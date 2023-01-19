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Huawei hissesi nasıl alınır? Huawei hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

07.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Technologies Co Ltd., Çin menşeili ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Hücresel ağ, geniş bant ağı, ağ ve telekomünikasyon cihazları üretmek ve bu cihazları hem ülke içine hem de ülke dışına pazarlama amacıyla kurulan şirket, yatırımcılar tarafından da dikkat çekmektedir. Eski subaylardan olan Ren Zhengfei tarafından Çin’de kurulan şirketin merkezi Shenzen şehrinde yer almaktadır. Peki, Huawei’e nasıl yatırım yapılır, Huawei hissesi nasıl alınır?

Huawei hissesi nasıl alınır? Huawei hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Huawei 2012 yılıyla beraber Ericsson’u geçerek dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olarak kabul edilmiştir. 2015 yılında edinilen bilgilere göre dünya üzerindeki çalışan sayısı 170.000’in üzerinedir. Bu çalışanların 76.000’i ise AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) üzerinde çalışmaktadır. Huawei’nin Çin, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsveç, Rusya, Türkiye gibi ülkelerde toplamda 21 tane AR-GE enstitüsü bulunmaktadır. Bunlardan ikinci büyük AR-GE merkezi ise Türkiye’de yer almaktadır. Türkiye’deki ofisini 2002 yılında Ankara’da açan şirketin bünyesinde %85’i Türk olmak üzere 6000’in üzerinde çalışan vardır. İstanbul’da ise AR-GE merkezi, eğitim merkezi ve deneyim mağazaları bulunmaktadır. Şirketin kendi arama motoru olan Petal Search’in ise genellikle Türk mühendisler tarafından Türkiye ARGE merkezinde geliştirildiği bilinmektedir. Huawei, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu kendi işletim sistemi olan HarmonyOS’u geliştirme kararı almış, bunu 2019 yılında duyurmuş ve 2021 yılında da küresel olarak tanıtımını yapmıştır.

Huawei hissesi nasıl alınır?

Huawei şirketinin halka arz edilmemesinden dolayı hisse satın alma konusu da belirsizliklerle doludur. Bu durum ABD ve Çin arasında yaşanan anlaşmazlıklara ve bunun sonucunda Çin’e uygulanan bazı yaptırımlara bağlanmaktadır. Çin kaynaklı yatırımların engellenmeye çalışılması Huawei’nin hisse alımındaki belirsizliğine neden olarak gösterilebilir. Piyasada direkt olarak Huawei adına bir hisse bulunmasa da şirkete yakın bir isimla başka bir hisse vardır. Borsa incelendiğinde şirkete en yakın firmanın Huawei Culture Co Ltd. olduğu görülür. Kimi yatırımcı Huawei hisse senedine yatırım yapmak için bu şirketi tercih etse de bu firmayla Huawei’in ilişkili olup olmadığı tartışılır bir durumdur. Bilinen bir diğer bilgilere göre Huawei hisse senedine yatırım yapmak şu an için sadece Huawei çalışanlarına sağlanan bir durum. Yani bilinene göre Huawei hissesine sadece Huawei çalışanları yatırım yapabiliyor olsa da oy verme ya da söz hakkına sahip olma gibi durumların olmadığı biliniyor.

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Huawei hissesi nereden alınır?

Huawei hisselerinin resmî olarak halka arz edilmemesinden dolayı nereden alınacağı sorusu da belirsizdir. Borsadaki şirkete en yakın kabul edilen Huawei Culture Co Ltd. adındaki firma kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edildiğinden sorular da bu firma üzerinden cevaplanabilir. Huawei Culture Co Ltd. şirketinden hisse almanın bilinen birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki Forex hesabı açarak yurt dışı kaynaklı yatırımı sağlayan aracı kurumları tercih etmektir. Bir diğeri ise bankaların oluşturduğu yine yurt dışı kaynaklı olan yatırım aracılarından faydalanmaktır. Ancak ilerleyen dönemlerde eğer halka açılır ve Huawei hisse senedine yatırım yapmak mümkün olursa hisse senedi koduyla birlikte VİOP, Forex ya da bankalar tarafından oluşturulan yatırım araçları tercih edilebilir.


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