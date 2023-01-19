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Alibaba hissesi nasıl alınır? Alibaba hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

07.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibaba Group perakende, internet, e-ticaret ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Alibaba Grup veya alibaba.com olarak da bilinen Çin menşeili bir şirkettir. Şirket, web portalları üzerinden tüketiciden tüketiciye, işletmeciden tüketiciye veya işletmeden işletmeye satış gibi hizmetler sağlamaktadır. Bunlara ek olarak elektronik ödeme hizmetleri, bulut bilişim hizmetleri ve alışveriş arama motorları da bulunmaktadır. Peki, Alibaba hisse senedine yatırım yapmak için ne yapılır?

Alibaba hissesi nasıl alınır? Alibaba hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

28 Haziran 1999’da Jack Ma ve arkadaşları tarafından Çin’in Zhejiang eyaletinde kurulan Alibaba, dünya çapında bilinen önemli teknoloji ve ticaret şirketlerinden biridir. Şirketin ismi "Ali Baba ve Kırk Haramiler" masalına dayanmaktadır. Jack Ma, Alibaba’yı kurmasından birkaç yıl sonra yani 2003 yılında, e-ticaret sistemini geliştirmek için Taobao, Alipay, Alimama.com ve Lynx’i kurmuştur. Şirket bünyesinde 200’den fazla ülke ve yaklaşık 3,5 milyon şirket faaliyet gösterir. Çin’in çevrim içi alışveriş trafiğinin lideri konumunda olan Alibaba’da 40’tan fazla sektörde ürün bulunur. Birçok yan kuruluşu bulunan şirket aynı zamanda 2017 yılından 2028 yılına kadar Olimpiyat Oyunları’na resmi sponsor olmuştur.

Alibaba hissesi nasıl alınır?

Çok uluslu olan şirketin %40’lık hissesi 2005 yılında Yahoo! tarafından satın alınmıştır. Halka arz edildikten sonra piyasa değeri katlanarak artmış, 2018 yılında değeri 500 milyar doları geçen ikinci Asya ülkesi kabul edilmiştir. 2020 yılında Forbes Global 2000 listesinde halka açık şirketler arasında 31. sırada yer almış, Yine 2020 yılında dünyanın en yüksek altıncı marka değerlendirmesini elde etmiştir.

Alibaba halka arz edildiğinden bu yana oldukça yüksek meblağlarda hisse satışı gerçekleştirmiştir. Güncel olarak New York Ticaret Borsası’nda (NYSE) işlem gören bir şirkettir. New York Ticaret Borsası, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı olduğundan dolayı ülkemizde Alibaba’ya doğrudan yatırım yapmak için uluslararası yatırıma imkân sağlayan aracılar seçilmelidir. Alibaba hisse senedine yatırım yapmak için şu adımlar izlenebilir:

  • Uluslararası yatırıma olanak sağlayan bankalar ya da Forex, VİOP ya da diğer yatırım araçları seçilir.
  • Seçilen aracı kuruluşta bir hesap oluşturulur ve yatırım hesabı açılır.
  • Yatırım hesabı açıldıktan sonra hisse senetlerinde BABA koduyla Alibaba hisse senedi seçilir.
  • BABA kodlu hisse senedinin detay sayfasından işlemler yapılabilir.

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Alibaba hissesi nereden alınır?

Alibaba New York Ticaret Borsası’nda işlem gördüğü için yatırım yapabilmek adına yurt dışı işlemleri açık olan bir aracı kurum seçilmelidir. Bu aracı kurum uluslararası işlem yapabilen bankalar olabileceği gibi yine uluslararası araçlar da tercih edilebilir. Bunun yanı sıra Forex, VİOP ya da diğer yatırım araçları da tercih edilebilir. Yerli bir araç seçilecekse bu aracının mutlaka yurt dışı işleme izin veriyor olması gerekir. Aracı kurum doğru bir şekilde seçildikten sonra BABA hisse koduyla Alibaba hisse senedine yatırım yapmak mümkündür.

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