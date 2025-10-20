Rekorlardan sonra gelen düşüşle herkes merak ediyor! Altın yükselecek mi? Gram, çeyrek, yarım, Ata altın kaç TL?

Altın fiyatları son durum... Yatırımcısını bir süredir peş peşe yaşanan yükseliş hareketleriyle rekora alıştıran altın, son olarak düşüş hareketiyle yeniden merak uyandırmıştı. Şimdi, yeni haftada altının seyri merak ediliyor. Peki, altında yükseliş devam edecek mi, altın düşecek mi? Her bu sorunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlardan altına dair değerlendirmeler gelmişti. Gram altın ne kadar oldu? 20 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,6 azalışla 5 bin 729 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 5 bin 714 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 713 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 233 dolarda seyrediyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gram altın gün içinde en yüksek 5763 TL seviyesini, en düşük 5689 TL seviyesini gördü. Gram altın geçtiğimiz hafta 5905 TL seviyesini görerek rekor kırmıştı. Gram altın saat 09.39 itibarıyla 5719 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın gün içinde en yüksek 4274 dolar, en düşük 4219 dolar seviyesini gördü. Ons altın geçtiğimiz hafta 4380 dolar seviyesini görerek rekor kırmıştı. Ons altın saat 09.55 itibarıyla 4234 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler, ABD'de hükümetin kapanması, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri etkili olurken fiyatlardaki düşüş hareketinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gündemdeki tarifelerin sürdürülebilir olmadığı yönündeki değerlendirmeleri fiyatlamalardaki ana belirleyici unsur oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlardan da altına dair değerlendirmeler gelmişti. NTV'de yer alan habere göre; SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın piyasasının yükseliş eğilimi devam ettireceğini öngördü. Hunter, son dönemdeki kazançlara rağmen küçük altın şirketlerinin hala “cazip bir değer sunduğunu” savundu.

Diğer yandan Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek, Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti.

ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında altın tutmanın "yarı-rasyonel" olduğunu söyledi ve metalin değişken bir ortamda keskin bir şekilde tırmanabileceğini kaydetti. Dimon, varlık değerlemelerinin çoğu piyasada dalgalı göründüğü konusunda uyardı.

Dimon, keskin bir ralliden sonra bile altın sahibi olmanın "bir mantığı" olduğunu söyledi, ancak ucuz veya pahalı olduğunu söylemekten kaçındı. "Ben altın alıcısı değilim; ona sahip olmanın maliyeti yüzde 4. Ancak bunun gibi ortamlarda kolayca 5 bin veya 10 bin dolara çıkabilir. Bu, hayatımda portföyünüzde biraz bulundurmanın yarı-rasyonel olduğu birkaç zamandan biri." dedi.

Dimon, varlık fiyatlarının genel olarak yüksek göründüğünü de sözlerine ekledi ve değerlemelerin "şu anda neredeyse her şeyde oldukça yüksek" olduğu uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve güncellenen yorumlar altın yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

20 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.55 itibarıyla 4234 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.39 itibarıyla 5719 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.41 itibarıyla 9348 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.43 itibarıyla 18.686 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.53 itibarıyla 40.936 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.53 itibarıyla 99.360 TL seviyesinde.