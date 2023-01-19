Microsoft hissesi nasıl alınır? Microsoft hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

4 Nisan 1975’te, Washington Seattle’da Paul Allen ve Bill Gates tarafından kurulan Microsoft, özellikle yazılım alanında büyük başarılar elde etmiş bir teknoloji şirketidir. Şirketin öncelikli kurulma amacı Altair 8800 için BASIC yorumlayıcılarını geliştirip satmaktı. Ancak beş yıl içerisinde MS-DOS ile birlikte kişisel bilgisayarlara yönelik işletim sistemi pazarında rol oynamaya başlamıştır. Liderliğe ise Microsoft Windows ile ulaşmıştır. 1986’da halka açılan şirketin hisse değerleri hızlı bir şekilde yükselmiştir. 1990’dan itibaren işletim sistemi pazarının dışına açılmaya başlayan şirket büyük çapta kurumsal alımlar yapmıştır. Şimdiye kadarki en büyük alımlarının 2011’de aldığı Skype Technologies, 2016’da aldığı LinkedIn ve 2022’de aldığı Activision olduğu söylenebilir.

Microsoft hissesi nasıl alınır?

1986 yılında halka açılan Microsoft, borsada hızlı bir şekilde değer kazanmıştır. Borsada MSFT hisse koduyla geçen şirket, hisse başına 21 dolarla NASDAQ Borsası’nda piyasaya çıkmıştır. NASDAQ, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Kuzey Avrupa ve Baltık ülkelerini de içeren şirkete ülkemizde doğrudan yatırım yapmak mümkün değildir. Microsoft da NASDAQ Borsası’nda işlem gördüğü için ülkemizde bu şirkete direkt olarak yatırım yapılamaz. Ülkemizde Microsoft hisse senedine yatırım yapmak isteyenler için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Forex üzerinden MSFT hissesi almak, ikincisi ise Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir aracı kurumda hesap açarak MSFT hissesi almaktır.

Microsoft hissesi nereden alınır?

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan NASDAQ Borsası’nda, MSFT koduyla işlem görmektedir. Bu da ülkemizde direkt olarak Microsoft’a yatırım yapılamayacağı anlamına gelmektedir. Microsoft hisse senedine yatırım yapmak için iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan ilki Forex hesabı açmaktır. Forex hesabı açmak için öncelikle bir demo hesabın açılması gerekmektedir. Demo hesabında en az altı gün içerisinde en az elli işlem yapıldıktan sonra Forex hesabı açılabilir. Alt limit şartı 50.000 liraya denk gelecek kadar dövizdir. Şartlar yerine getirildikten sonra açılan hesap üzerinden MSFT hissesi almak mümkündür. İkinci yolda ise Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir kurumda hesap açarak bu hesap üzerinden MSFT hissesi alınabilir. Hesabı açmak için belirlenen alt limit kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.