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 1

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

Ons altın gün içinde en yüksek 4448 dolar, en düşük 4305 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 11.30 itibarıyla 4398 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6342 TL, en düşük 6139 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 11.16 itibarıyla 6289 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 3

Gümüş fiyatları ise saat 11.33 itibarıyla ons gümüş 69,25 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 4

"HERKES BİR ŞOK YAŞADI"

TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız, Finans Analisti İslam Memiş'e "Ben dün şoke oldum. Şimdi Pınar'a anlatıyordum. Ona da sordum; altın aldın mı diye. Çünkü bir bakıyorum Kuyumcu Kent'e gelenlerin çoğu 1 gram alanlar, yani öyle hani işte külçeyle yarım külçe falan alan yok. Ağırlıklı olarak bu şekilde küçük küçük alanların olduğunu gördük. Sizde dün durum nasıldı?" şeklinde soru yöneltti.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 5

İslam Memiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Yani sadece şok olan siz değilsiniz. Fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. İkincisi, piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı. Bu şok etkisi de ister istemez panik havasına neden oldu. Herkesin kuyumculara akın etmesine neden oldu. İşte bayram sonrasıydı da zaten nakitler hazırdı ama piyasada mal kalmadı. Paketli gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Yine var mı? Yine yok. Bugün de yok. Muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı. 250 - 300 lira. Normalde 20 - 30 liraydı. Onun haricinde işte 1800 dolardı geçen hafta 1 kilogram altının işçiliği. 9.200 dolara kadar çıktı. Bugün yine yüksek. Dolayısıyla böyle bu hafta bunun yoğunluğu talepten dolayı arz tarafındaki sıkıntılardan dolayı yine devam eder. Fiyatlar da düşük ama bence panik yapmamak lazım. Fırsatlar kaçmadı ve geçmedi. Dolayısıyla da yine vatandaşlar düşük fiyattan altın alma imkanını bulur. Yani bence çok panik yapmaya gerek yok. Tekrar fiyatlar ciddi bir anlamda gerilemişti. Sürpriz bir şekilde geriledi. Şu anda yine düşük yani bugün de düşüşle güne başladı. 4.400 dolar seviyesinde ve düne göre tabii ki dün sabah 4100 dolar seviyesindeydi. Gün içinde 300 - 400 dolar dalgalanmalar olabiliyor. Trump belirleyecek trendi, Trump'ın ağzına bakıyoruz. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde geriliyor. Bir açıklama yapıyor sert bir şekilde yükseliyor. Burada savaş manipülasyonu devam ediyor işin açıkçası"

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 6

"PANİK YAPMAMAK LAZIM"

"Sizin öngörünüz nedir yılın geneli için? Hani bu kısa süreli bir fırsat mıdır? Tekrar o gördüğümüz işte 7.000 TL 8000 lira sınırına gelir mi gram? Bir yandan da tabii herkes de soruyor; acaba ne yapmamız lazım? 1 - 2 gram alan bile soruyor açıkçası" sorusu üzerine İslam Memiş şu şekilde konuştu:

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 7

"Birincisi panik yapmamak lazım. İkincisi doğru karar vermek lazım. İlla ısrarla paketli gram altını alanları ben şaşıyorum yani. 9.000 dolar işçilikli paketli gram altını neden alırsın? İkincisi zaten yok. Üçüncüsü neden almak için ısrar ediyorsun? Paketli 22 ayar gram altın al mesela, bilezik al mesela, çeyrek al, yarım al, tam al, yani niye özellikle paketli işçilikli altınlarda bu vatandaş ısrar ediyor, biz onu çok anlamakta zorlanıyoruz. Hem işçilikli hem de yok. Sarrafiye ürünler var, onları talep et, paketli 22 ayar gram altınları var, maksat burada düşük fiyattan altın almak değil mi? Bunu değerlendir. İşte bankadan al daha ucuz. Darphane sertifikası al daha ucuz. Alım satım makas aralıkları daha az en azından. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 8

"BENİM KİŞİSEL ÖNGÖRÜ VE TAHMİNİM DÜŞÜK RAKAMLARIN KALICI OLMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Benim kişisel öngörü ve tahminim düşük rakamların kalıcı olmayacağı yönünde. Yıllık bazda yine yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yükseliş yönlü trendde bir revize yapmadım. Yine beklentim devam ediyor. 6.000 dolar seviyesi ile alakalı benim beklentim var. Dolayısıyla ben bu fiyatların düşüşlerinin çok kalıcı olmasını beklemiyorum"

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 9

"YIL SONUNA KADAR HER AY BU SERT DALGALANMALARI GÖRECEĞİZ"

"6.000 dolar olursa, gramda ne olur rakam?" sorusuna karşılık ise İslam Memiş "Gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum. Vatandaş kendisi karar verecek risk algısına göre. Ama bu yıl kesinlikle böyle altından gümüşten para kazanacağım hayali kurmamak lazım. Geçen yılın verdiği getirileri vermeyecek. Yani bu bir kesin. O yüzden böyle evini satanlar, arabasını satanlar 'bu fiyattan altın alalım, çok zengin olacağız' öyle bir hayalin içine girmemek lazım. 2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz. İster inanın, ister inanmayın, ister kabullenin, ister kabullenmeyin. Ama böyle bir fiyat olacak yani. Bu manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar geçerli. Ocak ayında herkes tarihi zirveleri görünce böyle çok seviniyordu. Bugün düşüşleri görünce çok üzülüyor. Eğer yatırım araçlarında çok sevinecekseniz, çok üzülecekseniz, bu piyasaya bulaşmayın. Bu piyasa al unut, elindeki miktarını al kenara koy, al kenara koy, uzun vadeli yatırımcısınız.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 10

"ACEMİ YATIRIMCILAR VEYA FİNANSAL OKUR YAZARLIĞI OLMAYANLAR BENCE CİDDİ SIKINTILAR YAŞAR BU YIL"

Ama 'ben bunu almak satmak için aldım sattım veya kısa vadeli kenarda param duruyordu, bu kadar alırım şöyle fiyat olunca da satarım para kazanırım' diye bir hayal içinde olanlar yani acemi yatırımcılar veya finansal okur yazarlığı olmayanlar bence ciddi sıkıntılar yaşar bu yıl" ifadelerini kullandı.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 11

GÜMÜŞ İÇİN TAHMİNLER

Gümüşle ilgili tahminleri sorulan İslam Memiş "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir. Dün ons tarafta 61 dolar seviyesini gördük. Gram tarafta 87 lira seviyesini gördük. Şu anda gram tarafı 98 lira seviyesinde. Ons tarafta 69,5 dolar seviyesi var. Dünkü seviyeler bence güzel seviyelerdi. Artık gümüş tarafında da yükseliş trendi olmasını bekliyorum" dedi.

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 12

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için fiyat beklentisini açıkladı: İslam Memiş ten Her ay uyarısı 13

24 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 11.26 itibarıyla 4.395 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.12 itibarıyla 6.295 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.12 itibarıyla 10.293 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.12 itibarıyla 20.593 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 11.23 itibarıyla 45.639 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 11.28 itibarıyla 108.974 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.282,81
6.283,85
% 0.1
11:51
Ons Altın / TL
195.549,53
195.615,38
% 0.17
12:06
Ons Altın / USD
4.409,93
4.410,49
% 0.08
12:06
Çeyrek Altın
10.052,50
10.274,10
% 0.1
11:51
Yarım Altın
20.042,19
20.548,22
% 0.1
11:51
Ziynet Altın
40.210,04
40.970,76
% 0.1
11:51
Cumhuriyet Altını
44.397,00
45.042,00
% -4.35
17:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

