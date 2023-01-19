BIST 30 hisseleri hangileri? BIST 30 hisseleri nasıl alınır?

Endeksinin işlem kodu XU030 olan BIST 30’da yer alacak hisse senetleri belirlenirken şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri ve günlük ortalama işlem hacimleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. Sıralamalar 3 ayda bir tekrarlanır ve üst sıralarda olan hisse senetleri endekse dâhil edilir. Temelde 4 çeşit hisse senedi grubu bulunmaktadır. Bunlar A, B, C ve D olarak sınıflandırılır. BIST 30 endeksine dâhil edilecek hisseler genellikle A ve B grubundan seçilenlerdir. Bunun nedeni C ve D gruplarının daha riskli olduğunun düşünülmesidir. Hisse senedi grupları şu şekilde sıralanabilir:

A Grubu: Fiili dolaşımdaki pay (FDP) değerleri 30 milyon lira ve üzerinde olanlar

B Grubu: Fiili dolaşımdaki pay değerleri 10 milyon lira ve 30 milyon lira arasında olanlar

C Grubu: Fiili dolaşımdaki pay değerleri 10 milyon liranın altında olanlar

D Grubu: Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP), Serbest İşlem Platformu (SİP) ve Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem görenler

BIST, Borsa İstanbul şirketinin kısaltılmış hâlidir. Bu şirket banka ve aracı kurumlara uyruğu fark etmeksizin takas ve saklama hizmeti vermektedir. BIST 30 endeksine nasıl yatırım yapılacağını açıklamadan önce fonunun ne anlama geldiğini belirtmek gerekir. BIST 30 endeksi fonu, uzun vadede gelir elde etmek isteyenler tarafından tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu fon ile toplam miktarın %80 olarak bilinen kısmı, BIST 30 endeksindeki paylara yatırılmaktadır. Amaçlanan şey borsadaki fırsatlardan yararlanarak tasarruf oranını büyütmektir.

BIST 30 hisse senetleri, uzun vadede tercih edildiğinde yatırımcılara düşük riskle kazanç sağladığı, deneyimli yatırımcılara ise kısa vadeli alım satımlarda kar sağladığı düşünülmektedir. BIST 30 hisse senetleri, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek otuz şirket oluşturur. İki önemli kritere bakılarak oluşturulan bu liste yılda 4 kez ve 3 ayda bir olmak üzere BIST 30 hisse senetleri yenilenir. BIST 30 hisseleri listesi aynı zamanda BIST 50 ve BIST 100 listesinde de yer alır. BIST 30 hisseleri listesi güncel olarak https://finans.mynet.com/borsa/endeks/xu030-bist-30/ üzerinden takip edilebilir.

BIST 30 hisseleri nasıl alınır?

BIST 30 hisseleri listesi içerisinde bulunan hisselerden almak ve bu hisselere yatırım yapmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Tüm bankalarda BYF olarak bilinen borsa yatırım fonu satışı mevcuttur. Bu fonu alabilmek için öncelikle bankada yatırım hesabı açılmalıdır. Yatırım hesabı sadece banka üzerinden değil aynı zamanda farklı bir yatırım aracı kurumlar üzerinden de açılabilmektedir.

BIST 30 hissesini, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) veya Futures aracılığıyla satın almak mümkündür. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren, sermaye piyasasının araçlarının üzerine düzenlenmiş, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılmasını sağlayan kaldıraçlı bir piyasadır. Futures (Vadeli İşlem Sözleşmeleri) ise belirlenmiş bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan, muayyen bir tarihte teslim edilmesini öngören ve alım satım olanağı veren türev ürünlerdir. Bu piyasaların Futures olarak anılmasının sebebi işlemin ileri bir tarihte gerçekleşecek olmasıdır.



