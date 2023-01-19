Arbitraj nedir? Döviz arbitrajı nasıl yapılır?

En basit tanımı ile arbitraj piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının takip edilmesi ve bu faktörden yararlanılması ile kar hedeflenmesidir. Söz konusu işlemde arbitraj oranı formülü kullanılarak olası kar miktarı hesaplanabilir ve tahmin edilebilir. Bununla birlikte arbitrajın temelde 3 ayrı türünün olduğu söylenebilir. Yine arbitraj işlemi için uygun görülen piyasalara altın ve döviz örnek gösterilebilir.

Piyasalar arasında olan fiyat farklılıklarından faydalanılması ile hisse senedi, döviz ya da kıymetli madenleri alıp satmaya yönelik finansal işleme arbitraj denilir. Dolayısıyla arbitraj işleminde bu gibi menkul kıymetlerin alım satım işlemlerinde kâr elde edilmesinin amaçlandığı söylenebilir. Bu finansal işlemin en önemli avantajının son derece küçük risklerle veya tamamen risksiz olarak kazanç sağlanmasını olası hâle getirmesi olduğu belirtilebilir. Söz konusu işlemde hisse senetleri, dövizler veya altın gibi madenler düşük fiyatlarla işlem görür. Dolayısıyla düşük fiyatla işlem gören menkul kıymetlerin, diğer piyasalarda daha yüksek fiyatlara satılması amacıyla satın alındığı söylenebilir. Bunun sonucunda da arbitraj hedefine ulaşır ve alım satım süreci bittiğinde kâr elde edilebilir.

Arbitraj nasıl yapılır?

Sıklıkla araştırılan arbitraj işlemleri adımları, gerçekleştirilen eş zamanlı alım ve satım faaliyetleri kapsamında açıklanabilir. Eş zamanlı olarak alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda iki fiyat arasındaki farkın değişmemesi hedeflenir. Yani bu gibi işlemlerde spot fiyat ile vadeli fiyat arasında bir farklılık oluşması elzem olur. Söz konusu fiyatların farkı ise belli bir oran ile ele alınır. Yaygın olarak bilinen adı arbitraj oranı olan bu değerin aşağıdaki gibi bir formülle hesaplanır:

[Spot fiyat - Vadeli fiyat] / Vadeli fiyat = Dolaylı kotasyon para birimi faizi – Dolaysız kotasyon faizi

Yukarıdaki formül ile arbitraj işlemini gerçekleştiren kurum ya da kişinin işlem sonucunda elde edeceği kâr miktarını tahmin etmesi mümkündür.

Döviz arbitrajı nasıl yapılır?

Arbitraj işlemleri kendi içerisinde üç farklı gruba ayrılır. Bunlar "Döviz Arbitrajı", "Çapraz Kur Farklılıklarına Bağlı Arbitraj" ve "Üç Uçlu Arbitraj"dır. Döviz arbitrajı iki ayrı piyasada görülen kur farklılıklarından yararlanılarak yapılır. Özellikle de olatilitenin arttığı dönemler döviz arbitrajı işlemleri için ideal zamanlar olarak düşünülebilir. "Döviz arbitrajı nasıl yapılır?" sorusu için arbitraj hesaplama işleminden yararlanılabilir. Döviz arbitraj işlemleri adımları bir örnekle açıklamak gerekirse:

Türkiye'de 10,60 TL olan 1 doların, ABD piyasası kapsamında 10,75 TL gibi bir tutara satıldığı düşünülmelidir.

Söz konusu örnekte Türkiye piyasasında dolar daha ucuzdur.

Kişi Türkiye'den dolar aldığı zaman bu dolarları ABD piyasasında TL'ye çevirmeyi hedefler.

Burada kişi, arbitraj işlemi ile 1 dolarda 0,15 kuruş kar elde eder.

Arbitrajda hangi kur alınır?

Yaygın olarak araştırılan arbitraj, döviz üzerinden verilen bir örnek ile daha anlaşılı hâle getirilebilen işlemlerdendir. Bu bağlamda arbitrajda hangi kurun alınabildiğine yönelik bir fikir de oluşturulur. Arbitraj işlemi hisse senetleri, döviz ve altın gibi kıymetli madenler çerçevesinde şekillenir. Yine en çok tercih edilen ve arbitraj için en uygun olarak gösterilen piyasalar da döviz ve altın olmaktadır. Yatırımcıların sıklıkla merak ettikleri arbitraj türleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: